Golden Globe-nominerte This Is Us tar utgangspunkt i familiedramasjangerens tradisjonelle styrker, med et sterkt rollegalleri, gjenkjennelige konflikter og massevis av sjarmerende feelgood.

Men serien er også frisk i stil og tematikk. Her glir det sømløst fra søskenrivalisering ved bassengkanten, via helsefarlig overvekt, til hverdagsrasisme i den amerikanske overklassen. Og ved å la oss bli bedre kjent med hovedpersonene gjennom hyppige tilbakeblikk, får både situasjonene og karakterene flere lag med dybde og mer spenning.

This Is Us klarer også på ypperlig vis å gjemme fruktbare frø mellom de ulike tidslinjene, noe som etter hvert gjør publikum klar over flere hemmeligheter og sammenhenger som det er lett å bli hekta på.

Chrissy Metz ble nominert til Golden Globe for sin glimrende rolle som Kate Pearson. (Foto: TV3, NBC)

Skinner i tilbakeblikkene

Handlingen spinner rundt familien Pearson som har sine røtter i Pittsburgh. Med tvillingene Kate (Chrissy Metz) og Kevin (Justin Hartley) og deres jevngamle adoptivbror Randall (Sterling K. Brown) i sentrum, veves flere miljø og et herlig rollegalleri sammen til en fengende familiesaga.

Det store kunststykket er måten serien utforsker hvordan arv og miljø, våre selvbilder og menneskene vi møter på vår vei former oss som både individer og familie over tid.

Gjennom rikelig med tilbakeblikk til søsknenes oppvekst, får vi konsentrert kraften i det som skjer i nåtid fordi vi vet bakgrunnen for hvorfor rollefigurene oppfører seg som de gjør, og hva situasjonene betyr for dem. Det gjør noe så trivielt som å se en Superbowl-finale til en rørende vakker episode, og det gjør This Is Us til en serie som griper godt tak i sitt publikum og gir veldig mye tilbake.

William Hill (Ron Cephas Jones) er an av karakterene som virkelig fester seg. Han skinner i samspillet med sin sønn Randall (Sterling K. Brown ). (Foto: TV3, NBC)

Gode karakterer, nydelige rolleprestasjoner

Rollegalleriet utgjør en lun helhet, samtidig som det består av spisse nok typer til at serien får massevis av dynamikk.

Det er imponerende hvor god kjemi det er i mange av de sentrale forholdene i serien. Serieskaper Dan Fogelman har, med hjelp fra særdeles dyktige skuespillere, klart å bygge karakterer som er så godt skrudd sammen at de fungerer glimrende over hele fjøla. Etter 6 episoder føler jeg meg bortskjemt med at det er så mange gode relasjoner i serien.

Her er det mange skuespillere som leverer strålende rollefigurer, både Milo Ventimiglia og Chrissy Metz gjør sjarmerende karakterer som er umiddelbart lett å like.

For meg er det likevel Sterling K. Brown som er det beste serieselskapet, som den begavede og oppofrende Randall. Hans samspill med sin gateslitte biologiske far William «Shakespeare» Hill (Ron Cephas Jones) er en finstemt blanding av hygge, livsvisdom og sterke følelser.

Det kan bli vel mye dempet kassegitarklimpring av poplåter som skal hamre inn episodens budskap, og det er et par scener hvor handlingen forlater fiksjonstroverdigheten og konstruerer spenning for spenningens skyld.

Men det er til å leve med. This Is Us er smart og hjertevarm underholdning, og et av de mest vanedannende familiedramaene jeg har sett på årevis.

This Is Us har premiere på TV3 og strømmetjenesten Viafree tirsdag 31. januar.