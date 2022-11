PÅ KINO 2. DESEMBER 2022: Det har lenge vært populært å tulle med julenissekonseptet på film, som i «Bad Santa», «Rare Exports» og «Silent Night, Deadly Night». Regissør Tommy Wirkola («Kill Buljo», «Død snø», «Hansel & Gretel: Witch Hunters», «I onde dager») tar et steg videre og gjør nissen til sleggesvingende actionhelt i «Die Hard»-stil, med store doser morbid humor og blodige virkemidler. «Violent Night» er virkelig en treffende tittel, for her ekspederes slemme skurker med lekende oppfinnsomhet, slik at man både ler så man rister og vrir seg i vemmelse. Stilen, premisset og humoren er kanskje lånt fra andre filmer, men det er innmari godt «kopiert», og gjør «Violent Night» til en ny juleklassiker for de som liker det hardt og brutalt! ANMELDELSE: «Troll» er et strømlinjeformet og publikumsvennlig actioneventyr LITT AV ENSEMBLET: Alex Hassell, Beverly D’Angelo, Edi Patterson, Alexis Louder, Leah Brady og David Harbour spiller i «Violent Night». Foto: United International Pictures Julenissen går løs Utgangspunktet i Pat Casey og Josh Millers morsomme manus kan nok høres kjent ut: Et profesjonelt ranslag, ledet av «Scrooge» (John Leguizamo), invaderer hjemmet til rikmannsfamilien Lightstone på selveste julaften. Alle familiemedlemmene blir tatt som gisler, deriblant matriarken Gertrude (Beverly D’Angelo), sønnen Jason (Alex Hassell) og datteren Alva (Edi Patterson) med sine respektive partnere og barn. En ukjent tredjepart er imidlertid også til stede på godset når ranerne inntar det, ikke John McClane, men selveste Julenissen (David Harbour). Reinsdyra hans har nemlig blitt skremt av avfyrte skudd og stukket av, og nå må han ta opp kampen mot de hensynsløse skurkene med like hensynsløse midler. Og det skal vise seg at denne filmens Julenisse har evner som man normalt sett ikke forbinder med de tradisjonelle skildringene av ham.

Bøtter på med voldskomikk Filmen legger på ingen måte skjul på sine mange referanser til de to første «Die Hard»-filmene. Premisset har åpenbart flere paralleller til den første, mens Wirkola låner blant annet snøskuterkjøring og istapp som drapsvåpen fra den andre. I tillegg har den en ekstrem redskapsbu-massakre som går Arnold Schwarzeneggers «Commando» en høy gang, og noen godt plasserte vink til Kevins bedrifter i «Alene hjemme». Lille Trudy Lightstone (Leah Brady) har nemlig laget noen vonde feller, direkte inspirert av filmen, som blant annet går kraftig ut over den norske skurken Bjørn, festlig spilt av André Eriksen i en veldig kul birolle. Man kan kanskje ikke kalle «Violent Night» direkte original, men den er uvanlig frisk og freidig i bruken av troper og klisjeer fra action- og julefilmhistorien. Og når Tommy Wirkola bøtter på med enda mer av den overdrevne voldskomikken fra for eksempel «Død snø» og «I onde dager», resulterer det i noen virkelig saftige scener som vil skape kollektiv jubelstemning i kinosalen! ANMELDELSE: «Tulsa King» S1 med Sylvester Stallone er hardtslående og underholdende TRØBBEL: Julenissen (David Harbour) er fanget av Mr. Scrooge (John Leguizamo) i «Violent Night». Foto: United International Pictures Like morsom som morbid David Harbour («Stranger Things», «Hellboy») spiller Julenissen med en sliten og desillusjonert holdning, ikke rent ulikt Billy Bob Thorntons alkoholiserte nissetyv i «Bad Santa». Samtidig ser man at Julenissen har en ektefølt kjærlighet til jobben når han får gjøre det han elsker. Harbour mestrer balansegangen mellom å være vennlig nisse og brutal bøddel på en fortreffelig måte. Likeledes har John Leguizamo alle de rette faktene og uttrykkene som en ekte todimensjonal filmskurk trenger. Og så er det veldig morsomt å følge Lightstone-familiens interne intriger og stridigheter midt oppi den utsatte situasjonen de befinner seg i, noe som får «Succession» til å ligne «Side om side». «Violent Night» føyer seg altså inn i en lang tradisjon av filmer som utnytter de store kontrastene mellom glorete julekos og voldsom død. Den er like morsom som den er morbid, og like julete som den er grotesk. Tommy Wirkola har med dette begått en hysterisk underholdende film som fortjener å bli en ny julefavoritt for det rette publikummet!

Om FILMEN Violent Night

Slippdato: 02.12.2022

Regi: Tommy Wirkola

Utgiver: United International Pictures

Originaltittel: Violent Night

Aldersgrense: 15

Sjanger: Action, Komedie



