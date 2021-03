PÅ NETFLIX FRA 1. MARS: «Biggie: I Got a Story to Tell» er en biografisk musikkdokumentar som gjennom kompiser og familie forteller tilblivelseshistorien til artisten Christopher Wallace, også kjent som The Notorious B.I.G. og Biggie.

Gjennom røffe nabolagsbilder, formative barndomsminner og gode hjelpere skildres den komplekse bakgrunnen til den dypt fascinerende og ikoniske rapperen.

Og her serveres det detaljer som gir både innsikt og mersmak når det gjelder den sofistikerte, hardtslående og innflytelsesrike musikeren Christopher Wallace.

Filmen har valgt bort mye. Det er lite fokus på Biggies karriere etter gjennombruddet, den holder seg nesten helt unna konflikten med Tupac Shakur og nøster ikke i omstendighetene rundt artistens død i 1997.

Men til tross for et avgrenset fokus, og en rikdom av kilder og arkivmateriale, så sliter regissør Emmett Malloy med å finne rytmen i sin filmfortelling. Han finner ikke helt flyten mellom de innledende oppvekstskildringene og timevis med unike hjemmevideoopptak han har fått tilgang til fra Biggies liv på turne.

ANMELDELSE: Billie Eilish: The World’s a Little Blurry – Overraskende nær og engasjerende

MOR VET BEST: Det er få som kan oppveksthistorien til The Notorious B.I.G. like godt som hans mor, Voletta Wallace. FOTO: Netflix © 2021

God tilgang til nabolaget

Det er mye å glede seg over for den kultur- og hiphop-interesserte TV-titter i «Biggie: I Got a Story to Tell».

Artistens gamle venner er en typete gjeng med gode historiefortellere som sitter på noen knasende godbiter fra en veldig vesentlig del av amerikansk musikkhistorie – samt en del herlige hjemmevideoer som tar oss med både på scenen og ut i gata.

Og sammen med Biggie selv, og flere intervju med hans mor, Voletta Wallace, så har vi en tett tilgang til denne epoken og den energien som var i nabolaget som formet The Notorious B.I.G..

Dokumentaren byr på en gatenær skildring med dophistorier, voldelige realiteter og suverene scener fra Biggies tidlige verbale triumfer. Og gjennom tydelig kartgrafikk, nyhetsklipp og sannhetsvitner, formidler filmen hvor tett, farlig og gnistrende kreativ gatekulturen i Brooklyn var på 80- og starten av 90-tallet.

Men det er ikke til å unngå at presentasjonen oppleves litt mild og kontrollert i Emmett Malloys regi.

Vi er invitert backstage her, men jeg sitter ikke med følelsen av å ha blitt tatt med inn på det aller villeste VIP-rommet når det er image-flinke Sean «P. Diddy» Combs og mor Voletta Wallace som styrer showet. De to er sentrale i å fortelle historien foran kamera, og de er også begge medprodusenter av filmen.

Litt uroligheter foran kamera er det når Biggies gamle kompis Chico Del Vec stiller seg meget kritisk til å snakke om tidligere kriminelle handlinger, men selv den scenen er med å forsterke inntrykket av en dokumentar som er tett på, men ikke ufiltrert og uavhengig.

ANMELDELSE: Ginny & Georgia – Sjarmerende, men rotete «Gilmore Girls»-hyllest

FRA MILES TIL BIGGIE: Saksofonisten Donald Harrison var naboen til Biggie i Brooklyn, og filmen er på sitt musikalsk mest interessante når han forteller om den jazzinspirerte musikaliteten og rimrytmen til The Notorious B.I.G.. FOTO: Netflix © 2021

Skulle gjerne hørt mer om jazz og Jamaica

«Biggie: I Got a Story to Tell» viser et fornuftig magemål ved å ikke prøve å fortelle hele Biggies historie på 93 minutter, men den blir litt for knapp på enkelte områder.

Det er et par av intervjuobjektene jeg gjerne skulle hørt mer fra i denne dokumentaren.

Jazzsaksofonisten Donald Harrison, som blant annet har spilt med Miles Davis, var en av Wallace-familiens naboer og en musikalsk døråpner for en ung Christopher Wallace.

En av filmens mest inspirerte scener er da Harsison forteller om hvordan de to utforsket rim opp mot trommeslagerens Max Roachs melodiske skarptrommespilling.

Her kombinerer regissør Emmett Malloy to arkivklipp, av henholdsvis Roach og Biggie, som løfter og gir snert til Harrisons analytiske anekdote om beboptrommesoloens viktighet for Biggies særegne rytme og rapstil.

Det er en helt nydelig og treffsikker sekvens, og jeg kjenner stor lyst til å lære enda mer om Biggies musikalske nysgjerrighet og høre flere historier fra dette formative musikkvennskapet.

Filmen tar også opp Biggies familierøtter og sommerbesøk på Jamaica. Og spesielt introduksjonen av hans onkel, musikeren Dave Wallace, setter opp noen spor som godt kunne fått større plass i denne miksen.

«Biggie: I Got a Story to Tell» er ute på Netflix.