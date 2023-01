PÅ SKYSHOWTIME 30. JANUAR: «Mayor of Kingstown» er en beinhard, brutalt voldelig og ganske så dyster krimdramaserie fra serieskaper og manusforfatter Taylor Sheridan – som for tiden også har stor suksess med sine andre serier «Yellowstone», «1923» og «Tulsa King».

Serien foregår i den lille byen Kingstown. Her er fengselet hjørnesteinsbedriften, og det som skjer innenfor murene er også avgjørende for det som skjer ellers i byen. I senter for handlingen står forhandleren Mike «The Mayor» McLusky (Jeremy Renner). Han har innpass i de fleste miljøer, og forsøker å holde dialogen og handelen åpen mellom politi, gjenger, innsatte og fengselsbetjenter.

Første sesong var en velspilt og intens krimthriller som balanserte en eskalerende fengselskonflikt med spenningsaction, personlig drama og en systemkritisk finger som pirket i USAs fengselsvesen.

Starten på andre sesong kobler seg rett på den voldsomt dramatiske slutten fra forrige runde, og det gir en høyspent nerve til sesonginnledningen.

Men selv om det skjer mye, så er det et par sideplott som følger veldig opplagte mønster i etableringen av nye konflikter. Og det er først i andre halvdel av episode to at de store nye spenningskurvene virkelig fester grepet.

Likevel har «Mayor of Kingstown» mye fengende krimunderholdning på tanken. Og Sheridan har skapt et rollegalleri med flere høydepunkt. Aller best er Jeremy Renner, som igjen spiller drivende godt som den tøffe, smarte og samvittighetsfulle Mike McLusky.

*Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det litt om handlingen i sesong 1 og starten av sesong 2.*

JOBBER FOR MER FREDELIG KRIMINALITET: Den lokale gjenglederen Bunny (Tobi Bamtefa) og Mike McLusky (Jeremy Renner) må gjøre alt de kan for at Kingstown ikke skal drukne i gatevold og militær innblanding. FOTO: SkyShowtime

Spiller ut et dystert scenario

Det massive fengselsopprøret på tampen av forrige sesong har skapt fullstendig kaos i Kingstowns kriminelle økosystem.

Dødstallene er store, identifiseringen er vanskelig, og det kan være at storfisken Milo (Aidan Gillen) er på frifot. I et nytt provisorisk utendørsfengsel styrer hevntørste fangevoktere med knallhard hånd. Og i gatene har gjengenes lederløse maktkamp eskalert til grusomme voldshandlinger – noe som gjør at Nasjonalgarden kan bli trukket inn for å stoppe volden.

Taylor Sheridan og medserieskaper Hugh Dillon har her skapt et skremmende scenario av samfunnsødeleggende gjengkriminalitet, feilslått rehabiliteringspolitikk og korrupsjon – og de lar alt koke over på Mike McLuskys rødglødende mobiltelefon.

«Mayor of Kingstown» har elementer av seriøs samfunnskrim, med noen lett analytiske drag, gatehard realisme og en kritisk brodd. Men det er også en serie som først og fremst bruker sitt «se hvor ille det kan bli»-scenario til å underholde med spenningskrim, personlige hevnoppgjør og en blodig voldsestetikk som til tider blir i overkant ivrig på å vise frem brutale overflater.

Det gjør at serien ikke når den engasjerende troverdigheten som mer nyanserte og skildrende dramakrimserier har lykkes med. Men Taylor Sheridan vet å bygge sine serier for bred publikumsappell, og også denne sesongen legger opp til å bli en medrivende krimopplevelse med saftige dueller, familiedrama og effektiv stolkantspenning.

SYSTEMKRITIKK: Dianne Wiest spiller Mariam McLusky. Hun jobber med å undervise i fengselet og har liten tillit og sans for et system som behandler sine kriminelle både brutalt og fordomsfullt. FOTO: SkyShowtime

Treffer godt med rollegalleriet

En av «Mayor of Kingstowns» store styrker er godt oppbygde rollefigurer som spilles av glimrende skuespillere.

Jeremy Renner har en kledelig beskjedenhet og ro som actionskuespiller, noe han blant annet har fått spille ut som superhelten Hawkeye i både «Avengers»-filmene og i serien «Hawkeye». Og de egenskapene kler den moralsk tøyelige, og motvillig heroiske, Mike McLusky godt.

Renner har også god sving på snakketøy og mimikk. Og spesielt møtene Mike har med den godlynte og replikksterke gjenglederen Bunny (Tobi Bamtefa) er høydepunkt som gir serien både humør og innslag av lunt TV-selskap.

Ellers har hovedskurken Milo vært et umiddelbart utrivelig bekjentskap i Aidan Gillens («Game of Thrones») slu og farlige fremføring. Oscar-vinner Dianne Wiest gir umiddelbar integritet til Mikes mor Mariam McLusky, som står for en vesentlig del av kritikken mot det amerikanske fengselsvesenet.

Og selv om sideplottet rundt Mikes forsøk på å redde sexarbeideren Iris fra gamle fiender er blant seriens mest uoriginale handlingstråder, så gjør Emma Laird en god jobb med en rollefigur som forhåpentligvis får enda bedre manussider å spille på utover i sesongen.

Etter en veldig god førstesesong starter denne andresesongen med mye etterspill og noen sjangerordinære vendinger. Men den gråskitne estetikken, den røffe omgangstonen, den konfliktrytmiske fortellerstilen og den dresskledde Jeremy Renner finner kjapt tilbake til sitt fengende driv.

«Mayor of Kingstown» har premiere på SkyShowtime mandag 30. januar med ukentlige episoder. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på de 2 første episodene.