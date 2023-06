PÅ KINO 14. JUNI 2023: «The Flash» duger i massevis som bokstavelig talt lettbent superhelt-underholdning med både hjerte, humor, sjarm og – ikke minst – fart! De nervøse sjefene i Warner Bros. har riktignok flyttet premieredatoen flere ganger, delvis av pandemi-relaterte årsaker, men også på grunn av hovedrolleinnehaver Ezra Millers ustadige oppførsel og trøbbel med loven.

På grunn av den ett år lange utsettelsen, kommer filmen langt uti den betydelige rekka av superheltfilmer med multivers-problematikk i sentrum. Derfor føles den ikke så frisk som den kanskje kunne ha vært i fjor, men «The Flash» er like fullt et energisk eventyr som utforsker multiversmulighetene med uforutsigbare resultater.

Og Ezra Miller («Vi må snakke om Kevin», «Fabeldyr og hvor de er å finne») er veldig god i en overveiende morsom rolle med doble utfordringer!

HERLIG GJENSYN: Michael Keaton spiller Batman for første gang på over 30 år i «The Flash». Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Strandet i fortida

For de uinnvidde heter The Flash egentlig Barry Allen og er en del av Justice League sammen med de andre DC Comics-heltene Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman og Cyborg.

I sin første frittstående film vil han bruke sine lynraske egenskaper til å reise tilbake i tid for å rette opp en fatal hendelse. Batman (Ben Affleck) advarer om at selv små forandringer under tidsreiser kan få uante konsekvenser, noe Barry snart skal få oppdage. Han er plutselig strandet i en fortid der ikke alt og alle er som han hadde forventet.



Som begge trailerne allerede har avslørt, møter han blant annet en annen versjon av seg selv, mens hans gamle venn Batman plutselig ser ut som Michael Keaton fra Tim Burtons filmer fra 1989 og 1992.

Han har også uforvarende åpnet opp for en gammel skurkekjennings retur, nemlig Zod (Michael Shannon), sist sett i Superman-filmen «Man of Steel» (2013).

Humor og slapstick

Regissør Andy Muschietti («Mama», «It», «It Chapter Two») leker viltert med DC Comics-arven i denne filmen. Noe av det viktigste han gjør, er å ikke ta noe av det for seriøst.

Han lar riktignok bakgrunnen for Barry Allens motivasjon være dyster nok til at man forstår hans handlinger, men gjennom det meste av filmen er de tallrike actionsekvensene preget av humor og slapstick.

CGI BONANZA: Trolig ikke ett ekte piksel i dette bildet av 2 x Barry Allen (Ezra Miller) og Supergirl (Sasha Calle) fra «The Flash». Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Det kan innvendes at de digitale effektene ikke alltid holder god nok kvalitet, noe som føles plagsomt i flere scener, spesielt når Barry reiser gjennom tiden og den uoversiktlige effektgrøten som preger klimakset. Samtidig fortelles historien så kjapt, fremoverlent og effektivt at det som oftest kommer bedre scener rett etterpå som retter opp inntrykket.

Det sier også sitt at spilletiden på 2 timer og 24 minutter ikke føles som 2 timer og 24 minutter (og sitt igjen om du vil se en morsom snutt etter rulleteksten).

Morsom og underholdende nok

«The Flash» nikker anerkjennende til noen tidligere versjoner av superhelter fra DC Comics med lignende fortellergrep som Sony og Marvel har lyktes godt med i de siste «Spider-Man»-filmene. Den utstrakte bruken av såkalt «fan service» kan kanskje irritere noen, men ikke denne anmelder, som er en uforbederlig nostalgiker.

Jeg tror mindre på Barrys romantiske kobling til Iris (Kiersey Clemons), den tynne introduksjonen av Sasha Calle som Kara Zor-El/Supergirl og Michael Shannons likegyldige opptreden som Zod. Filmen er like fullt morsom og underholdende nok, uten å insistere på å være et spesielt viktig bidrag til superheltsjangerens utvikling.

LUFTIG FOTO: Barry Allen (Ezra Miller) tar bilde av Supergirl (Sasha Calle) i «The Flash». Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Det er skikkelig kult å oppleve 71 år gamle Michael Keaton som Batman igjen, for han fungerer overraskende godt i rollen, over 30 år etter forrige gang («Batman Returns» i 1992).

Filmens største kvalitet er likevel Ezra Miller, som tilfører Barry Allen en sprelsk og smittsom energi med en sår klangbunn. Millers udiskutable kvaliteter som skuespiller overskygger det offentlige bildet man kanskje har fått etter det siste årets skandaleoppslag.

«The Flash» kan dermed trygt anbefales for den som måtte la seg friste av en slagkraftig superhelt i lettvekterklassen.