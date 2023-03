PÅ KINO 31. MARS 2023: Maktkamp og intriger ved et egyptisk universitet i Kairo gir potent spenning i den svenske regissøren Tarik Salehs velsmurte thriller «Boy From Heaven». Vi blir tatt med inn i et strengt konservativt og lukket miljø, der mye står på spill når en ny leder må velges.

Filmen skildrer godt en ung manns inntrykksfulle møte med universitetet, og hvordan han uforvarende vikles inn i farlige omstendigheter som i verste fall kan sette både hans og andres liv i fare.

ÅPENT AVHØR: Adam (Tawfeek Barhom) utspørres av etterretningsoffiseren Ibrahim (Fares Fares) i «Boy From Heaven». Foto: Arthaus

Historien er riktignok fiktiv, men har flere interessante skildringer og elementer som virker å ha en høy troverdighetsfaktor.

Man forstår hva figurene risikerer, og hvorfor de er brikker i et farlig spill, enten de vil eller ikke. Det gjør «Boy From Heaven» til et tettpakket drama med subtile thrillergrep som sikrer spenningen.

Rekrutteres av sikkerhetstjenesten

Den unge fiskersønnen Adam (Tawfeek Barhom) blir tatt opp til studier ved Al-Azhar-universitetet i Kairo, som beskrives som den islamske verdens fremste institusjon. Azhar-sjeiken er den høyeste autoriteten der, men når han plutselig dør, oppstår det et maktvakuum som må fylles.

Universitet ønsker seg Sjeik Al Durani (Ramzi Choukair) som sin nye leder, men myndighetene anser valget som et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og ønsker seg isteden Sjeik Omar Beblawi (Jalal Altawil).



Etterretningsoffiseren Ibrahim (Fares Fares) fra den egyptiske sikkerhetstjenesten rekrutterer derfor troskyldige Adam til den risikable jobben som hans hemmelige «engel» ved universitetet.

Han blir et viktig verktøy i kampen for at presidentens foretrukne kandidat skal kunne velges, men samtidig er Ibrahim i en skvis med sin nærmeste sjef, nemlig den skruppelløse Sobhy (Moe Ayoub).

Som en slags spionfilm

Det er veldig spennende å være vitne til Adams innledende opplevelser på Al-Azhar-universitetet, innspilt i Süleymaniye-moskeen i Istanbul i Tyrkia.

Miljøet er fremmedartet for de fleste av oss, men byr på gode skildringer av jakten på lærdom, religionsdyrking, personlige oppdagelser og – ikke minst – skjulte maktstrukturer.

BØNNEGRUPPE: Adam (Tawfeek Barhom) havner i skummelt selskap i «Boy From Heaven». Foto: Arthaus

Filmen forteller oss at herskere i Egypt har forsøkt å kontrollere Al-Azhar helt siden det ble grunnlagt i 972, uten å lykkes, og det understreker alvorlighetsgraden i det Adam roter seg inn i.

Man får sympati for hans situasjon, samtidig som man forstår hvorfor Ibrahim ser seg nødt til å sette ham i en såpass risikabel posisjon. Handlingen utspiller seg som en slags spionfilm, med hemmelige møter, skjulte agendaer, kryptiske meldinger og øyne som følger med fra mørke kroker.

Drivende godt drama

«Boy From Heaven» var Sveriges Oscar-bidrag og ble «shortlistet» til «Best International Feature» ved årets utdeling, og hadde kanskje fortjent en nominasjon («Triangle of Sadness» var ikke kvalifisert, fordi mesteparten av Ruben Östlunds film foregår på engelsk).

Den vant også prisen for beste manus på fjorårets Cannes-festival, som sier noe om filmens kvaliteter.

FAVORITTEN: Sjeik Omar Beblawi (Jalal Altawil) er presidentens foretrukne valg som øverste leder av Al-Azhar-universitet i «Boy From Heaven». Foto: Arthaus

Tarik Saleh («Tommy», «The Nile Hilton Incident», «The Contractor») har laget et drivende godt drama med høyt nivå på skuespillet, spesielt når det gjelder Tawfeek Barhom og Fares Fares i sine glimrende hovedroller. Den ene utstråler ung uskyld, den andre durkdreven erfaring, og disse kontrastene gir samspillet en strålende dynamikk.

Skulle man ønske seg mer, hadde det vært en konklusjon med litt større nerve, men da hadde filmen kanskje fjernet seg litt for langt fra det troverdige. «Boy From Heaven» er mer enn god nok, med det tilbakeholdne og virkelighetsnære blant sine fremste styrker.