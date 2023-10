Slik blir nye «P3aksjonen»

Namn: Henning Bang

Alder: 22

Kjem frå: Tjongsfjord, Nordland

Kjent frå: «P3ligaen» og «P3morgen»

Vore med på aksjonen før? Ja

Set ned foten på: – Det einaste eg har lagt ned veto på, er håret, for eg har nokon viker som begynner å bli temmeleg høge.

Om å skulle bu på NRK-kontoret i Trondheim: – Eg trur at eg og Anna har ein fordel, for me jobbar på Tyholt til vanleg, så me veit kvar dusjen er. Det satsar eg på at me ikkje informerer Galvan og Egil om, og at dei roter seg litt bort i pausen. Kanskje det vil gagna oss i konkurransen!