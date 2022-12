PÅ DISNEY+ FRA 14. DESEMBER: «National Treasure: Edge of History» er en lettbent TV-utvidelse av «National Treasure»-universet, hvor Nicolas Cage spilte hovedrollen i to skattejaktfilmer på 00-tallet.

Cage er dessverre ikke med i serieversjonen, men Harvey Keitel gjentar sin rolle som FBI-veteranen Peter Sadusky. Dermed kan serieskaperne Cormac Wibberley og Marianne Wibberley (som også var medmanusforfattere på de to filmene) koble på et nytt ungt lag av nysgjerrige eventyrere. (Justin Bartha skal også dukke opp i sin «sidekick»-rolle som Riley Poole fra filmene).

Den nye gjengen består av rollefigurtyper vi kjenner godt fra før, med en historiesmart kodeknekker, en kløktig hacker, en fornuftig stemme og en pizzaelskende godklump med et talent for å havne i trøbbel.

I et velkjent sjangerlandskap, krydret med popmusikk og oppdaterte kulturreferanser, byr serien på glimt i øyet og hyggelig sofaselskap for oss som liker bokhyller med skjulte dører, gamle familiehemmeligheter og litt sagnhistorisk sus.

Men selv om Lisette Olivera starter fengende i hovedrollen som Jess Valenzuela, så er denne gjengen for pregløse til å ta over fakkelen etter en så karismatisk frontfigur som Benjamin Franklin Gates (Cage).

«Edge of History» er da heller ikke på nivå med de gamle filmene – hvor tullete overdrivelser og Nicolas Cages elleville replikkavleveringer, som «I’m Gonna Steal the Declaration of Independence», sørget for minneverdig Hollywood-underholdning. Seriemanuset referer den gamle bragden, men tør ikke tråkke til med den samme gøyale selvtilliten i sine påfunn.

ANMELDELSE: Troll – Hyperaktiv eventyrstund som aldri kjeder

HACKEREN OG HISTORIKEREN: Tasha (Zuri Reed) kan løse all verdens problemer med sin laptop, og Jess (Lisette Olivera) knekker kodene med sitt kloke hode og historiekunnskap. FOTO: Disney / Brian Roedel

En gammel skatt må beskyttes

En legendarisk skatt med forbindelser til den aztekiske herskeren Moctezuma 2. har lenge blitt jaktet av røvere. I 2022 er det den hensynsløse antikvitetshandleren Billie Pearce (Catherine Zeta-Jones) som har tatt på seg plyndreoppdraget.

Jess Valenzuela (Lisette Olivera) kommer tilfeldigvis i kontakt med den tidligere FBI-etterforskeren Peter Sadusky (Harvey Keitel). Han er svært opptatt av at denne skatten må beskyttes, og det viser seg at Jess har en familiehistorie som gjør henne unikt godt egnet til oppdraget. Og da må hun finne skatten først.

Etableringen er ikke mer avansert enn i en middels god B-film – med tilhørende rufs og logiske brister. Men Cormac Wibberley og Marianne Wibberley har også fylt manussidene med romantikk, et mistenkelig dødsfall, litt knuffing innad i FBI og noen gamle hemmeligheter for det som skal bli ti episoder med actioneventyr.

ANMELDELSE: Wednesday – Hovedpersonen hadde fortjent en bedre serie

En viktig ingrediens for at skattejakter skal gripe tak med en magekriblende eventyrfølelse, er at stedene og gjenstandene som har ligget skjult i hundrevis av år skal oppleves som gamle og urørte.

I denne serien ser det dessverre ut som noen av rekvisittene kommer rett fra museumsbutikken, og det gir «Edge of History» en viss plastikkfølelse som går på bekostning av båndet vi i publikum får til verdensbyggingen.

Men til seriens forsvar så har gjenstandene enn så lenge befunnet seg i ganske moderne omgivelser, så jeg håper det vil se bedre ut når vi etter alle solemerker skal bevege oss dypere inn i det glemte, beskyttede og eldgamle.

ANMELDELSE: Kampen om Narvik – Vellykket prestisjefilm

SER IKKE SÆRLIG EKTE UT: Det er tidlig i serien, men rekvisittene har et falskt preg over seg som gjør at skattejakten ikke ser særlig ekte ut. FOTO: Disney / Brian Roedel

En kopi av kopien

Jeg likte de to «National Treasure»-filmene godt – de passer utmerket til slappe søndager. Men det er ikke til å komme bort fra at begge også var ganske så enkle og forutsigbare underholdningsfilmer som lånte mye fra og lot seg inspirere mye av sine filmforbilder – spesielt fra «Indiana Jones».

Når denne serien da blir en enda mer generisk variant som prøver å etterligne stilen i de to filmene, så er det mye her som oppleves som en blek kopi av ting som er gjort adskillig bedre før.

Men selv om det skorter på originalitet. Og selv om dialogen er i overkant forklarende, så virker det som om serieskaperne også husker hvorfor publikum lot seg fenge av Gates-familiens småfjasete eventyr.

Der en ung Robert Langdon (helten fra «Da Vinci-koden») ble en sørgelig kjedelig kodeknekker i fjorårets «The Lost Symbol»-serie, ser det her ut til at Disney har klart å fylle sin merkevareutvidelse med et kledelig lunt toneleie. Og med en skamløs bruk av lettfordøyde popkorngleder holder «Edge of History» humøret oppe med godlynt kjekling, karikerte skurker, gjenkjennelige TV-seriereferanser, mange bedragsmuligheter og en jevn strøm av gåter som må løses.

Det er ikke stor seriekunst, men det er nok til at jeg blir med videre på skattejakt.

«National Treasure: Edge of History» har premiere på Disney+ onsdag 14. desember. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på de to første episodene.