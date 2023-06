10 serier vi gleder oss til i sommer

Miniserien fra regissør Steven Soderbergh er et krimdrama der etterforskningen av en mislykket kidnapping avdekker hemmeligheter som påvirker en rekke mennesker i New York by.

Soderbergh vant Oscar for «Traffic», og var også nominert for både «Eirin Brockovich» og «Sex, løgn og videotape». Her jobber han med Ed Solomon, manusforfatteren bak «Bill & Ted’s Excellent Adventure»-filmene, «Men in Black» og «Charlie’s Angels». De to har tidligere samarbeidet på HBO Max-filmen «No Sudden Move».

På stjernefronten skinner «Full Circle» også sterkt, med navn som Claire Danes, Timothy Olyphant, Dennis Quaid og Zazie Beetz («Atlanta»). Danes og Quaid skal spille paret som leter etter sin forsvunne sønn og Beetz en av etterforskerne.

Hvor: HBO Max

Når: 13. juli. De seks episodene slippes 2 hver uke.