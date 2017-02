Det betente forholdet mellom Nord-Korea og Sør-Korea er utgangspunktet for Fanget i nettet, et drama som beskriver godt den paranoide mistenksomheten som gnager på figurer fra begge sider av grensa.

Filmen glir nesten over i satire, noe som kanskje kunne vært en god løsning, men regissør Ki-duk Kim velger i stedet å skru til melodramatikken, noe som gir noen mindre heldige utslag.

Tematikken er likevel forfriskende original. Fanget i nettet fenger derfor interessen.

ANMELDELSE: Vaiana – En familievennlig fulltreffer

Nam Chu-Wool (Seung-bum Ryoo) blir øyeblikkelig arrestert av sikkerhetspolitiet, som mistenker ham for å være spion og setter ham i harde avhør. (Foto: Fidalgo)

Driver inn i trøbbel

Nam Chu-Wool (Seung-bum Ryoo) lever et godt liv med kone og barn i det sørvestre hjørnet av Nord-Korea. En dag han er ute på fiske, vikler garnet seg inn i propellen. Han får motorstopp og driver over grensa til Sør-Korea. Der blir han øyeblikkelig arrestert av sikkerhetspolitiet, som mistenker ham for å være spion og setter ham i harde avhør.

På nord-koreansk side tror de at Nam Chu-Wool har hoppet av, og dermed er han, som filmens tittel sier, fanget i nettet.

Nam Chu-wool beskrives som en enkel mann som ikke trenger mye for å trives. Innledningsvis får vi se hvordan han bor under spartanske forhold med sin kone og datter, men de ser ut til å ha det godt sammen.

Filmen forteller godt hvordan han havner på dypt vann når han driver i land i Sør-Korea, der han blir utsatt for avhør som han nok ikke forstår konsekvensene av.

Alt han vil er å komme hjem til familien, men historien gjør det åpenbart at den Sør-Koreanske etterforskeren som står i fokus har egne motivasjoner for å etablere Nam Chu-wool som spion. Det er også interessant å følge dynamikken mellom flere av figurene i det sørkoreanske sikkerhetspolitiet, der man aner konturene av en intern maktkamp som Nam Chu-wool uforvarende blir et offer for.

ANMELDELSE: Gold – Matthew McConaughey til liten nytte

Fanget i nettet er et godt drama som belyser det betente forholdet mellom nord og sør. (Foto: Fidalgo)

Kunne vært bedre med humoristisk blikk

Fanget i nettet kunne vært enda bedre om den valgte å se på den bisarre situasjonen med et humoristisk blikk.

Problemstillingen kan virke nesten absurd sett med vestlige øyne, men det spørs om det ikke er plass for humor i dette landskapet. Vi ser blant annet hvordan en politimann som får ansvaret for vaktholdet for Nam Chu-wool engasjerer seg i overkant emosjonelt.

I det hele tatt er hele filmen preget av overspillet som er vanlig i en del sør-koreansk film. Man er enten veldig glad eller veldig trist eller veldig sint, uten rom for nyansene i mellom. Skuespillerne spiller for bakerste benk.

ANMELDELSE: Rings – Skuffende og unødvendig repetisjon

Regissør Ki-duk Kim er ingen ukjent mann for kinogjengere med interesse for koreansk film. Han har tidligere laget filmer som Vår, sommer, høst, vinter … og vår, Tomme hus og Pieta, som alle har gått på kino i Norge.

Fanget i nettet er også verdt å se. Det er et godt drama, som belyser det betente forholdet mellom nord og sør. Den byr ikke på noen enkle løsninger, og signaliserer ingen snarlig forbedring av fiendtlighetene, men beskriver effektivt de personlige konsekvensene for de som havner i den metaforiske kryssilden.