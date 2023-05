PÅ VIAPLAY FRA 4. MAI: «Arkitekten» er en stilsikker satire over et presset boligmarked og menneskene som prøver å leve i det. Denne miniserien fra debut-serieskaperne Nora Landsrød og Kristian Kilde, regissert av med-serieskaper Kerren Lumer-Klabbers, er en ettroms i seg selv: Arealeffektiv med hensiktsmessig planløsning og tidsriktige detaljer – med gjennomgående god standard. BY FOR STIL, IKKE LIV: Eili Harboe som Julie. I vinduet Kristoffer Aase og Ingrid Unnur Giæver. Foto: Lillian Julsvik, Viaplay Vi befinner oss i en dystopisk fremtidsvisjon av Oslo, som samtidig ligger farlig nær dagens virkelighet. Bykjernen er blottet for biler og «folk flest». Kun de aller mest pengesterke har råd til å bo der. Det er minimalistisk design og minimalt med liv. Automater og droner har erstattet flere funksjoner, og det hele tegnes i hovedsakelig blågrå nyanser av fotograf David Bauer. Løpsk marked Eili Harboe spiller Julie – en utdannet arkitekt som kun får jobb som praktikant på et arkitektkontor, der hun hovedsakelig fungerer som barista. Hun har fast jobb, men høyt studielån, så boliglånstilbudet fra banken er ikke-eksisterende. Samtidig løper leieprisene løpsk, og Julie ender opp med å leie en bås i en parkeringskjeller – angivelig en trendy retur til brutalismen – for 23.000 kroner i måneden. AUTOMATISERT: Julie (Eili Harboe) mottar en bursdagshilsen per drone. Foto: Lillian Julsvik, Viaplay På jobben får hennes eks Marcus, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen, jobb som arkitekt, og det dukker opp en konkurranse om hvem som kan finne den beste løsningen for 1000 nye boliger i Oslo. Den må selvsagt løses på fritiden. Absurd, klein og morsom «Arkitekten» har en rekke lure løsninger og utnytter lavbudsjettformatet til sin fordel. Vi ser et begrenset antall lokasjoner i Bjørvika og en parkeringskjeller. Det meste er stramt og sterilt og stilig. Serien leker seg med alt fra pretensiøse fargenavn (New hope gray) via moteord som «bærekraft» til begrepet «fiendtlig arkitektur». TETT PÅ: Ingrid Giæver spiller Kaja, Julies veldig nære nabo i garasjekjelleren i «Arkitekten». Foto: Lillian Julsvik, Viaplay Julies garasjenabo Kaja blir en avgjørende brikke i historien. Ingrid Giæver spiller henne med talende ordknapphet. Bifiguren Nina, troverdig spilt av Alexandra Gjerpen, Marcus’ samboer som har en uvanlig bakgrunn for sin evne som boligeier, bidrar til mye av seriens absurde, kleine og humoristiske kvaliteter. Satirisk snacks Kameraet veksler mellom stødig dveling og håndholdt mobilitet med ofte liksom-dokumentarisk effekt. De varmeste scenene i serien, både visuelt og følelsesmessig, får vi i parkeringskjelleren. Der dukker det også opp et brått stilbrudd som roper litt for høyt om oppmerksomhet. EKS OG KOLLEGA: Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen som Marcus i «Arkitekten». Foto: Lillian Julsvik, Viaplay Harboe, som ble Amanda-nominert for sin første hovedrolle i «Thelma» og for tiden er å se i sesong 4 av «Succession», kler rollen som Julie svært godt. Hun fanger det stramme og kontrollerte i konflikt med ambisjon, drømmer og moralsk kompass. Som kompakt seriepakke – den består av fire episoder på knappe 20 minutter hver – fungerer «Arkitekten» godt. Den går ikke i dybden, men er en syrlig satirisk smårett med tyggemotstand – for dem som er i markedet for det! Alle episodene er ute på Viaplay 4. mai.

Om SERIEN Arkitekten

Slippdato: 04.05.2023

Sesong: 1

Utgiver: Viaplay

Serieskaper: Nora Landsrød, Kristian Kilde og Kerren Lumer-Klabbers

Originaltittel: Arkitekten

Sjanger: Drama, Komedie, TV-Serie



