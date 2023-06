PÅ NETFLIX 16. JUNI 2023: Den første «Extraction» var en både heftig og kjølig actionfilm med høy intensitet og lav hjertevarme. Oppfølgeren følger akkurat den samme formelen, bare med enda kraftigere skyts og større drapstall.

Det den ikke har, er spor av humor, innforstått ironi eller troverdige figurskildringer man kan relatere seg til. Returnerende regissør Sam Hargrave vil mye heller fyre av alt han har til rådighet av stunts, løskrutt og pyroeffekter.

FLUKTFORSØK: Tyler Rake (Chris Hemsworth) må få Ketevan (Tinatin Dalakishvili) ut av et georgisk fengsel i «Extraction 2». Foto: Jasin Boland/Netflix © 2023

Dersom det er alt man trenger, har «Extraction 2» definitivt mer av alt. Den kommer til kort om man også ønsker seg interessante figurer med dybde og en poetisk historie med en viss kompleksitet.

Det er likevel åpenbart at filmen dekker en reell etterspørsel av knallhard action med et omriss av en historie. Under disse enkle forutsetningene, innfrir den kravene.

Må redde mor og barn

Den første filmen viste hvordan den tidligere soldaten Tyler Rake (Chris Hemsworth) har spesialisert seg på å hente ut personer fra farlige omgivelser, assistert av Nik Khan (Golshifteh Farahani) og hennes bror Yaz (Adam Bessa).

Denne gangen må han redde sin ekskones søster Ketevan (Tinatin Dalakishvili) og hennes to barn fra et georgisk fengsel. Han får imidlertid den skruppelløse gangsteren Zurab (Tornike Gogrichiani) og hans tallrike soldater etter seg.



Vi vet at han er farlig, fordi han i filmens startfase dreper en georgisk guvernør og begraver ham på sin egen gårdsplass som den selvfølgeligste ting i verden. Han er også Mariams svoger, og er fast bestemt på å stoppe fluktforsøket, koste hva det koste vil.

Det er tydelig for enhver at Ketevans tenåringssønn Sandro (Andro Japaridze) sliter med sin lojalitet overfor mora kontra onkelen, men manusets fremdrift avhenger av det utrolige faktum at han likevel får beholde mobiltelefonen sin.

Effektiv actionhelt

Chris Hemsworth («Thor», «Avengers», «Men in Black: International») er nok en gang effektiv som mørk og sorgtynget actionhelt, denne gangen med en enda mer involvert Golshifteh Farahani («Body of Lies», «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge», «Paterson») som verdifull støtte i rollen som Khan.

Det trekkes opp noen emosjonelle utfordringer for dem begge i denne historien, men de holder seg på skissestadiet og kommer aldri i veien for det filmene egentlig er ment for, nemlig vedvarende, heseblesende og utmattende action.

FLAMMENDE: Tyler Rake (Chris Hemsworth) kjemper mot både vakter og innsatte i «Extraction 2». Foto: Jasin Boland/Netflix © 2023

Høydepunktet i den første filmen, var en 14 minutter lang uavbrutt actionsekvens. Sam Hargrave overgår den i oppfølgeren med en 21 minutter lang tagning som skildrer den kaotiske flukten fra det georgiske fengselet.

Her er kameraet med både i celler, gjennom korridorer, opp og ned trapper, ut i fengselsgården, inn i biler og over på tog, mens det skytes, slåss og drepes kontinuerlig. Sekvensen inneholder selvsagt en hel rekke skjulte klipp, men dette er likevel en mildt sagt imponerende bragd med klare paralleller til fortellergrep fra moderne skytespill.

Hamrer løs med brutale virkemidler

Det finnes åpenbart en interesse for actionfilmer som «Extraction 2», der «The Raid»- og «John Wick»-filmene kan være naturlige sammenligninger. Den har også en trefning i ei kirke som gir assosiasjoner til John Woos toneangivende Hong Kong-epos «The Killer» fra 1989.

«Extraction 2» er likevel ikke i nærheten av toppnivået, delvis fordi Joe Russos manus er for banalt, men også fordi mange av effektene som regissør Hargrave bruker i sine virtuose sekvenser har et for digitalt grøtpreg (i hvert fall på Netflix sin screener-løsning for kritikere, som av uforståelige grunner har dårligere billedkvalitet enn normalt).

KOLLEGER: Tyler Rake (Chris Hemsworth) blir også denne gangen hjulpet av Nik Khan (Golshifteh Farahani). Foto: Jasin Boland/Netflix © 2023

Filmen har likevel en klar appell for tilhengere av hardbarket action som hamrer løs med brutale virkemidler uten å be om unnskyldning for en ellers svak historiefortelling.

At en storhet som Idris Elba («The Wire», «Luther», «Thor») så vidt er med i en slags oppdragsgiverrolle, tyder også på at «Extraction»-serien kommer til å fortsette en god stund til, kanskje i en enda større skala. Hvorfor ikke?