PÅ KINO 9. JUNI 2023: Man må nesten stille seg positiv til originale norske barnefilmer, altså de som ikke er basert på allerede kjente merkevarer. «Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet» kan skilte med nye figurer i en fersk historie med aktuell miljøtematikk som bakteppe. Regissør Christer Steffensen forsøker kanskje ikke å nå de høyeste spenningstoppene, da det kan virke som om den tiltenkte målgruppa er det samme barne- og ungdomssegmentet som for eksempel «CLUE: Maltesergåten» og «Trio: Jakten på Olavsskrinet» ble laget for. LETEAKSJON: Birk (Filip Kremner) går manngard i «Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet». Foto: Norsk Filmdistribusjon Manuset han har skrevet sammen med produsent Sivert Kalvø Harang legger opp til en viss dramatikk, men faremomentene er forholdvis milde og tilbakeholdne. ANMELDELSE: «Transformers: Rise of the Beasts» byr på eksplosiv robotaction «Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet» vil likevel engasjere de yngste kinogjengerne med to sympatiske hovedfigurer og et tidsriktig mysterium som griper inn i samtidens klimaspørsmål. Vil løse farens forsvinning Tenåringen Birk (Filip Kremner) bor sammen med adoptivfaren Arn (Helge Jordal) på ei turisthytte som de driver i ei lita vestlandsbygd. Som liten gutt ble han funnet alene i skogen under leting etter en forsvunnet mann. Nå kommer denne mannens 13 år gamle datter, Magna (Hermine Svortevik Oen), til bygda for å finne ut hva som egentlig skjedde med faren.



De oppdager at deres historier kanskje har en fellesnevner, nemlig det lokale kraftselskapet, ledet av kyniske Erik (Bjarte Hjelmeland). ANMELDELSE: «Barracuda Queens» S1 er lettbent svensk 90-tallskrim Samtidig sliter turisthytta med akutt gjeld, og Birk setter seg som mål å skaffe pengene for å unngå salg av den store eiendommen, som Erik og hans høyre hånd, Tommy (Gard Knudstad), viser seg å være svært ivrige etter å få tak i. Fine og kvikke hovedroller To av filmens fremste kvaliteter, er Filip Kremner og Hermine Svortevik Oen, som regissøren også har brukt i noen av sine tidligere kortfilmer. Her spiller de fine og kvikke hovedroller som et jevnaldrende publikum lett kan identifisere seg med. Begge har sjarmen og særpreget som trengs, kombinert med en morsom kjemi som gjør Birk og Magna til gode barne- og ungdomshelter. FYRER LØS: Magna (Hermine Svortevik Oen) er bevæpnet med sprettert i «Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet». Foto: Norsk Filmdistribusjon En annen fremtredende kvalitet, er den fantastiske vestlandsnaturen. Innspillingen i 2020 foregikk blant annet ved Fjon fjellkyrkje og Masfjorden, der fotograf Kevin Andreas Smilden har fanget inn mange nydelige scope-bilder. Her får filmen mye gratis i form av dramatisk topografi som understreker historiens nerve, også hjulpet frem av en sprek lydmiks og Tom André Hellesunds fine filmmusikk. ANMELDELSE: «The Idol» er mest form og lite innhold Man kunne likevel ha ønsket seg enda mer filmatisk spenning rundt klimakset, der man kan ane budsjettets begrensninger. Flere positive kvaliteter Det virker som god timing å lage spenningsfilm basert på griske kraftselskaper som utnytter det grønne skiftet til egen fordel. Filmens historie kommer imidlertid ikke helt i mål med alt, og tvinger frem enkelte spørsmålstegn. Hvorfor ble Birks egentlige identitet tilsynelatende aldri etterforsket? Hvorfor syntes myndighetene at det var en god idé å sette ham bort til en gammel mann i skogen? Og hvor tror egentlig Magnas mor at hennes 13 år gamle datter befinner seg? SKURKER: Erik (Bjarte Hjelmeland) og hans høyre hånd, Tommy (Gard Knudstad) i «Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet». Foto: Norsk Filmdistribusjon Kanskje er det overdrevent å pirke for mye i slike detaljer, for «Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet» har flere positive kvaliteter som barn og yngre ungdom vil sette pris på. De to unge hovedfigurene fenger, gjensynet med Helge Jordal er hjertelig, og Bjarte Hjelmeland fungerer godt som slu forretningsmann, uten å overdrive skurkefaktene. Miljøtematikken kan kanskje minne litt om det Pelle og Proffen opplevde i Ingvar Ambjørnsens roman – og Martin Asphaugs film – «Giftige løgner» (1992), men man kan bare konstatere at den aldeles ikke har gått ut på dato.

Om FILMEN Birk & Magna: Gruvens mørke hemmelighet

Slippdato: 09.06.2023

Regi: Christer Steffensen

Utgiver: Norsk Filmdistribusjon

Originaltittel: Birk & Magna: Gruvens mørke hemmelighet

Aldersgrense: 6

Sjanger: Barn, Drama



