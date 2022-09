PÅ TV 2 PLAY 2. SEPTEMBER: «Hodejegerne – den første løgnen» gir oss tilblivelseshistorien til kunsttyven og hodejegeren Roger Brown. Han er hovedpersonen i Jo Nesbøs bok «Hodejegerne» (2008), og ble spilt av Aksel Hennie i Morten Tyldums filmatisering fra 2011.

Denne gangen er det Axel Bøyum som spiller en ung Brown, og det er regissør Geir Henning Hopland som sammen med Rolf-Magne G. Andersen har skrevet et manus som tar oss med til Browns innholdsrike karrierestart på starten av 00-tallet.

Serien er en underholdningsfokusert blanding av krimthriller og sort komedie, med massevis av situasjonskomikk, blodige dødsfall og glade amatører på alle sider av loven.

Vi serveres noen humoristiske høydepunkter underveis, og det er rikelig med referanser til Tyldums originalfilm. Og når det gjelder sistnevnte, så er det bare å ta av seg hatten for Axel Bøyums innsats i det han matcher Aksel Hennies versjon i et vemmelig dypdykk.

Men i spennet mellom forviklinger, konspirasjoner og teite usannsynligheter klarer aldri krimhistorien å bli spennende, og med spilletid på seks episoder blir dette en ujevn og omstendelig fortalt finansthrillerkomedie.

IKKE HELT HELMAX: Ove Kjikerud (Mikkel Bratt Silset) får i overkant vanskelige oppgaver som kunsttyv, noe som leder til flere forviklinger for Roger Browns store plan. FOTO: Yellowbird/Lillian Julsvik/TV 2

Ikke i nærheten av originalfilmens spenningsdriv

Roger Brown er en velkledd lystløgner med få skrupler, en del komplekser og store ambisjoner.

Vår hovedperson er veldig tørst på umiddelbar suksess og anerkjennelse i sin nye jobb som hodejeger i Oslos finansverden, men havner i fare da han ikke vil lytte til truende råd. Og hans plan om raske ekstrapenger som kunsttyv møter også problemer, da verken kompanjong (Mikkel Bratt Silset) eller metode er helt finjustert for oppgaven.

Mellom disse krevende yrkesvalgene blandes det inn romantikk, en far på gamlehjem og en internasjonal skurkegjeng med brutale metoder. Og etter hvert kommer også karikerte utgaver av politiet og postvesenet på banen.

Til tross for flere gode skuespillerprestasjoner, et velprodusert utseende og rikelig med fengende ingredienser, så svinger det bare helt middels av «Hodejegerne – den første løgnen».

Denne serieversjonen er ikke i nærheten av å levere det drivet, det intense thrillerjaget og den fartsfylte underholdningen som gjorde originalfilmen så god.

De internasjonale skurkene blir flate pappfigurer og oppfører seg som blasse kopier av kulere forbilder fra Guy Ritchie-filmer. Kjærlighetshistorien krever mye godvilje både som Rogers motivasjonsfaktor og romantisk relasjon. Og det halvgode konspirasjonsplottet, som involverer sjefskabalen i et norsk oljeselskap, får aldri den nerven som trengs for å engasjere med sine hemmeligheter.

Mye av det skyldes at serien lar de mildt komiske sidene av dødsfall, ran og kriminelle forviklinger foregå så åpenlyst og uten konsekvenser at ingenting oppleves å stå på spill. Når fiksjonstroverdigheten fremstår så tilfeldig, blir det vanskelig å bry seg noe særlig når serien insisterer på stolkantspenning, alvor og innslag av oppriktighet.

NEDGRAVDE HEMMELIGHETER: Den britiske leiemorderen Kelly (Dominique Tipper) får travle dager i det oljesjefer, hodejegere og andre vitner ikke gjør som de blir truende oppfordret til. FOTO: Yellowbird/Lillian Julsvik/TV 2

Best som sorthumoristisk komedie

De to manusforfatterne Geir Henning Hopland og Rolf-Magne G. Andersen har tidligere jobbet sammen på den nydelig absurde krimkomedien «Magnus», og de viser igjen at de har et anselig talent for morsom situasjonskomikk og tullete slapstick i kinkige situasjoner.

Her spenner inspirasjonskildene fra Olsenbanden, via flaue «Exit»-typer i Oslos finansverden, til Coen-brødrenes sans for sorte humoristiske hull i de beste planer.

Disse eksentriske typene og snedige hendelsesforløpene gir «Hodejegerne – den første løgnen» en jevn strøm av humreverdige scener. Og personlig har jeg stor sans for et trekløver med etterforskende postbud, et par fornøyelige åpningsmontasjer og Mikkel Bratt Silsets selvsikre tolkning av den herlig bygdeoriginale skurken Ove Kjikerud.

Her får også Axel Bøyum vist frem sitt komiske talent, og Roger Browns streberske og kontrollavhengige fasadejag er en vittig kontrast til de stadige snubletrådene han støter på.

Denne friske og saftige humoren gir serien et mørkt og frodig jordsmonn som gir egenart i det nordiske krimlandskapet, og som har et lovende potensial til å utforskes videre hvis det blir flere sesonger om den unge hodejegeren.

«Hodejegerne – den første løgnen» har premiere på strømmetjenesten TV 2 Play fredag 2. september. Den kommer til TV-kanalen TV 2 den 24. november. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.