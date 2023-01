PÅ KINO 27. JANUAR 2023: Den sør-koreanske regissøren Park Chan-wook har skaffet seg mange tilhengere etter filmer som «Oldboy» og «Kammerpiken», og skaren blir ikke mindre etter hans nyeste.

«Decision to Leave» er nemlig en mystisk, sensuell og lengtende noirthriller med fascinerende skildringer av fortapt lidenskap. Filmen inneholder så mange intrikate poenger og lekre detaljer at flere gjennomsyn nesten er påkrevd.

Selv etter den andre visningen sitter jeg igjen med pirrende spørsmål om meninger, antydninger og betydninger, fordi den visuelle leken og manusets gåter omtrent er ment å forvirre og villede, samtidig som man blir grundig underholdt.

«Decision to Leave» understreker alt vi elsker ved sør-koreansk film!

MYSTISK: Song Seo-rae (Tang Wei) bærer på hemmeligheter i «Decision to Leave». Foto: Arthaus

Gjensidig lidenskap

Den ene hovedpersonen, politimannen Jang Hae-joon (Park Hae-il), jobber i Busan, der han også bor med kona Jeong-ahn (Lee Jung-hyun).

Når han etterforsker en fallulykke, som mistenkes å være selvmord, blir han imidlertid betatt av avdødes vakre og hemmelighetsfulle kinesiske kone Song Seo-rae (Tang Wei).

Det gjør at etterforskningen hans varer litt lenger enn den strengt tatt ville ha gjort under normale omstendigheter. Grundig spaning og gjentatte avhør knytter et bånd mellom dem som ikke nødvendigvis resulterer i det man kan kalle en affære, men like fullt gjensidig lidenskap.

Det avdekker også en liten detalj som gjør at det før nevnte selvmordet plutselig fremstår mindre opplagt enn først antatt.



Nysgjerrigheten pirres

Filmens innledning peprer oss med informasjon om både flere saker og det rike persongalleriet som omkranser dem, så det gjelder å henge med fra start.

Gradvis penser Park Chan-wook oss inn på hovedsporet, nemlig det sentrale forholdet mellom politimannen og den etterlatte.

Her brukes både små visuelle hint og subtile manusdetaljer til å fortelle akkurat hvor betatt Jang Hae-joon blir av Song Seo-rae. Filmen bruker imidlertid de samme virkemidlene for å så tvil om enkas sanne motiver.

Nysgjerrigheten pirres kraftig rundt spørsmålet om hennes følelser er sanne, eller en utspekulert front for bakenforliggende mysterier. Her sjonglerer Park Chan-wook mesterlig med ballene, og gir publikum stadig flere overraskelser som holder oss på tå hev.

UTFLUKT: Song Seo-rae (Tang Wei) og Jang Hae-joon (Park Hae-il) begynner å møtes jevnlig i «Decision to Leave». Foto: Arthaus

Strekker troverdigheten

Mysteriet i «Decision to Leave» avhenger kanskje av noen litt for beleilige tilfeldigheter for å sikre fremdriften. Det inneholder også elementer som strekker troverdigheten, men som likevel passer inn i filmens ramme.

Jeg skulle nok ønske at handlingen grep enda mer enn den gjør, men konklusjonens bittersøte poesi setter et verdig punktum for en virtuos spillefilm om kjærlighetens irrganger og lidenskapens pris.

Bare at Park Chan-wook selvfølgelig holder seg unna slike slitne floskler.