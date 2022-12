PÅ NETFLIX FRA 16. DESEMBER: «Julestorm» er en lun og humørfylt dramedie som skrur julestressbryteren opp til elleve i det en snøstorm stenger ned en julepyntet Oslo lufthavn på lillejulaften.

Regissør Per-Olav Sørensen («Hjem til jul») har snekret sammen en solid og stilsikker flettverksserie som er full av hjertevarme, gjenkjennelige overkokinger, høytidsstemt medmenneskelighet og nordiske juleskråblikk.

Rollegalleriet består av et bredt utvalg passasjerer og ansatte, og til sammen veves et teppe av ulike juleperspektiver – fra ensomhet og sykdom, via familiekrangler og samfunnskritikk, til romantikk og raus giverglede.

Ikke alle historiene er like minneverdige. Og med Michael Bublé på lydsporet og noen klisjefylte sideplott, så er det ikke til å komme unna at serien til tider ligner en del på mylderet av glitterdekorerte julefilmer på strømmetjenestene.

Men for oss som er disponert, vil «Julestorm» gi både koselig adventsselskap og god førjulsstemning på Netflix-skjermen.

Jeg lar meg begeistre av en fortellerteknisk flott åpningssekvens. Jeg feller noen lettrørte tårer der serien insisterer. Og jeg humrer av flere sorthumoristiske poeng.

STORM UTE, BAR INNE: Den travle advokaten Bobbie (Alexandra Rapaport) og den frustrerte popstjernen Ida (Ida Elise Broch) er to av passasjerene som må tilpasse seg julestormens herjinger. FOTO: Netflix/Hallgrim Haug

Det var en mørk og stormfull aften

Oppsettet for «Julestorm» er enkelt og dramatisk. Et kraftig uvær over flyplassen gjør at folks juleplaner krasjer i kansellerte fly, lange køer, pålagt overtid og dyr flyplasspils.

Noen har operasjoner og viktige avtaler å rekke, andre har ferieplaner og kjærester de skal feire jul med. Felles for en stor del av rollegalleriet er at denne ufrivillige pausen gir tid til både kraftig konflikteskalering og ettertanke.

Det er mer enn bare litt «Love Actually» over måten serien elegant rullerer mellom sine handlingstråder, slik at et bredt publikum får et variert utvalg rollefigurer og julehistorier å leve seg inn i.

Manusforfatterne Per-Olav Sørensen, Lars Saabye Christensen og Jan Trygve Røyneland skaper en levende flyplass, hvor de enkelt kan skifte mellom frosne kjæledyr, utroskap, forelskelse i baren, alvorlig sykdom, familiegjenforeninger, litt julebudskap og hele to artister på vei til konserter de må rekke.

På seks kjappe halvtimesepisoder er det dessverre noen av historiene som får for lite skjermtid, utvikling og substans til at vendepunktene kjennes ekte og engasjerende, noe som resulterer i at de ikke blir stort mer enn forglemmelige julepostkort på skjermen.

Men på sitt beste blir flere av sekvensene fremført med tegneseriestripens sans for treffsikre små punchlines. Det serveres noen gullkorn fra barnemunn. Og de bærende rollefigurene er sterke nok til å både gjøre inntrykk med egne skjebner, samt holde flettverksflyten gående mellom de mange små sideplottene.

GODE HJELPERE: Den dyreglade bagasjearbeideren Henrik (Valter Skarsgård) sikkerhetsvakten Thea (Carmen Gloria Pérez) og flyplasspresten Ronja (Maibritt Saerens) får alle en hendelsesrik og ekstra lang vakt på lillejulaften. FOTO: Netflix/Agnete Brun

Dyktige skuespillere som skinner i julekaoset

Det er mange kjente nordiske navn på «Julestorm»-plakaten, og de meget dyktige skuespillerne skinner i julekaoset og sørger for at dette er en serie med flere trivelige bekjentskaper.

Jon Øigarden er glimrende som den kloke bartenderen som venter på noen prøveresultater. Ida Elise Broch er akkurat passe selvopptatt som popstjerne uten tilgang på privatfly. Og Dennis Storhøi spiller nedbrutt pianist med fingerspissfølelse for både ølglass, sigaretter og tangenter.

Blant mine personlige favoritter er Ibrahim Faal, som spiller flyplassnisse med kort lunte og snert i sine systemkritiske bemerkninger og julegaveperspektiv. Og Jan Gunnar Røise, som treffer blink med jovial sydenfolkelighet i en hawaiskjortekledd type med flere lag.

Og selv om det rykker litt i kjøpesenterjulestressfoten min når interiørscenene tyter over av flyplassens helkommersielle og glitrende høytidsdrakt, så klarer serien å balansere stemningsmarkørene fra det aldeles generelle til det mer håndplukkede og oppriktige.

James Brown får æren av å sette rytmen med den svingende soullåta «Let’s Make Christmas Mean Something This Year». Og med noen fine motiv fra julehjertelighet i Oslo sentrum og norske utkantstrøk, så blir dette variert, hyggelig og stemningsfull jule-«feelgood» for et bredt Netflix-publikum.

«Julestorm» har premiere på Netflix fredag 16. desember. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.