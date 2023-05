PÅ NETFLIX 12. MAI: Mange som er gode på action og melodrama har gått sammen om å lage «The Mother». Men de treffer ikke samme mål.

Som tittelen mer enn antyder, handler «The Mother» om en mor. Jennifer Lopez får aldri noe navn i filmen – hun er som hun selv sier: En morder og en mor. Hun har bakgrunn fra militæret og skarpskytter-tjeneste i Irak og Afghanistan, og har drept en lang rekke mennesker. Og flere skal det bli.

Hun har rotet seg bort i to særdeles farlige skurker, Adrian Lovell og Hector Álvarez, spilt av henholdsvis Joseph Fiennes og Gael García Bernal. Når vi møter henne, er hun gravid og i ferd med å utlevere dem til FBI, men noe går selvsagt feil, og brått våkner moren opp på sykehus og har født.

SKURK: Joseph Fiennes som Adrian Lovell i «The Mother». Foto: Doane Gregory, Netflix

Der får hun beskjed om at eneste måten å beskytte datteren på, er å aldri se henne igjen. Hun må gi henne opp, men sikrer seg tilgang til bilder og oppdateringer via den vennlige FBI-agenten Cruise (Omari Hardwick).

Så stikker moren til et øde sted i Alaska der hun bare venter, jakter og ser på de årlige bursdagsbildene av datteren. Helt til hun får beskjed om at det er trøbbel i gjære. Sammen med agent Cruise legger hun ut på reise for å beskytte datteren, som ikke vet hvem hun er.

Full actionpakke

Jennifer Lopez fungerer overraskende bra som komplett actionhelt. Du får følelsen av at hun har tatt mange énhåndssarmhevinger sammen med Demi Moores Jordan fra «G.I. Jane» før hun kastet seg ut i «The Mother». Bakgrunn som danser er nok heller ingen ulempe når man jager skurker til fots i trange smug på Cuba.

ACTION: Moren har ingen problemer med å forsere parkerte biler. Foto: Ana CarBallosa, Netflix

Og selv om Lopez har smakt på action før, er dette en helt annen skala. Hun er steinkald, kompromissløs og fokusert på målet: Å få datteren i sikkerhet. Lopez er smidig og overbevisende både i nærkamp og på avstand – der hun kan bruke trikset hun kan om å «stoppe hjertet» for å treffe målet.

Mye i denne filmen handler om henholdsvis å stoppe hjertet og å følge hjertet. Det males ikke med smale strøk.

Mange flinke folk

«The Mother» er produsert av Lopez’ produksjonsselskap Nuyorican Productions som har en flerårig avtale med Netflix.

ALVOR: Moren i samtale med agen Cruise ( Omari Hardwick). Foto: Doane Gregory, Netflix

Filmen er regissert av Niki Caro som har regissert mange historier om sterke, ukonvensjonelle kvinner, som «Whale Rider» (2002), «North Country» (2005), «Anne» (fra Bjørkely)-serien på Netflix (2017-2019) og live action-versjonen av «Mulan» (2020).

Misha Green som skapte «Lovecraft Country» (2020) står bak historien, som hun har skrevet sammen med Andrea Berloff («Sleepless» (2017), «The Kitchen» (2019)) og Peter Craig («The Hunger Games: Mockingjay» 1+2 (2014, 2015), «The Batman» (2022) og «Top Gun: Maverick» (2022).

BESKYTTER: Lopez som moren og Lucy Paez som Zoe. Foto: Ana Carballosa, Netflix

Ben Seresin som har fotografert «Transformers: De beseirede slår tilbake» (2009), «Unstoppable» (2010) og «World War Z» (2013) styrer kameraet.

Jeg sliter med å forstå hvordan folk med disse CV-ene i fellesskap klarte å ende opp med «The Mother». De burde være gode på både action og melodrama, men det er i sammenføyningen det går galt.

Overtydelig overkompensering

Actionscenene er kjappe og underholdende, man kan fint overse et par brister i filmens logikk når moren er hardtslående og MacGyver-oppfinnsom. Hun kan bruke husholdningsprodukter til andre ting enn rengjøring, for å si det sånn. Vi får både eksplosjoner, slåsskamper og henrettelser.

Skurkene er gjennomgående skurke-ekle. Joseph Fiennes, sist sett som skurk i «The Handmaid’s Tale», er god som gjennomsyret dårlig fyr her. Gael García Bernal, som vi vet fra blant annet «Elskede kjøtere» (2000), «Motorsykkeldagbøkene» (2004) og «Mozart i jungelen» (2014-2018) har et stort register, er bare ansatt for ett av dem her. Og det fungerer.

SKARPT SIKTE: Skarpskytteren i aksjon. Foto: Eric Milner, Netflix

Men i strekkene mellom action og spenning snubles det. Moren får lov til å være en ukonvensjonell mor som absolutt er av «tough love»-skolen. Men som for å kompensere flettes det inn en lang bihistorie med en ulvemor, som er så overtydelig at det gjør vondt i øynene.

Forsøk på komikk med en brudebukett i en actionscene peker seg ut som et gnagsår. Melodramaet mellom mor og et par andre rollefigurer blir aldri overbevisende.

I stedet for styrkende symbiose, tynger dramaet i «The Mother» thrilleren ned. Og i motsetning til morens skarpskytterprestasjoner, blir resultatet et banalt bomskudd.

Kommer på Netflix 12. mai.