PÅ KINO 3. MAI 2023: Den tredje «Guardians of the Galaxy»-filmen kommer hele 6 år etter den forrige.

Dels på grunn av pandemien, men også fordi Marvel og Disney ga regissør og manusforfatter James Gunn fyken i 2018 på grunn av noen gamle humor-tweets med kontroversielt innhold.

Alt er glemt nå, for han fikk fornyet tillit, og leverer en fargesprakende og følelsesladet fantasifest som vil underholde fletta av de fleste.

VONDE MINNER: «Guardians of the Galaxy Vol. 3» inneholder glimt fra Rocket Raccoons fortid. Foto: © 2022 MARVEL.

Denne tredje – og visstnok siste – filmen balanserer kanskje litt vaklende mellom svimlende superheltaction og emosjonelle bølgedaler.

Den er også litt ujevn i sine personkarakteristikker, men det gir likevel en stor tilfredsstillelse å oppleve dette populære Marvel-laget i en ganske spennende historie som kan få avgjørende konsekvenser for flere av dem.

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» er derfor et trygt sikkerstikk for superheltsjangerens trofaste publikum.

Rocket blir forsøkt kidnappet

Mens den forrige filmen tok for seg Peter «Starlord» Quills opprinnelse, handler denne historien mye om Rocket Raccoon (Bradley Cooper).

Han blir hardt skadet når Adam Warlock (Will Poulter) forsøker å kidnappe ham på Knowhere, romstasjonen som Guardians-styrken flyttet til i TV-episoden «The Guardians of the Galaxy Holiday Special».

Resten av laget, Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff) og Kraglin (Sean Gunn) må finne ut hvem som egentlig står bak – og hvorfor.



De tar derfor kontakt med Gamora (Zoe Saldana), som ikke har noen hukommelse om sitt tidligere kjærlighetsforhold til Peter Quill (en komplisert historie) og er nå en Ravager, ledet av Stakar Ogord (Sylvester Stallone).

De sporer kidnappingsordren tilbake til stormannsgale The High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), som har skumle planer om å skape en – i hans øyne – perfekt verden med hensynsløse virkemidler. Samtidig gir filmen flere tilbakeblikk på Rockets mørke fortid, som han av gode grunner har vært lite villig til å snakke om.

Alvorstyngede historietråder

Etter at de to første filmene stort sett har holdt seg i det humoristiske Marvel-hjørnet, er det litt uvant at de nå beveger seg inn i det store alvoret. Måtte de det, egentlig?

«Guardians of the Galaxy» har jo vært et velkomment alternativ til de mer selvhøytidelige Avengers-filmene, men «Vol. 3» inneholder alvorstyngede historietråder med paralleller til noen av verdenshistoriens mørkere kapitler.

EKSKJÆRESTER: Gamora (Zoe Saldana) husker ingenting av sitt tidligere forhold til Peter Quill (Chris Pratt) i «Guardians of the Galaxy Vol. 3». Foto: Jessica Miglio. © 2022 MARVEL.

Det betyr heldigvis ikke at humoren er borte, for James Gunn vet å utnytte potensialet som ligger i det spreke persongalleriet. Mens for eksempel Rocket, Peter Quill, Nebula og Gamora representerer alvoret, sikrer Drax, Mantis, Groot og Kraglin en jevn tilførsel av godt humør og treffsikre vitser.

Chukwudi Iwuji fortjener også skryt for sin prestasjon som den akkurat passe stormannsgale The High Evolutionary. Og så må man bare oppleve den sjarmerende romhunden Cosmo (stemmelagt av Maria Bakalova), som har som sitt viktigste mål å få Kraglin til å ta tilbake påstanden om at hun er en slem hund.

Store humørsvingninger

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» er en velsmurt underholdningsmaskin som ikke vil skuffe Marvel-massene.

Historien har en god fremdrift med et klart mål, og en emosjonell slagkraft som overgår hva «Guardians»-filmene har representert til nå, selv om man kan innvende at humørsvingningene blir i overkant store. Det kan være vanskelig å gå fra scener med dyp tragedie til teit slapstick uten at situasjonene går på bekostning av hverandre.

LAGMØTE: Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Peter Quill (Chris Pratt) og Nebula (Karen Gillan) diskuterer i «Guardians of the Galaxy Vol. 3». Foto: © 2022 MARVEL.

Rent teknisk svarer filmen til alle forventninger til hva en sci fi/superheltfilm skal kunne vise oss i 2023. Det meste av handlinga foregår i verdensrommet, der spesielt scener fra den biologiske romstasjonen Orgocorp imponerer med en visuell oppfinnsomhet av en annen verden (bokstavelig talt).

Som i de to første filmene er også musikken viktig, denne gangen med en eklektisk blanding av låter fra blant andre Heart, Rainbow, Beastie Boys, The Flaming Lips, Alice Cooper, The The og Radiohead, som alle er lagret på Peter Quills nyanskaffede Zune mp3-spiller.

Og filmens aller heftigste kampscene, som foregår i en avstengt korridor, har en voldsom energi med virtuos kameraføring og presis koreografi, som om den var lånt fra «John Wick»-serien.

«Vol. 3» konkluderer på en måte som vil gjøre det spennende å se hvordan «Guardians of the Galaxy» eventuelt vil utvikle seg. James Gunn har som kjent tatt over styringa av Marvel-konkurrenten DC Studios, og vil kanskje ikke være med videre, men har lagt alt til rette for nye og spennende konstellasjoner i den (sannsynligvis) uunngåelige fortsettelsen.