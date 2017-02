John Wick: Chapter 2 er som tittelen antyder mer av det samme som gjorde den første John Wick-filmen til et brutalt og fengende hevnoppgjør.

Keanu Reeves er tilbake som den innbitte og særdeles handlekraftige tittelfiguren John Wick. En mann som har forsøkt å legge karrieren som internasjonal drapsmann på hylla, men den bransjen viser minimal respekt for pensjonisttilværelsen.

Dette er en film som tar vare på forløperens ultravoldelige, overdrevne og handlingsknappe stil, og viderefører den inn i en blodsprutende og innovativ drapsorgie som lykkes med det meste den prøver på.

Med unntak av en noe klisjesvak bakgrunnshistorie og et par corny biroller (deriblant en overspillende Peter Stormare) er dette en helstøpt og variert voldsfilm som tidvis imponerer stort med koreografi og kreativitet.

ANMELDELSE: John Wick – ultravoldelig action med Keanu Reeves

Det er ikke risikofritt å komme i veien for John Wick. I denne filmen er hevn en varmrett. (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

Hevn avler hevn

Hevn som avler hevn er drivkraften i John Wicks oppfølgerfilm. John blir tvunget ut i et nytt oppdrag på grunn av en uoppgjort gjeld og ender opp med å bli forbannet på en av verdens ledende kriminelle organisasjoner.

Det åpner skattekisten for filmens kule mytologi. Vår hevner må nemlig inn i en oppfinnsom underverden. Her er det klassiske gjenger fra alle verdens hjørner som eksisterer sammen i et komplekst samfunn av kyniske toppledere, knallharde regler, egen valuta og lekre frisoner.



Her er det moro å være. I dette fiksjonsuniverset er politi og påtalemyndigheter knapt som statister å regne, og voldsdansen foregår mellom elitemordere av ulik kvalitet og spesialisering.

ANMELDELSE: 24: Legacy – Utdatert, men greit underholdende

Blå pille eller rød pille? Det er uansett artig å høre Keanu Reeves og Laurence Fishburne snakke sammen i kinomørket igjen. (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

Stilsikker og innovativ

Regissør Chad Stahelski, som selv har bakgrunn som stuntmann og kampsportutøver, har et kreativt og stilsikkert øye for detaljer og situasjoner som løfter dette fra å være en standard «skyt og sloss»-film til en særegen og idérik sjangerfilm.



Han behersker også flere stemninger og arenaer. Her er det knallgod bilaction med lekker kjøring og massevis av visuell slagkraft. Noen skytesituasjoner blir tilsiktet komiske i sin overraskende diskresjon, og andre kamper er rene hyllester til skytespillets visuelle stil og regler. Alt med en opplagt Keanu Reeves som igjen gjør en meget solid innsats med et begrenset, men effektivt, utvalg fra actionskuespillernes verktøykasse.

ANMELDELSE: xXx: Return of Xander Cage – Sjarmløst actionmas

Filmen er ikke uten humør og serverer jevne smådrypp av replikker, tørr komikk og artige actiondetaljer som får meg til å dra på smilebåndet.

Med så flotte skuespillere som Ian McShane, Laurence Fishburne og Lance Reddick i markante biroller så er det også en del underholdende dialoger som blir til forfriskende oaser mellom all volden. Men de vanner ikke ut filmens intense stil. Dette er to hardtslående timer i kinomørket. Ikke for de sarte sjeler, men gøyal og smart popkornaction for oss som digger den sorten.