PÅ NETFLIX FRA 27. APRIL: «Sykepleieren» er en dansk Netflix-serie, basert på virkelige hendelser, om en sykepleier på Nykøbing Falster Hospital som i 2017 ble dømt for fire tilfeller av drapsforsøk. ANMELDELSE: Succession S4 – Spiller på alle sine styrker Med dyktige Fanny Louise Bernth og Josephine Park i hovedrollene, er dette en velspilt dramatisering som på fire kjappe episoder forteller historien fra en kollegas gryende mistanker, til en intens nattevakt hvor alt står på spill. FORTVILTE PÅRØRENDE: Serien tar seg tid til å skildre noe av den frustrasjonen de pårørende opplevde i møte med et dansk helsevesen som ikke trodde på deres bekymringer. FOTO: Tommy Wildner / Netflix Serien, som er produsert av selskapet bak «Kastanjemannen», vil at Netflix-publikummet skal oppleve denne skremmende historien i et velkjent sjangerlandskap, og fyller ut historien med noen ordinære innslag av familiedrama, sykehusromantikk og intriger. Og i sin underholdningsfokuserte stil, blir også serien litt for overflateglatt til å virkelig gripe med systemkritikken om hvor problematisk varslingsmulighetene kan være for både kollegaer og pårørende. En fersk sykepleier fatter mistanke Pernille (Fanny Louise Bernth) er ny på Nykøbing Falster Hospital, og hun blir raskt tatt under vingen til den karismatiske og meget dyktige sykepleieren Christina (Josephine Park). Men etter flere uventede dødsfall, begynner Pernille å uroe seg for at noe er alvorlig galt på avdelingen. Men å anklage kollegaer for drap er alvorlig, og faren for å selv miste jobb og sosialt liv gjør det svært problematisk å varsle. Så da trenger Pernille bevis. UHYGGELIGE STEMNINGER: Nattevaktene på sykehuset, hvor mistanken om at noen tar livet av pasienter, skildres med noen lån fra skrekkthrillerens verktøykasse. FOTO: Tommy Wildner / Netflix Ved å hoppe tilbake til 2012, får vi også et pårørendeperspektiv som legger et ekstra lag til historien. Kenny (Dick Kaysø) nekter å tro på sykehusets forklaring om brorens plutselige død, og hans kamp viser hvor fortvilt det er å bli avvist av forutinntatte holdninger. Og selv om jeg også her kunne tenkt meg mer innsikt i de pårørendes møte med systemet, så skildres Kennys historie med en rørende medmenneskelighet. Virkelighetsbasert krim med effektive thrillergrep «Sykepleieren» er basert på den dokumentariske boken «Sygeplejersken» (2019) av Kristian Corfixen. Men selv om seriens fokus er på å fortelle krimhistorien fra virkeligheten, så fyller regissør Kasper Barfoed også ut sin versjon med flere spennende sjangergrep som plasserer «Sykepleieren» et godt stykke bort fra den nøkterne dramatiseringen. SVÆRT GOD HOVEDROLLE: Fanny Louise Bernth spiller både med dramaseriens lune sjarm og thrillerens intense desperasjon i rollen som den ferske og etterforskende sykepleieren Pernille. FOTO: Tommy Wildner / Netflix Her er det stiliserte scener med innslag fra den psykologiske thrilleren, fra nattevaktsthrilleren, fra den erotiske thrilleren og fra spenningsthrilleren. Og siden serien har gjort den etterforskende Pernille til sin hovedperson, så er disse grepene med på å forsterke hennes subjektive opplevelse på en fengende, intens og interessant måte. ANMELDELSE: Dead Ringers – Tabutoppet kroppsskrekk Jeg skulle gjerne sett serien utforske disse virkemidlene enda mer. Dem blir ikke helt det gjennomgående stilgrepet som virkelig kunne løftet «Sykepleieren» til en kunstferdig iscenesettelse av hovedpersonens dramatiske opplevelser. Men det gir serien nerve i jakten, og illustrerer effektivt hvor skremmende og fortvilt tanken på å ha en mulig seriemorder blant sykehusets betrodde er. «Sykepleieren» har premiere på Netflix 27. april. Anmeldelsen er basert på alle 4 episodene.

Om SERIEN Sykepleieren

Slippdato: 27.04.2023

Regi: Kasper Barfoed

Utgiver: Netflix

Aldersgrense: 13 år

Sjanger: Drama, Krim, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.