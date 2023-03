PÅ KINO 24. MARS 2023: Det trengs sterke mager for å tåle noen av inntrykkene i regissør Brandon Cronenbergs tredje film («Antiviral» og «Possessor» var de to første).

«Infinity Pool» utforsker menneskesinnets mørkeste irrganger, og hva man kan være i stand til å utføre når omstendighetene tillater det.

NYTT BEKJENTSKAP: Gabi (Mia Goth) og James (Alexander Skarsgård) på stranda i «Infinity Pool». Foto: © Universal Pictures

Historien er basert på mildt sagt fantasirike forutsetninger, og man må legge godviljen til for å finne en dypere mening med skrekken som utfolder seg.

ANMELDELSE: «John Wick: Chapter 4» byr på en endeløs rekke av vanvittige actionsekvenser

Cronenberg er imidlertid god til å skru figurene inn i et solstenket mareritt, der spesielt Alexander Skarsgård og Mia Goth stuper villig ned i utfordrende situasjoner.

Voldsom og hedonistisk spiral

Hovedpersonene er ekteparet James (Alexander Skarsgård) og Em (Cleopatra Coleman) som reiser til et resort i fiktive La Tolqa for at James skal få inspirasjon til sin neste bok.

Akkurat hvor landet ligger blir aldri nevnt, men la oss si at det er et sted i Syden (filmen er i all hovedsak innspilt i Kroatia).



Der blir de kjent med to andre gjester, Gabi (Mia Goth) og Alban (Jalil Lespert), som inviterer dem med på en biltur, selv om gjestene egentlig ikke har lov til å bevege seg utenfor hotellets gjerder. Landet er nemlig fattig, men rikt på kriminalitet, blir det fortalt.

ANMELDELSE: «Shazam! Fury of the Gods» undergraves av et svakt manus

Den kvelden skjer det noe som forandrer stemningen mellom gjestene, og fører dem inn i en voldsom og hedonistisk spiral av sex, drugs og død på en Sydentur fra helvete.

Lever ut sine primære instinkter

Denne filmen krever en viss grad av «suspension of disbelief» (som egentlig ikke har noen god norsk oversettelse), men Cronenbergs psykedeliske stil gjør at man godtar det absurde grunnlaget for historiens utvikling.

Fotograf Karim Hussain gir filmen et disig uttrykk med duse farger, som om figurene beveger seg i et slags drømmeland i utkanten av vår egen verden, understøttet av Tim Heckers foruroligende musikk.

FORKLEDT: Noen bruker skumle masker for å skjule sine identiteter i «Infinity Pool». Foto: © Universal Pictures

Den har også noen forunderlige drømmemontasjer som ligner det villeste fra «Everything Everywhere All at Once».

Disse scenene underbygger inntrykket av at hovedfigurene har forlatt den virkelige verdens verdier i et land som lar dem leve ut sine primære instinkter, fri for etikk og moral.

ANMELDELSE: «The Quiet Girl» går rett i hjertet

Man kan nok også spore en underliggende kritikk av hvordan rike og privilegerte oppfører seg annerledes som gjester i land man kanskje innerst inne ser ned på.

Krever mot og styrke

Brandon Cronenberg, sønn av den mer kjente David, har tydeligvis arvet farens fascinasjon for utforsking av kjødets hemmeligheter og muligheter på film. «Infinity Pool» har nemlig flere sterke scener som gjør 18-årsgrensa obligatorisk.

Det virker likevel som om det han vil vise oss trumfer det han vil fortelle oss. Man kan slite litt med å forstå hva som egentlig er den store meningen med alt sammen.

BLODIG: James (Alexander Skarsgård) roter seg inn i en alvorlig situasjon i «Infinity Pool». Foto: © Universal Pictures

Dessuten har spenningsnivået en nedadgående kurve i filmens siste del, og konklusjonen er i svakeste laget. Det ligger likevel en verdi i å oppleve Alexander Skarsgård og Mia Goths kraftfulle samspill, som krever mot og styrke på ulike vis.

«Infinity Pool» er både brutal, provoserende og spekulativ, og tyder på at Brandon Cronenberg vil være alt annet enn en likegyldig filmskaper.