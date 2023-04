PÅ VIAPLAY FRA 27. APRIL: Det er sterk og problematisk kost serieskaper Marie Kristiansen byr på i «Delete Me» sesong 2. Men den serveres på et lekkert fat.

Og det er ikke ment som en referanse til hovedrolleinnehaver Sofia Tjelta Sydness som i en scene faktisk har rollen som et sushi-fat – i «Exit»-stil.

ANMELDELSE: «Delete Me» S1: Rå og vond ung virkelighet

Sydness gjentar rollen som Sanna, nå som hovedpersonen. Sesongen har fått den alternative tittelen «Watch Me» og handler om hvordan Sanna, noen år etter russetiden, prøver å lykkes i livet. Hun er ikke lenger den kuleste jenta i klassen. Foreldrene har tapt penger under pandemien, og har ikke råd til å sponse Sannas drøm om make up-skole i New York.

VED VEISKILLE: Sanna i «Delete Me» S2. Foto: Einar Film, Viaplay

Hun prøver å klare seg på egen hånd gjennom servitørjobb i bar og sminkevideoer på blogg, men hun er et stykke unna influenser-nivået hun drømmer om. Når videoene får 21 visninger, lokkes Sanna til å skaffe seg konto på HornyFans for igjen å bli mer populær på YouStream og Instagrid (vi skjønner referansene her).

Hun tegnes halvnaken av den hippe popkunstneren Gina og klikkene begynner å klirre inn. Men alt er langt fra så overflatefint som det ser ut til.

Frisk baklengsfortelling

Som i første sesong, begynner denne bakfra. Vi ser i starten en video Sanna har laget der hun tårevått og med blåveis hevder å ha blitt voldtatt av en navngitt, eldre mann. Og så nøstes trådene opp litt etter litt. I siste episode får vi vite sannheten bak videoen.

Fortellinger om utenforskap fortsetter i denne sesongen. Vi får flere varianter av hvordan det er å havne på utsiden av en gruppe og prøve å finne sin vei.

SILENT RAVE: Sofia Tjelta Sydness som Sanna og Erik Enge som Lucas. Foto: Einar Film, Viaplay

Kristiansen fortsetter musikkvideo-estetikken fra første sesong. Det er neonfarger, ekstreme nærbilder og sakte film. Skjermen har lag på lag, og flere felt å følge på med samtidig. Og ja, det kan være overveldende, og baklengs-teknikken gjør det tidvis vanskelig å holde tråden, men samtidig er det forfriskende å se en serie som faktisk oppleves som et friskt formpust i den norske seriefloraen.

Til tider er sesongen et estetisk eventyr.

Insisterende tematikk

Min hovedinnvending til «Delete Me» S2, er at den er overtydelig. Den både viser og forteller oss at den handler om unge menneskers iscenesettelse av seg selv på sosiale medier – hvorvidt dette er kvinnene som tar kontroll og er sin egen sjef, eller kvinnene som selger seg selv som produkter.

ANMELDELSE: Et mesterstykke: «Barry»S4

Dialogen insisterer på det, handlingen insisterer på det og bildene insisterer på det. Det blir repeterende og like masete som unge jenter av og til synes «hacktivisten» Fanny, igjen spilt av Happy Jankell, blir i sin raljering om nettvett og forsiktighet.

SOM MATFAT: Sanna prøver seg som sushi-fat à la «Exit» i «Delete Me» S2. Foto: Einar Film, Viaplay

Samtidig er dette er hyperaktuelt tema, og dermed viktig å ta opp og lufte i allmennheten. Vi må kanskje tåle litt terping.

Og grepene med å vise ekstreme nærbilder av kun deler av kvinnenes kropp, understreker også poenget at vi aldri ser hele bildet på sosiale medier. Du får kun utvalgte glimt.

God på gråsoner

«Delete Me/Watch Me» viser også fint gråsonene og hvor vanskelig det kan være å skjelne hva som er frivillig eller ikke, hva som er frigjørende og ikke – og forskjellen på at en «gammel gris» betaler for, og onanerer til, bilder av deg, og at en ung mann du faktisk liker gjør det. Om den forskjellen finnes.

Sesongen tegner et effektivt bilde av hvor lett, og vondt, det er å skli fra én ende av skalaen til en annen. Det begynner med noen bilder du tilsynelatende styrer selv, men hvor ender det?

FINNER HVERANDRE: Sydness som Sanna og Enge som Lucas i et varmt øyeblikk. Foto: Einar Film, Viaplay

Sofia Tjelta Sydness imponerer i en vanskelig, utleverende rolle, der hun både er bortskjemt, overflatisk og sårbar. Sanna er vanskelig å like med utsagn som «Du må ha en jevn strøm av penger og vesker for å holde kanalen på topp», «Det hadde vært så chill å leve av spons» og «Denne jobben er for vanlige folk».

Samtidig klarer Sydness å få oss engasjert ut over strømmen av selfies. Hun balanserer Sannas opplagt ufordragelige sider med glimt av usikkerhet, og lar oss ane dybde og mørke.

GREIT ELLER IKKE? «Delete Me» S2 viser en rekke ubehagelig situasjoner der seerne selv må ta stilling til hva de synes. Foto: Einar Film, Viaplay

Erik Enge, sett i blant annet «Broen», «Tigre» og «Exit», leverer en konfliktfylt Lucas med flere hemmeligheter i bagasjen. Andre rollefigurer får mindre å spille på: Jankells hacker-sidehistorie virker tvungen i denne sesongen. Lucas’ eks og familie får stereotype figurer stive som papp.

Sårbar ung kropp

Det kan også innvendes at serien fetisjerer, eller overeksponerer, noe av det samme den problematiserer – det er mye ung kropp i monitor.

Dette føyer seg samtidig inn i sesongens insisterende tendenser. Den vil være «in your face». Og alle som har vært en tur innom diverse sosiale medier de siste årene, vet at slik er det også i den virtuelle virkeligheten.

ANMELDELSE: «Dead Ringers»: Tabutoppet kroppsskrekk

Rollefigurene vil «free the nipple», «free the bitches» og gjøre unge kvinner til rike menn. Spørsmålet er om HornyFans er måten å gjøre det på.

Noe er rett og noe er galt i «Delete Me/Watch Me», men vi slipper ruvende pekefingre. Det er i gråsonene sesongen leverer mest fargerikt.

Premiere 27. april på Viaplay. Alle 6 episoder blir tilgjengelig samtidig.