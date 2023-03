PÅ HBO MAX FRA 27. MARS: Den doble Emmy-vinneren «Succession» lader kanonen for et høydramatisk finalesmell i sin fjerde og siste sesong. Serieskaper Jesse Armstrong byr som vanlig på rikelig med saftige såpegleder, smellvakre fasader og sorthumoristiske satirepoeng fra toppen av den amerikanske medienæringskjeden. ANMELDELSE: Succession S3 – Maktkranglingens førstefamilie er tilbake Samtidig som det selvopptatte og fengende brekkekle rollegalleriet fortsetter å underholde med sine barnslige oppgjør og drøye replikkutvekslinger. TILBAKE PÅ NYHETSGULVET: Logan Roy (Brian Cox) vil at hans nyhetskanal skal si sannhetene andre ikke tør å si. Dette skjer i et valgår hvor også mediekampen tilspisses. FOTO: HBO Max Og med siste episode i sikte, er det merkbart at maktkampen i Roy-familien også er i sluttspillfasen. Det gjør at manipuleringen og spenningen får enda bedre plass mellom teit underbuksehumor og troverdig luksus. *SPOILERADVARSEL: Herfra kommer det litt informasjon fra sesong 3.* Tar opp kampen mot far Etter den heftige og hektiske avslutningen på sesong 3, er det nå en splittet Roy-familie som kjemper om makten. Søsknene Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook) og Roman (Kieran Culkin) har inngått en meget skjør allianse, og det tar ikke lang tid før de havner i direkte rivalisering med gamlefar Logan (Brian Cox) om viktige oppkjøp. ANMELDELSE: Ted Lasso S3 – Den ultimate underdog er tilbake I bakgrunnen lurer også en amerikansk valgkamp, noen gamle kjente og den skandinaviske teknologimilliardæren Lukas Matsson (Alexander Skarsgård). KOMISK DUO: Greg (Nicholas Braun) og Tom (Matthew Macfadyen) fortsetter med barnslig fjas og opportunistiske fremstøt, og sørger for at satiren på hul forretningskultur lever i beste velgående. FOTO: HBO Max Familiedramaet får rikelig med plass i sesonginnledningen. Og mellom alle de latterlige selvhøytidelighetene og fornærmelsene, serveres vi noen scener hvor kompleksiteten og vemodet i denne mektige familiens relasjoner skimtes under fasadene. Vi ser skadene de utallige manipulasjonene og smålige svikene har påført tilliten mellom søsknene. Vi ser hvordan pappa Logans harde oppdragelsespedagogikk og brutale forretningslogikk har blandet seg og forstyrret kjærligheten han føler for sine barn. Og gjennom glimrende skuespillerprestasjoner, og et kamera som fanger både nærhet og megetsigende motiver, så står disse oppriktig menneskelige øyeblikkene stødig blant den bekmørke humoren, den konfronterende satiren og de stadige sexvitsene. Spiller på alle sine styrker Jeg skal innrømme at jeg tidvis kjente på slitasjen fra alle de repeterende kranglene og de tilbakevendende pappaproblemene i sesong tre. Men en sterk sesongavslutning og en tydelig retning på finalesesongen gjør at «Succession» nå spiller på alle sine styrker som påkostet prestisjedrama, såpete finansthriller og mørk komedie. Spenningsmotoren fletter familieoppgjørene og forretningskrigingen sammen i en kamp om tronen som begeistrer med intriger og plottvrier. Her er karikaturelementene, situasjonskomikken og den satiriske brodden lett å koble på for å gjøre narr av det pretensiøse, falske og fjærlette. Skuespillerne har gjort disse rollefigurene til uspiselige seriefavoritter. Og så er «Succession» velsignet med en av TV-verdens beste kjenningsmelodier, og den komposisjonen er igjen hjørnesteinen i et elegant treffsikkert lydspor. EN AV HOLLYWOODS BESTE BANNERE: Det å høre Brian Cox (i rollen som Logan Roy) si «Fuck off» har blitt et av «Successions» signaturtrekk. FOTO: HBO Max «Succession» er også i god HBO-ånd drivende god som ukentlig inndelt TV. Skriverommets lekenhet og teft for de rette rammene, kombinert med en raffinert TV-estetikk, skaper naturlige kapittel som gir både episodisk egenart og flere lag til fremdriften. Spesielt episode tre er et minneverdig høydepunkt med flere kunstferdige grep som kombinerer manusets dramatiske kvaliteter og skuespillernes fortreffelige tak på sine rollefigurene i en intens time TV som trekker publikum ut mot stolkanten. ANMELDELSE: Fleishman Is in Trouble – Svimlende midtlivskrise Så er ikke fire episoder en gang halvveis i denne finalesesongen. Og det er ikke alle rollefigurene og konfliktene jeg er like spent på å følge avslutningen til. Men det gnistrer godt av de sentrale plottlinjene i denne morsomme og engasjerende oppstarten – og det er meget lovende for avslutningen på en de siste årenes store seriefavoritter. *Ekstra spoileradvarsel – om Norge* Ut fra innspillingssteder, rolleliste og trailer vet vi at det vil komme flere norske innslag i denne finalesesongen. Men med unntak av noen samtaler og det svenske godteriet Ahlgrens Biler, så har vi ikke kommet oss til Skandinavia i de fire episodene som var ferdige og ble vist til pressen før premieren. «Succession» har premiere på HBO Max på mandag 27. mars med ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på 4 av 10 episoder.

Om SERIEN Succession

Slippdato: 27.03.2023

Sesong: 4

Utgiver: HBO Max

Serieskaper: Jesse Armstrong

Aldersgrense: 16 år

Sjanger: Drama, Komedie, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.