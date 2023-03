PÅ SKYSHOWTIME FRA 31. MARS: «Rabbit Hole» er en enkel, småmorsom og underholdningsfokusert etterretningsthriller som sender «24»-helten Kiefer Sutherland ned i et kaninhull av konspirasjoner, stadige avsløringer og risikable oppdrag. ANMELDELSE: John Wick: Chapter 4 – vanvittige actionscener Sutherlands røffe stil og humørfylte sjarm gjør dette til en helt grei spenningsserie for dem som koser seg i den lettbente og fartsfylte delen av spionsjangeren. IKKE HELT JACK BAUER: Rollefiguren John Weir lar Kiefer Sutherland spille ut sine mer morsomme og sjarmerende sider, og skuespillerveteranen har god kontroll på rollefiguren. Men det når ikke det intense nivået han skapte med favoritten Jack Bauer i «24». FOTO: SkyShowtime Men med altfor enkle oppdragsløsninger, et omstendelig tempo og rikelig med opplagte sjangerklisjeer, så blir dette en ujevn serie som bare glimtvis begeistrer med sine triks og overraskelser. Det lugger også litt i toneskiftene mellom selvbevisst komedie og seriøs thriller. En luring blir lurt John Weir (Kiefer Sutherland) er en smarting som tar på seg konsulentoppdrag av den spionaktige sorten. Med sitt eget lille «Mission Impossible»-spesialteam bruker han hacking, skuespill, spiontriks og sin egen karisma til å lure folk hans rike klienter trenger å lure. ANMELDELSE: 24 Sesong 8 – Jack Bauer, det er nok nå Men så, på et oppdrag som tilsynelatende går etter planen, oppdager han at han selv er en brikke i et farlig spill. Anklaget for mord, og på flukt fra FBI, må han prøve å finne ut hvem som egentlig står bak en intrikat konspirasjon. Og den jakten sender han i retning en mektig bakmann som prøver å ta kontroll over USA. FLERE GODE SKUESPILLERE: Charles Dance er blant skuespillerne som sørger for å holde kvaliteten oppe selv om manuset ikke alltid holder vann i «Rabbit Hole». FOTO: SkyShowtime John Weir må stadig bruke sine spesialferdigheter til snike seg inn på risikable plasser som politiets bevislager og aktive åsted. Det blir ofte i overkant usannsynlig – selv for en tilskrudd spionserie med glimt i øyet. Og i tillegg til å tøye troverdighetsstrikken, er disse spenningstoppene av den ganske opplagte sorten hvor en aldri er veldig bekymret for hvordan det skal gå. Det samme gjelder de stadige avsløringene om hvem som egentlig lurer hvem. Hemmelighetene hjelper til med å holde energien i handlingen oppe. Men etter halvspilt sesong har ikke seriens plottvrier klart å by på særlig til hakeslepp. Kiefer Sutherland får spille på sine agentstyrker Det er lite i denne serien som kjennes særlig nytt eller friskt. Den trådtrekkende bakmannen har en eim av mystisk Bond-skurk. Og mye av triksingen er småskalaversjoner av «heist»-filmer og «Mission Impossible»-aktige oppdrag. Det gir «Rabbit Hole» noen kule og lekne referanserammer, men serien har verken manus, originalitet eller størrelse til å bli mer enn en billigversjon av sine mange sjangerforbilder. ANMELDELSE: Red Rose – Stalking, død og datasikkerhet Seriens beste attraksjon er et knippe fengende rollefigurer. Både autoritetseksperten Charles Dance («Game of Thrones», «The Crown») og Meta Golding («Empire», «Criminal Minds») har vittig samspill med hovedpersonen. Og Kiefer Sutherland får også lov til å spille på sine signaturtrekk som tøff, kvikk i replikken og villig til å satse alt. Som rollefigur er ikke John Weir på nivå med Jack Bauer, men her må Sutherland igjen dundre løs på en rekke umulige oppgaver med knappe tidsfrister. Og hans fingerspissfølelse med sjangerlandskapet, og hans helhjertede innsats, bør være til glede for fans av «24» og «Designated Survivor». Det gir «Rabbit Hole» noen gode underholdningskort på hånda. Men de første fire episodene har for mange tamme transportetapper til at dette svinger ordentlig som popkornvennlig konspirasjonsthriller. «Rabbit Hole» har premiere med de to første episodene på SkyShowtime fredag 31. mars. Deretter kommer det ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på 4 av 8 episoder.

Om SERIEN Rabbit Hole

Slippdato: 31. mars

Sesong: 1

Utgiver: SkyShowtime

Serieskaper: Glenn Ficarra og John Requa

Sjanger: Action, Komedie, Krim, Thriller, TV-Serie



