MENING:

Kristoffer (16) er fra Kabelvåg, men bor i Svolvær. Når han ikke sitter på skolebenken, er han gjerne oppe i luften. Dette er hans personlige mening.

Det er en kjent sak blant oss nordmenn at Norge har utrolig mye å by på når det gjelder naturskatter og reisemål. Likevel er det én hake ved denne ellers fantastiske opplevelsen – de uforståelige høye flyprisene.

Disse flyprisene begrenser vår evne til å reise og utforske vårt eget land. Når prisene er så høye for å reise innenlands med fly, blir mange av oss tvunget til å avstå fra opplevelser som skulle være tilgjengelig for alle.

For å forstå hva som utgjør disse høye prisene, har jeg forsøkt å grave litt dypere.

Jeg tok kontakt med både Widerøe og SAS for å få en forklaring. Svarene jeg fikk, var komplekse og fulle av mange forskjellige faktorer.

ELSKER FLY: Bak Kristoffer står et fly som er over dobbelt så gammel som han selv.

Widerøe pekte på en liste med skatter, avgifter og kostnader som er en del av flybillettprisen. Alt fra startavgifter og passasjeravgifter til miljøavgifter. I tillegg er det drivstoffkostnadene, som kan variere betydelig avhengig av hvor i landet man reiser.

De nevnte også kostnaden ved å kjøpe tjenester fra bakkemannskap, lønns- og arbeidsgiverkostnader og utskifting av flydeler.

SAS bekreftet at flyprisene i stor grad settes basert på etterspørsel og tilgjengelighet. Men de poengterte at det er feil å kun basere vurderingen på et øyeblikksbilde i høysesongen, da prisene varierer betydelig avhengig av tidspunkt og reiseperiode.

Uansett hva som ligger bak prisene, så er det én ting som er klart: Å reise innenlands med fly i Norge er en luksus som er utenfor rekkevidde for mange.

BAK SPAKENE: Straks skal Kristoffer se Lofoten fra fugleperspektiv.

Å besøke slektninger på andre siden av landet, oppleve vakre Lofoten eller oppdage de unike perlene langs kysten blir ofte et økonomisk mareritt. Slik kan vi ikke ha det.

Det er ikke enkelt å avgjøre hva en flybillett faktisk burde koste. Prisene må reflektere de ulike faktorene som påvirker flyselskapenes kostnader, samtidig som de skal være rimelige for reisende.

Å sette prisen for lavt kan potensielt føre til økonomiske utfordringer for flyselskapene, noe som kan påvirke deres evne til å opprettholde nødvendig vedlikehold, sikkerhet og kvalitet på tjenestene.

Dersom flybillettene blir for billige, kan det føre til overbelastning av ruter og flyplasser, noe som kan påvirke punktligheten og reiseopplevelsen negativt. Dette ville være en uheldig utvikling både for passasjerene og for bransjen som helhet.

Derfor er det viktig å finne en balanse mellom tilgjengelighet og rimelige priser, samtidig som man tar hensyn til kostnadene som er involvert i å opprettholde en trygg og pålitelig flytjeneste.

UTSIKT: Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Kristoffer trives i luften.

Vi må selvsagt ikke glemme miljøperspektivet. Flyindustrien står overfor presserende utfordringer knyttet til klimaendringer, og det er nødvendig med en kollektiv innsats for å redusere utslippene og utvikle mer bærekraftige løsninger.

Samtidig er det viktig å erkjenne at det ikke alltid er en enkel oppgave å finne alternativer til flyreiser, spesielt på lange avstander hvor reisetid og kostnader også spiller en vesentlig rolle.

Det er på tide at myndighetene, flyselskapene og reisebransjen setter seg sammen og finner løsninger som gjør reising innenlands mer overkommelig for alle. Vi må vise vilje til å forstå den virkelige påvirkningen av flyprisene på folk og vår evne til å utforske landet vårt.

Kanskje er det på tide å se på alternative modeller for å redusere kostnadene eller finne subsidieringsordninger som gjør det mulig for flere å ta oppleve våre fantastiske reisemål?

Norge har så mye å by på, og det er på tide at flyreiser innenlands ikke blir et privilegium for de få, men en tilgjengelig mulighet for alle.