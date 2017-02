Stjernekraft og jakten på et moderne Eldorado klarer ikke å redde Gold fra å bli en forutsigbar og lettvint fortalt historie om en gruvemann fra Nevada som reiser til Indonesia på søken etter den store jackpoten.

Filmen er løst basert på virkelige hendelser, har en dedikert Matthew McConaughey i hovedrollen og burde hatt mye å spille på i overgangen mellom sjarmerende eventyrfilm og moralsk ustø finansthriller.

Men regissør Stephen Gaghan (regissør nr. tre i rekken, etter at både Michael Mann og Spike Lee har vært tilknyttet prosjektet) ender opp med å sy sammen gode enkeltscener og lovende ideer med forslitte montasjer, generisk funkmusikk og en fortellerstemme som tapper filmen for spenning.

ANMELDELSE: Rings – Skuffende og unødvendig repetisjon

Det er gode tilløp i samspillet mellom Matthew McConaughey og Edgar Ramírez, men tonen blir stadig avbrutt i en film som er både tam og full av slitte formgrep. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

En gruvemann på gulljakt

I 1981 er Kenny Wells (Matthew McConaughey) der han vil være. God jobb, sammen med damen han elsker og i ferd med å ta over farens veldrevne gruveselskap.

Vi spoler fram sju år. Faren har dødd, mineralbransjen er i krise og Kenny er en smålubben taper som har barkrakken som kontorstol.

Men han nekter å gi opp. Konas gullklokke går til pantelåneren, og Kenny drar til Indonesia hvor han håper geologen og eventyreren Michael Acosta (Édgar Ramírez) kan hjelpe han finne en gullgruve.

Gold tar seg store friheter i forhold til de faktiske hendelsene og personene filmen er basert på, og da er det skuffende å se et manuskript som har så lite å komme med.

Stephen Gaghan har tidligere gitt solide og betydningsfulle skildringer av både oljeindustrien (han hadde regi på Syriana) og narkotikabransjen (han var manusforfatter på Traffic), men i Gold er det hakk i plata på karakteroppbyggingen, og miljøskildringene mangler både dybde og egenart.

ANMELDELSE: Riverdale – Herlig Highs School-spenning

Matthew McConaughey går inn i rollen som gulljageren Kenny Wells med hud og hår. Her flankert av sin kjære Kay (Bryce Dallas Howard). (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Mye vekt til liten nytte

Matthew McConaughey (True Detective, Dallas Buyers Club, Interstellar) har gjort veldig mye bra de siste årene, og han går inn med hud, hår og mange ekstra kilo i rollen som den lastefulle og innbitte Kenny Wells.

I kjent method acting-stil har han tilpasset seg selv, og sin egen kropp, for å bli den moderne gullgraveren. Men innsatsen for å oppnå det realistiske, blir dessverre ikke tatt ordentlig vare på i en film som er mest opptatt av å bruke Wells som en whiskeyslurpende underdog som har i hovedoppgave å dytte filmens børstunge spenningsplott videre.

ANMELDELSE: Vaiana – En familievennlig fulltreffer

Gold viser også dårlig gangsyn når den maler opp den amerikanske drømmen. Kenny Wells er en mann vi skal sympatisere med da en dårlig markedsøkonomi truer hans drøm om å lykkes i forretningslivet og bo på egen gigantisk ranch i urørt natur.

Men! Det faktum at Wells noble kamp for sin del av kaken kommer til å ødelegge livsgrunnlaget og den urørte naturen for en hel stamme i den Indonesiske regnskogen, samt bidra til å opprettholde de lokale arbeidernes underlegne økonomiske betingelser, får ikke lov til å ødelegge moroa.

Når en filmskaper velger å spille såpass hardt på følelsesladde strenger for den stakkars amerikanske arbeidshelten, er det direkte umusikalsk å ignorere den andre siden av mynten.