PÅ NETFLIX FRA 29. MARS: Denne australske komiserien leverer både oppturer og nedturer på veien mot et bedre liv, brolagt med spinning, tarmskyll og svette.

Celeste Barber er blitt et globalt internettfenomen. Fra biroller i australske såpeserier på 00-tallet, har skuespilleren og komikeren nå 9,5 millioner følgere på Instagram, der hun spesialiserer seg på «virkelige» versjoner av videoer overflateperfekte modeller og influencere deler.

BESTEVENNER: Amy (JJ Fong) og Liv (Celeste Barber) i ett av deres mer voksne øyeblikk. Foto: Netflix

Rollen som Olivia, bare kalt Liv, i «Wellmania», er hennes første hovedrolle. Og hun kler den godt.

Lever hardt

Serien, fra Brigid Delaney og Benjamin Law, er basert på en faktabok av journalisten Delaney der hun brukte seg selv som forsøkskanin i en undersøkelse av «wellness» -industrien, og de tusen-og-ørten veiene den anbefaler for bedre liv og helse.

Nå er boken blitt en drama-komiserie på Netflix om matkritikeren Liv som er 39 år, men fremdeles fester som om hun var 20. Liv bor i New York, går på festene hun kommer over, tester maten hun kommer over, tar dopen hun kommer over og høvler over mennene hun kommer over.

RENSER OPP: Liv (Celeste Barber) på tarmskylling. Foto: Netflix

Drømmejobben som dommer i en global kokkekonkurranse-realityserie er innen rekkevidde, Liv skal bare fly hjem til Sydney en svipptur først, for å overraske bestevennen Amy på 40-årsdagen.

«Quick-fix»

Men på Livs Australia-helg blir hun først frastjålet sitt «green card», som hun trenger for å komme inn igjen i USA, og så våkner hun opp i en ambulanse etter å ha kollapset på det amerikanske konsulatet. Hun får streng beskjed om at hun må bestå en helsetest for å noensinne kunne returnere til New York, der kresne TV-produsenter venter på å bli overbevist.

Dermed starter Livs desperate reise mot rask fiksing av høyt blodtrykk, høyt kolesterol og høy partyføring. Samtidig som hun helst skal markere seg viralt på positivt vis.

SLAPSTICK: Handlingen på treningssenteret byr på anledninger for fysisk humor, her med Isaac (Alexander Hodge) og Liv (Celeste Barber). Foto: Netflix

Det er ikke noe nytt med komiserier eller filmer om festglade, oftest single, karrierefokuserte damer som får beskjed om at de er patetiske og må skjerpe seg. Vi kan nevne «Bridget Jones», «Single Drunk Female» og «28 Days».

Drøy dame

Liv er opplagt en rollefigur som er «for mye»: Hun er festens midtpunkt, men også den venner og familie er lei av at stjeler all oppmerksomhet. Hun liker ikke bare å feste, hun gir seg ikke før bord knuser eller spy spruter.

Celeste Barber gjør en nyansert rolletolkning, der hun drar veksel på både sin komiske timing og på sitt slapstick-talent. Samtidig gjør hun aldri Liv latterlig. Manus og skuespill lar oss ane traumer under overflaten, og Barbers slalåmkjøring mellom lattervekkende rått og tåretrykkende sårt gjøres elegant og troverdig.

FAMILIE: Moren Lorraine (Genevieve Mooy), datteren Liv (Celeste Barber) og sønnen Gaz (Lachlan Buchanan) i «Wellmania». Foto: Netflix

Hun har god støtte i bestevenn-tolkningen JJ Fong leverer som Amy Kwan, og fin søskenkjekling med broren Gaz, spilt av Lachlan Buchanan. Han jobber på treningssenter og hjelper motvillig Liv med hennes helsereise. Til gjengjeld skal Liv hjelpe ham med innspurten mot bryllupet med Dalbert (Remy Hii). Det går omtrent sånn du tenker deg.

Smart skråblikk

Premisset i «Wellmania» er ikke spesielt originalt, men det formidles med såpass mye glimt og overskudd at du skal være bra hardhudet for ikke å la deg rive med. Den er florlett og flørtende – blandet med en teskje alvor.

GJESTESTJERNE: Miranda Otto spiller den franske selvhjelpsguruen Camille Lavigne i «Wellmania». Foto: Netflix

Serien vil også være ekstra forlokkende for dem med forkjærlighet for Australia. Det er flust av lekre dronebilder av Bondi Beach og øvre middelklasseliv i Sydney.

Du må tåle prosjektilspying og tarmskylling, men «Wellmania» er også et smart skråblikk på velværeindustrien og jaget etter suksess.

Og ofte er den sykt underholdende.