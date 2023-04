PÅ HBO MAX FRA 17. APRIL: Den kullsorte komedien «Barry» var med på vår toppliste over fjorårets beste serier med sin tredje sesong. Og finalesesongen er nok et blinkskudd fra serieskaper, regissør og hovedrolleinnehaver Bill Hader.

Serien om den deprimerte ekssoldaten som lever et dobbeltliv som leiemorder og teaterstudent, er en herlig blanding av satire, blodig slapstick, vemodig medmenneskelighet, skråblikk på Hollywood og noen skarpe betraktninger rundt vold og dem som utfører den.

På sitt filmatisk beste er dette også en innovativ og fantasirik serie som lager glimrende TV-kunst ved å kombinere formmessige fortreffeligheter med fingerspissfølelse for forventningsbrudd og komisk timing.

HUMØRFYLT GANGSTERDUO: NoHo Hank (Anthony Carrigan) og hans elskede Cristobal (Michael Irby) står igjen for mye herlig humor i det yrkeskriminelle skal ha pitcher og teambuilding. FOTO: HBO Max

Og høydepunktet i et fantastisk rollegalleri er Bill Hader som Barry Berkman. Den mimikkvirtuose komikeren begeistrer med et imponerende spenn, fra det fullstendig fjasete til det hjerteskjærende vonde, i tolkningen av den meningssøkende, høflige og livsfarlige hovedpersonen.

*SPOILERADVARSEL: Herfra og ut kommer det avsløringer om handlingen i sesong 3*

Skrur opp temperaturen

Barry har havnet bak lås og slå, og hans dobbeltliv er i ferd med å rakne fullstendig i starten av den fjerde og siste sesongen.

Men han har ikke gitt opp håpet om å forsones og gjenforenes med menneskene han bryr seg om, og i noen hektiske åpningsepisoder er det mange i vårt rikholdige rollegalleri som må ta inn over seg store endringer og gjøre noen vanskelige valg.

FBI PRESSER PÅ: Barrys gamle oppdragsgiver og venn Fuches (Stephen Root) er under hardt press fra FBI for å tyste på Los Angeles store kriminelle gjenger. FOTO: HBO Max

Jeg skal ikke gå nærmere inn på handlingen, men det er merkbart at temperaturen skrues opp for et intenst og sprudlende sluttspill som er rikt på store og små oppgjør.

Ikke redd for å være krevende

«Barry» tar seg en del friheter og er raus med å følge sine innfall og småabsurde påfunn.

Her dveles det ved replikker, det bygges møysommelig spenning gjennom repetisjoner, det fokuseres mye på skuespillerfaget og en rollefigur velger å uttrykke seg gjennom en teatermonolog. Det gjør at serien kan oppleves både sær og krevende i sine tilbøyeligheter og stilskifter.

Men for meg er dette en variert konfekteske av bekmørk krimkomedieunderholdning som treffer meg rett i smaksløkene.

Jeg elsker de teite overdrivelsene. Jeg digger den karikerte musikkbruken og de festlige innslagene om gangstersjefer som vil begeistre sine ansatte med firmautflukter og fancy bedriftspresentasjoner.

Jeg fenges av metalaget hvor skuespillets kunstform blandes inn i rollefigurer og sideplott. Og jeg storkoser meg med de selvutleverende satirepoengene om livet bak fasaden i Hollywood.

KAN VÆRE KREVENDE: Det blir mye fokus på skuespillerfaget i Barry. Her er det Gene Cousineau (Henry Winkler) som tyr til monologen. FOTO: HBO Max

Det kontrastfylte og velspilte rollegalleriet er også fullt av minneverdige bekjentskaper.

Jeg tror på det oppriktige i engstelsene, problemene og usikkerhetene som bor i disse rollefigurene. Henry Winkler er et funn som den forfengelige skuespillerveteranen Gene Cousineau. Og NoHo Hank (Anthony Carrigan), Monroe Fuches (Stephen Root) og Sally Reed (Sarah Goldberg) fyller ut historien med tull, kjærlighet, sårbarhet og treffsikre skråblikk.

Et mesterstykke fra Bill Hader

Etter fire knallgode sesonger vil «Barry» for meg bli stående igjen som et utrolig imponerende vitnesbyrd over Bill Haders allsidighet, kreative kraft og faglige bravur.

Han har skapt serien sammen med Alec Berg («Silicon Valley»), og har skrevet nydelige manus på flere av de sentrale episodene.

Etter å ha regissert flere kruttsterke enkeltepisoder i tidligere sesonger, har han nå regien på hele sesong 4. Og du verden, Hader er i ferd med å innta plassen som en av de mest interessante, vittigste og særegne TV-regissørene i det amerikanske serielandskapet.

Og den tidligere «Saturday Night Live»-stjernen får spille ut hele sitt register som skuespiller – både med et menneskelig alvor, kvasse kanter og med latterlige karaktertrekk, og har gjort Barry Berkman til en av TV-rutas mest komplekse og interessante antihelter.

Dessverre ble kun sju av åtte episoder av finalesesongen gjort tilgjengelig for anmeldelser, og uten avslutningen er det jo dristig å strekke seg opp til toppkarakteren.

Men frem til finalen kommer kan jeg bare konstatere at de første sju episodene av «Barrys» finalesesong er akkurat så morsomme, spennende, triste og overraskende som jeg hadde håpet på.

«Barry» har premiere på HBO Max med to episoder mandag 17. april. Deretter kommer det ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på 7 av 8 episoder.