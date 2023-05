PÅ KINO FRA 18. MAI: «Fast & Furious 10» er nok en gigantisk actionkomedie full av høyoktans motormoro som dundrer over kinolerretet. Jason Momoa («Aquaman») bringer humør i rollen som den flamboyante superskurken Dante Reyes. Og fansen vet hva de får av elleville bilstunt når Vin Diesel og gjengen setter klampen i bånn. ANMELDELSE: Fast & Furious 9 – Ender opp som ren komedie Men det ligger en eim av tam forutsigbarhet og sjelløs blockbustermekanikk over denne 11. filmen i «Fast & Furious»-rekken. Som også bruker en hel del energi på å legge opp til oppfølgeren som skal komme i 2025. GIR BÅNN GASS PÅ MOTORSTUNTENE: Bil i kamp mot to helikopter er blant de tullete attraksjonene regissør Louis Leterrier byr på. FOTO: Universal Studios Handlingen er generisk, overlesset og full av opplagte innersvinger. Og selv om filmserien har omfavnet sine egne usannsynligheter og fantasirike overdrivelser med massevis av glimt i øyet, så krasjer den humoristiske tonen ofte i en vegg av selvhøytidelige Hollywood-klisjeer om familie og ære. *Spoileradvarsel: Herfra kommer det litt info om handlingen og rollegalleriet i «Fast & Furious 10».* Innhentes av fortiden Manuset følger enkle og forslitte hevnrytmer i det «The Fast»-sagaen begynner på første del av sin planlagte finale over to (muligens tre) filmer. En besatt og karismatisk superskurk (Jason Momoa) vil se helten Dominic Toretto (Vin Diesel) lide. Og det inkluderer å enten plage eller rekruttere en haug med folk vi har møtt gjennom de første ni filmene. ANMELDELSE: Guardians of the Galaxy Vol. 3 – Fargesprakende fantasifest Denne avanserte planen av globetrottende voldsbruk foregår blant annet i Italia, i Brasil, i England og på Antarktis. Og den inkluderer en flammende bombeball med brosteinskurs for Vatikanet, og glattpolerte gateløp innhyllet i Rio-nattens stemningsfulle eksostepper. Det er stilig, men ikke særlig spennende. EN SVIPPTUR INNOM RØTTENE: Gatebilløpet sto sentralt i «The Fast and the Furious» fra 2001. Det blir en svipptur innom røttene i «Fast X» også. FOTO: Universal Studios Det er mange bevegelige deler i dette tettpakkede blockbustermaskineriet, og det blir fort trangt om plassen for det enorme birollegalleriet. Kjente skuespillere som Jason Statham, Tyrese Gibson, Brie Larson, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Alan Ritchson og Charlize Theron prøver alle å karre til seg noen scener her og der, uten at de helt klarer å verken koble seg på eller gi næring til filmens driv. Unntaket er John Cena som får spille lettbent på sine machokomiske styrker som reddende onkel Jakob Toretto. Jason Momoa leverer som flamboyant superskurk Jason Momoa er filmens store attraksjon i rollen som den karismatiske superskurken Dante Reyes. Han omfavner både rollefigurens fjasete og farlige side, og gjennom fakter, kostymer og et ruvende nærvær skapes en leken scenetyv som dirigerer sin brennende ødeleggelsessymfoni med snert og sjangergode replikker. STJELER SHOWET: Jason Momoa er filmens store severdighet i rollen som den karismatiske superskurken Dante Reyes. FOTO: Universal Studios Dessverre får han ikke den bakgrunnshistorien og det øvrige toneleiet en så artig skrudd Bond-aktig skurkekarikatur hadde fortjent. Samspillet mellom Dante og Dom har tøff tyngde i de fysiske duellene. Men Vin Diesels familiealvorlige mine blir en litt for hard og mutt vegg for Momoa å spille festlig tullball med. ANMELDELSE: Familien Bridgerton: Dronning Charlotte – Gnistrende lidenskap Regissør Louis Leterrier bygger med all tydelighet denne filmen for å få stappet så mye fanservice, «Fast & Furious»-nostalgi og stjernekraft som mulig inn i den kommende finalen. Det kan hende filmskaperen her legger grunnlaget for et megaklimaks i fremtiden, men som egen helaftens spillefilm mister «Fast & Furious 10» både fart og spenning av alle sidesporene. Og selv om rulleteksten byr på en stor overraskelse, så oppleves «Fast & Furious» universet litt for enkelt, overfladisk og adrenalinavhengig til å få meg veldig gira på å vente i minst to år på en avslutning. «Fast & Furious 10» har premiere torsdag 18. mai. Oppfølgeren skal etter planen komme i 2025.

Om FILMEN Fast & Furious 10

Slippdato: 18.05.2023

Regi: Louis Leterrier

Utgiver: United International Pictures

Originaltittel: Fast X

Aldersgrense: 12 år

Sjanger: Action, Komedie, Racing



