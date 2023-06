PÅ HBO MAX FRA 22. JUNI: Carrie, Charlotte og Miranda er tilbake med flere runder venninnestøtting, sex og shopping. Men behøver vi egentlig det?

Serien «And Just Like That…» fortsatte fortellingen om en venninnegjeng i storbyen vi begynte å følge da de var i 30-årene i «Sex og singelliv». 17 år etter at originalen sluttet, fikk vi henge med videre da kvinnene var kommet i 50-årene.

GAMLE KJENTE: Noen gjensyn er bedre enn andre: Carrie (Sarah Jessica Parker) og Aidan (John Corbett) i «And Just Like That…» S2. Foto: Craig Blankenhorn, Max

Serieskaper Michael Patrick King, som også var involvert i originalen og begge oppfølgerfilmene, prøvde her å veie opp for flere av feilene «Sex og singelliv» hadde: Som at den var blottet for mangfold på de fleste områder. Det opplevdes påtatt og haltende, med mange replikker som ropte «pute-TV».

Om noe ga «woke» et dårlig rykte – var det første sesong av «And Just Like That…». Samtidig får den et stort feit pluss bare for å faktisk vise en venninnegjeng i 50-årene på TV. Dessverre er det nå blitt kvinneklubben klein.

BRUKTBUTIKK: Kristen Davis som Charlotte York og Sarah Jessica Parker som Carrie Bradshaw, for anledningen med dueveske. Foto: Craig Blankenhorn, Max

Slår inn åpne dører

Den nye sesongen åpner med et sleggeslag av åpne dører: Hovedpersonene går inn dører – de fleste til ventende partnere, og har het sex. Eller ser på sex. Her er det altså nye muligheter – åpne dører – tok dere den?

Det er ingen som ikke tar den. Tilbakeholdenhet har aldri vært Kings sterke side, og han har heller ikke trengt det i arbeidet med ekstravaganse-serien «Sex og singelliv».

NYE KONSTELLASJONER: Ivan Hernandez som podkastprodusenten Franklyn med Sarah Jessica Parker i «And Just Like That…» S2. Foto: Craig Blankenhorn, Max

Men det som er rart, er at selv om han anerkjenner at kvinnene er eldre og har andre ting i livet de er opptatt av, og at serien speiler et samfunn der han har pøst på rollefigurer med i hvert fall én type mangfold, forblir «And Just Like That…» et fasadesentrert, stereotypt skall.

Styrtrik-problemer

Da vi tar opp tråden jobber styrtrike Carrie (Sarah Jessica Parker) fremdeles med podkasten «Sex and the City» og henger med sin styrtrike eiendomsmegler-venninne Seema (Sarita Choudhury). Miranda (Cynthia Nixon) har reist til Los Angeles for å støtte kjæresten Che (Sara Ramirez) i deres karriere.

PAR: Cynthia Nixon som Miranda og Sara Ramírez som Che. Også de ikke-binære rollefigurene i «AJLT» er rimelig stereotype. Foto: Craig Blankenhorn. Max

Charlotte (Kristin Davis) har hendene fulle som hjemmeværende mor med to tenåringsdøtre på Upper East Side. Hennes styrtrike filmskaper-venninne som har barn på samme skole, Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) balanserer jobb med svigermor, og Mirandas professor-venninne Nya Wallace (Karen Pittman) står midt i et brudd. Samantha (Kim Cattrall) glimrer fortsatt med sitt fravær.

I «Sex og singelliv» var New York by og dens elite nærmest en egen karakter. Men selv om serien på overflaten handlet om designersko og seriedating, hadde den alltid en dypere bunn som utforsket vennskap og livsvisdom.

MEKTIGE VENNER: Karen Pittman som professor Wallace, Sarah Jessica Parker som Carrie og Sarita Choudhury som eiendomsmegler Seema. Foto: Craig Blankenhorn, Max

Mens mange kunne relatere til det å være i 30-årene og fremdeles ikke ha funnet den mytiske ene rette for dem, blir det litt færre som sliter med å finne riktig antrekk til Met-gallaen eller rett toppmodellbyrå til barn, slik karakterene gjør i oppfølgerserien.

I pose og sex

«And Just Like That…» viser også betraktelig mer sex enn originalen. Mens «Sex og singelliv», som kom i en nykonservativ tid, til tross for tittelen hadde det mest i kjeften (og streng tatt mest i Samantha), nærmest paraderer «And Just Like That…» strap ons og penispumper foran seerne.

Selv Charlotte sammenligner sædsprut med fyrverkeri (og ja, det er ett av de mange tilfellene der replikkene får deg til å ønske du kunne lukke ørene – eller skrubbe dem med bilvaskbørste).

Rollefigurene går fremdeles i fabelaktige antrekk, og selv om Carrie ser ut til å slå et slag for gjenbruk og muligens til og med bruktbutikker, sverger hun fremdeles til shopping som terapi.

GRUNNMUR AV SHOPOHOLISME: Shopping står sterkt også i «And Just Like That…» Foto: Craig Blankenhorn, Max

«And Just Like That…» sesong 2 prøver å få med alt: det overflateflotte, det dype, mangfold, dekadense, gjenbruk, fordommer, åpenhet, nostalgi og nye muligheter.

Men i jaget etter å få i både klespose og sex, ender sesongen opp med å gape over for mye og kveles av krampaktig korrekthet.

To episoder kommer på HBO Max premieredagen. Deretter én ukentlig til finalen 24. august. Anmeldelsen er basert på syv av elleve episoder.

