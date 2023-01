PÅ KINO 27. JANUAR 2023: Norgeshistoriens mest kjente maler får kjørt seg i Henrik M. Dahlsbakkens nye film om ham, men i aller beste forstand. «Munch» er nemlig et fortellerteknisk vågestykke som gir full uttelling mot opptil flere odds.

Fire perioder av hans liv skildres ved hjelp av fire forskjellige skuespillere, en av dem Anne Krigsvoll (!). Dette, og flere andre utradisjonelle valg og tilnærminger, gjør «Munch» til en kunstnerisk modig film som tar mål av seg til å forklare noen av erfaringene som lå bak malerens livsverk.

Dette er utrolig nok Dahlsbakkens tiende spillefilm på bare åtte år, og han har hele tiden vist en imponerende evne og vilje til å utforske ulike sjangere og formater.

Her gjør han det i en og samme film. Resultatet er kanskje såpass spesielt at det vil splitte opinionen, men det er i hvert fall umulig å stille seg likegyldig til filmen, noe som kjennetegner all virkelig interessant kunst.

BERLIN: Mattis Herman Nyquist spiller Edvard Munch som 30-åring i «Munch». Foto: Ymer Media AS

Viser hva som formet ham

De fire historiene flettes sammen gjennom hele filmen, og prøver ikke å gi et fullstendig bilde av Munchs liv, men viser oss bruddstykker som sier noe om hva som formet ham som kunstner og menneske.

Alfred Ekker Strande spiller den 21 år gamle Edvard Munch, som involverer seg med gifte Milly Thaulow (Thea Lambrechts Vaulen) på sommerferie.

Mattis Herman Nyquist, som også er en av manusforfatterne, spiller 30-åringen i drift i Berlin, sammen med blant andre August Strindberg (Lisa Carlehed), Dagny Juel (Ida Elise Broch), Gustav Vigeland (Nader Khademi) og Sigbjørn Obstfelder (Arthur Berning).

Ola G. Furuseth spiller den 40 år gamle Edvard når han blir innlagt på mentalsykehus hos Dr. Jacobson (Jesper Christensen) i København.

Og Anne Krigsvoll gestalter Munch som 80-åring under andre verdenskrig, når han på oppfordring fra sin gode venn Rolf Stenersen (Anders Baasmo), forsøker å finne en løsning som forhindrer tyskerne i å sikre seg hans store kunstsamling.



Vekker berettiget oppsikt

De dyktige skuespillerne utmerker seg med hver sin Edvard. Alfred Ekker Strande som den unge og søkende, Mattis Herman Nyquist som den mot- og rotløse, Ola G. Furuseth som den slitne og resignerte og Anne Krigsvoll som den aldrende og reflekterte.

Som handlingsreferatet antyder, er ikke Krigsvoll den eneste uvanlige castingen. Svenske Lisa Carlehed spiller også August Strindberg, mens Gustav Vigeland gestaltes av norsk-iranske Nader Khademi, noe som tyder på at Dahlsbakken ønsker å holde god avstand til tradisjonelle biografier.

De fire delene er praktfullt fotografert av Oskar Dahlsbakken og Pål Ulvik Rokseth, men har også andre formmessige grep som vekker berettiget oppsikt. Mens den første er den mest tradisjonelle, skildres 30-års-utgaven i den nyere tids Berlin.

Dette spreke virkemiddelet er ikke bare åpenbart besparende (fordi det ville vært dyrt å gjenskape 1890-tallets Berlin på film), men viser også kunstens tidløshet og hvordan figurenes konflikter og utfordringer på mange måter sammenfaller med våre egne. Dessuten gir det oss muligheten til å oppleve Munch, Strindberg, Vigeland og Obstfelder på raveparty!

FILM NOIR: Den 40 år gamle Edvard (Ola G. Furuseth) i gnistrende sort-hvitt i «Munch». Foto: Ymer Media AS

Leker med det konforme

København-epoken er filmet i gnistrende sort-hvitt i et smalt format, a la klassisk film noir, mens den siste delen først og fremst utmerker seg ved det spennende valget av Anne Krigsvoll i rollen som den gamle Munch.

Effekten er kanskje litt merkelig, selv med mesterlig make-up, men viser at filmen både vil, kan og tør leke og eksperimentere med det konforme og etablerte, akkurat som hovedfiguren gjorde i sin kunst.

Krigsvoll er dessuten en dyktig skuespiller, og det finnes tross alt minst én presedens. Cate Blanchett spilte en av seks versjoner av Bob Dylan i Todd Haynes-filmen «I’m Not There» (2007). Man kan se for seg at Dahlsbakken og manusforfatterne Fredrik Høyer, Mattis Herman Nyquist, Gine Cornelia Pedersen og Eivind Sæther kanskje har hentet litt inspirasjon derfra.

De har diktet rundt noen kjente sannheter om nordmannen, med resultater som slett ikke virker helt usannsynlige, og med flere skarpe hint til det han senere skulle skape. Henrik M. Dahlsbakken lykkes overraskende godt med sine ambisjoner om å gi oss kontrasterende glimt av hva som kan ha definert mannen bak kunsten.

(«Munch» har kinopremiere 27. januar 2023)