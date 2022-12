PÅ APPLE TV+ 9. DESEMBER 2022: Dette året har til nå vært et «annus horribilis» for Will Smith. Oscar-skandalen i mars, der han fiket til Chris Rock på direkten, har overskygget alt annet, inkludert prisen han selv vant for «King Richard».

En av følgene var at Oscar-akademiet ga ham en 10-års utestengelse fra å delta fysisk på utdelingen, men det er ikke helt utenkelig at han i hvert fall kommer til å være med i diskusjonen foran neste års nominasjoner.

Smith spiller nemlig en sterk rolle som haitisk mann med et brennende frihetsønske i «Emancipation», en dyster og svært voldsom historie fra et av USAs aller mørkeste kapitler.

Regissør Antoine Fuqua har så visst ikke laget noen solskinnsfilm, men et knugende drama med så mye brutalitet at man kan bli litt matt. Samtidig føler man at han er mer interessert i action-estetikken enn selve budskapet, men det stopper ikke «Emancipation» fra å berøre og provosere.

ANMELDELSE: «Troll» er et strømlinjeformet og publikumsvennlig actioneventyr

SISTE STUND: Peter (Will Smith) tar farvel med kona Dodienne (Charmaine Bingwa) og barna i «Emancipation». Foto: Quantrell Colbert/Apple Studios

Må rømme gjennom sumpen

Filmen er inspirert av et kjent fotografi kalt «Whipped Peter», tatt i 1863 av William McPherson and J. Oliver, som viser Peter og hans gjennompiskede rygg. Manusforfatter Bill Collage har diktet rundt det lille som er kjent om ham, selv om bildets eksistens på en måte avslører historiens utgang.

Vi ser hvordan Peter (Will Smith) blir atskilt fra familien sin, solgt til sørstatshæren, og tvunget til hardt arbeid under horrible omstendigheter.

Sadistiske oppassere, ledet av Jim Fassel (Ben Foster), er en konstant dødelig trussel, og Peter forstår at han må rømme mot president Abraham Lincolns nordstatshær i Baton Rouge for å overleve og ha en sjanse til å gjenforenes med kona Dodienne (Charmaine Bingwa) og barna (Imani Pullum, Jeremiah Friedlander, Landon Chase Dubois og Jordyn McIntosh).

Flukten må imidlertid foregå gjennom Louisianas ville sumper, fulle av alligatorer, og med Fassel, hans menn og blodtørstige hunder etter seg.



Sterk og ubehagelig

Filmen er kompetent regissert av Antoine Fuqua («Training Day», «The Equalizer», «The Magnificent Seven») og styggvakkert fotografert av veteranen Robert Richardson med en svært bleik fargepalett.

De gjør Louisianas sumper til et sørgelig skrekklandskap som står i stil med tematikkens umenneskelige prøvelser.

De skildrer også den amerikanske borgerkrigens grufulle slag på en effektiv måte som minner om Edward Zwicks storslagne «Glory», bare med råskapen fra Steven Spielbergs «Redd menig Ryan».

ANMELDELSE: «Violent Night» fortjener å bli en ny julefavoritt

PÅ RØMMEN: Peter (Will Smith) tar seg gjennom sumpen sammen med to andre menn (Michael Luwoye og Gilbert Owuor) i «Emancipation». Foto: Quantrell Colbert/Apple Studios

Midt i alt dette ruver Will Smith i en vanskelig hovedrolle, som består av cirka 70% fysisk skuespill, der han ikke har noe dialog å støtte seg på. Han formidler Peters styrke og besluttsomhet på en overbevisende måte.

Historien har riktignok en utvikling der man føler det går litt raskt i svingene, og at historien med fordel kunne ha fått mer tid på seg. Den har det nemlig litt for travelt med å nøste opp trådene og avslutte.

Man blir heller ikke helt klok på om filmen vil være et historisk belærende drama eller bare en underholdende thriller.

«Emancipation» er likevel en sterk, rasende og ubehagelig film, der innspillingen kanskje satte dypere spor i sin hovedrolleinnehaver enn han selv var klar over.