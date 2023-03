KOMMER PÅ SKYSHOWTIME FRA 25. MARS: Første sesong «Yellowjackets» ga oss en psykedelisk blanding krim, mysterium og mulig kannibalisme.

I serien skapt av Ashley Lyle og Bart Nickerson, som var medprodusenter og medmanusforfattere på «Narcos», følger vi et kvinne-fotballag som i 1996 havner i et flykrasj på vei til et mesterskap og må klare seg alene i villmarken.

Ekkoet av «Fluenes herre», «Alive» og «Lost» kan absolutt anes.

ANMELDELSE: «Succession» S4: Lader kanonen

At mange overlever, vet vi: Vi følger flere av rollefigurene i ulike tidslinjer. I nåtiden er det 25 år siden styrten, noe som fører til økt oppmerksomhet rundt hendelsen.

SKUMMELT I SKOGEN: Courtney Eaton som tenåring-Lottie i «Yellowjackets» sesong 2. Foto: SkyShowtime

De voksne overlevende ser først ut til å ha klart seg tilsynelatende bra, men gjennom første sesong så vi hvordan de var hjemsøkt av mørke hemmeligheter fra fortiden.

Mysteriet vokser

Akkurat hva som skjedde de lange månedene i skogen, før en gjeng blir reddet i 1998, vet vi fremdeles ikke, men allerede fra første episode ble det hintet om ofring og dyriske ritualer.

Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress og Juliette Lewis har de bærende voksenrollene i første sesong. I den nye sesongen ser vi Simone Kessell dukke opp som voksne Lottie og et glimt av «Six Feet Under» -skuespiller Lauren Ambrose som voksne Van.

LAGET: F.v: Christina Ricci som Misty, Steven Krueger som trener Ben, Samantha Hanratty som Misty, Tawny Cypress og Jasmin Savoy Brown som Taissa, Juliette Lewis og Sophie Thatcher som Nat, Melanie Lynskey og Sophie Nélisse som Shauna, Ella Purnell som Jackie og Warren Kole som Jeff i «Yellowjackets». Foto: SkyShowtime

Den uhyggelige stemningen, der du aldri kan være sikker på hva som er virkelighet og hva som er syner, er tilbake. Det visuelle uttrykket er stødig, og spesielt livet i skogen er vakkert skildret i sin elendighet.

Det skal også sies at lydsporet på denne serien er som et varmt nostalgibad for alle som liker hits fra 90- og 00-tallet.

Mørk og morbid

I de fire episodene anmelderne får se av andre sesong, utvides mysteriet vi så vidt begynte å ane omfanget av i første sesong. Et okkult tegn følger flere av kvinnene videre, men er det ondt eller gir det beskyttelse?

CHILL PÅ HYTTA: Sophie Nélisse som Shauna og Jasmin Savoy Brown som Taissa. Foto: SkyShowtime

Serien er både mørk og morbid, men handlingstråden rundt den ekstremt irriterende Misty, spilt av Christina Ricci som voksen og Samantha Hanratty som tenåring, tipper ofte over i ren parodi. I sin privatdetektiv-hobbyvirksomhet krysser hun veier med Walter, spilt av Elijah Wood, som også bidrar ytterligere til seriens komiske vridning.

Blodige visjoner

Juliette Lewis kler rollen som uforstilte og desillusjonerte Nat, som gjennomgår en ny krise når hun på dramatisk vis møter voksne Lottie igjen. Lottie er leder for en slags selvhjelps-sekt, men har tilbakefall til sine blodige visjoner.

ANMELDELSE: «Infinity Pool»: Brutal, provoserende og spekulativ

I tillegg sliter Taissa (både Tawny Cypress som voksen og Jasmin Savoy Brown som tenåring) med sin stadig mer mystiske søvngjenger-aktivitet. Shauna (Melanie Lynskey som voksen og Sophie Nélisse som tenåring) utforsker sine mer primitive sider, og vi får se hvordan det påvirker hennes familie.

NY FOR SESONGEN: Lauren Ambrose dukker opp som voksne Van i sesong 2. Foto: SkyShowtime

Særlig Lynskey og Lewis gjør serien verdt å se i seg selv. De fremstår som fødte til rollene som de flerfasetterte, traumatiserte og råsterke kvinnene.

Regissør-stallen er utvidet med flere erfarne episoderegissører som Ben Semanoff («Tulsa King», «Ozark») og Anya Adams («Glow», «The Expanse»), og Daisy von Scherler Mayer («Bosch», «Inventing Anna») fortsetter fra sesong 1.

Lovende uhyggelig

Vi vet allerede at det kommer en sesong 3, så det er bare å finne frem en bøtte med tålmodighet og begynne å smøre seg inn, for det er lite sannsynlig at vi vil få veldig mange svar i løpet av de ni episodene som kommer ukentlig i sesong 2.

PÅ KANTEN: Christina Ricci som voksne Misty. Foto: SkyShowtime

Det psykologiske dramaet er fremdeles interessant. Både i dynamikken mellom tenåringsjentene, deres ulike taktikker for overlevelse og ikke minst mellom de voksne kvinnene og deres omgivelser.

Det er mange ingredienser i denne skrekk-miksen, men de fungerer foreløpig sammen og fremhever hverandre.

Riktignok er det korte glimtet anmelderne får, langt fra nok til å bedømme om spenningen og formen holder seg sesongen gjennom. Men «Yellowjackets» sesong 2 starter nifst og lovende uhyggelig.