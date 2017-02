Natt til mandag er det klart for filmbransjens gjeveste festkveld – Hollywoods filmarbeidere skal hedre seg selv under den årlige Oscar-utdelingen i Dolby Theatre i Los Angeles.

Hvor mange priser vil La La Land, som er nominert til hele 14 priser, klare å lande? Vil den danke ut Titanic, Ben-Hur og Ringenes Herre: Atter en konge, som mestvinnende film noensinne?

Svaret på det er nok nei, vi tipper at filmen «bare» vil klare seks, syv priser. Men det er jo ikke vi i Filmpolitiet som bestemmer! Hvem som stikker av med de gjeve prisene er det Oscar-akademiets om lag 6000 medlemmer som har stemt frem.

Vi kan imidlertid være med å tippe – her er våre spådommer over hvem som blir nattens Oscar-vinnere!

Oscar-showet vises dessverre ikke på norske kanaler i år, men går på TV2 Danmark for dem som har det tilgjengelig. Kalaset starter med stjerner på den røde løperen klokka 23:55, mens selve prisutdelingen begynner 02:30.

Filmpolitiet følger selvsagt prisutdelingen gjennom natten, og skal sørge for å holde deg oppdatert!

Oscar 2017: Se listen over alle de nominerte her!

Beste film

Emma Stone og Ryan Gosling er et pent filmpar i La La Land. (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

De nominerte:

Moonlight

La La Land

Lion

Manchester By the Sea

Fences

Arrival

Hell or High Water

Hidden Figures

Hacksaw Ridge

La La Land vinner!

La La Land er ikke den beste filmen av de nominerte i år. Både Moonlight og Manchester By the Sea er sterkere, mer gjennomførste filmer, med bedre skuespill og bedre manus. Hell or High Water, som overrasket alle i fjor høst, er også en god kandidat, selv om det er lite sansynlig at den går hen og vinner.

Men La La Land er den store forhåndsfavoritten. Det er en film om film, og det har tidligere vist seg som noe Oscar-akademiets filmmedlemmer liker. La La Land har en nostalgisk følelse av «they don’t make’em like this anymore», og det kan nok falle i god jord hos Akademiet.

Det handler om drømmer og kjærlighet i stjernenes by, Los Angeles, og hva jakten på suksess kan koste. Regissør Damien Chazelle sprøyter filmen full av boblende energi, morsomme påfunn og lekende fortellerglede, samtidig som filmen også har bittersøte elementer som gir historien dybde.

Filmanmeldelse: «La La Land» – Et musikalsk drømmeri som man lett kan la seg rive med av.

Beste regi

Damien Chazelle vant prisen for beste regi under Golden Globe-utdelingen tidligere i år. Nå er det Oscar-utdelingen som står for tur. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/ File Photo, NTB Scanpix).

De nominerte:

Damien Chazelle, La La Land

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester By the Sea

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle vinner!

Konkurransen er svært sterk i regikategorien i år, men vi tror det står mellom Barry Jenkins og Damien Chazelle, for regien på henholdsvis Moonlight og La La Land.

Jenkins, som kan bli den første afroamerikanske vinneren av regiprisen, følger sin hovedfigur i tre ulike stadier, fra barndom, via ungdom til voksenlivet i Moonlight. Han viser en filmatisk teft som gir historien dypere lag, og gjør figurene tredimensjonale og troverdige.

Likevel holder vi en knapp på at Damien Chazelle stikker av med regiprisen, slik han også gjorde under Golden Globe-utdelingen tidligere i år.

La La Land er proppfull av filmatiske påfunn som vitner om en ung regissør som ikke har rukket å stivne i formen. Chazelle tar stadig sjanser som kunne ha slått feil, men som fungerer fortreffelig.

Filmanmeldelse: «Moonlight» – Stillfarent og bevegende drama med sterke figurskildringer.

Beste kvinnelige hovedrolle

Emma Stone spiller skuespilleren Mia i La La Land. (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS).

De nominerte:

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Emma Stone vinner!

Vi ønsker Meryl Streep alle priser i verden, men det spørs om Florence Foster Jenkins er den mest Oscar-prisverdige rollen hun har gjort. Her er det nok Emma Stone som er den store favoritten.

Hun gjør en sterk rolle i La La Land, og selv om det kanskje ikke er den dypeste figuren hun har spilt, så gjør hun en fortreffelig innsats med både sang, dans og spill.

Emma Stone og Ryan Gosling utgjør et flott filmpar i La La Land, og Stone imponerer spesielt med sin veksling mellom søtt og sårt spill.

Filmanmeldelse: «Florence Foster Jenkins» – Meryl Streep synger grufullt!

Beste mannlige hovedrolle

Casey Affleck spiller stort i hovedrollen som Lee i Manchester by the Sea. (Foto: United International Pictures)

De nominerte:

Casey Affleck, Manchester By the Sea

Denzel Washington, Fences

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Ryan Gosling, La La Land

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Casey Affleck vinner!

I denne kategorien er vi ikke i tvil om hvem som kommer til å stikke av med Oscar-statuetten – det er helt klart Casey Affleck som er vår store favoritt!

Han gjør en fantastisk sterk rolle i Manchester By the Sea. Filmen er et praktfullt og lavmælt drama som forsterker inntrykket av Afflecks talent som skuespiller. Han storspiller i hovedrollen som Lee, som er en skadet mann som sliter med å takle relasjoner.

Affleck gjør dypt inntrykk i filmen, og samspillet med unge Lucas Hedges, som er nominert til beste birolle, er også et høydepunkt.

Filmanmeldelse: «Manchester By the Sea» – Nesten et perfekt drama.

Beste fremmedspråklige film

Ines (Sandra Hüller) i en hårete situasjon i Min pappa Toni Erdmann. (Foto: Arthaus)

De nominerte:

Under sanden – Danmark, Martin Zandvliet

Min pappa Toni Erdmann – Tyskland, Maren Ade

The Salesman – Iran, Asghar Farhadi

En mann ved navn Ove – Sverige, Hannes Holm

Tanna – Australia, Bentley Dean, Martin Butler

Min pappa Toni Erdmann vinner!

Det er et tøft løp i kategorien for beste utenlandske film i år, men vi tror det står mellom de tre forhåndsfavorittene The Salesman, En mann ved navn Ove og Min pappa Toni Erdmann.

Her er det sistnevnte som er vår personlige favoritt. Min pappa Toni Erdmann var en særdeles hyggelig og uventet overraskelse i fjor. Denne tyske filmen er nemlig veldig morsom, samtidig som den elegant skildrer en fars rørende forsøk på å få bedre kontakt med sin datter.

Det hadde selvfølgelig vært hyggelig om våre naboer i Sverige fikk en Oscar for En mann ved navn Ove, men denne gangen holder vi en knapp på Tyskland, altså!

Hvilke filmer er dine favoritter i Oscar-reset? Si din mening og diskutér i kommentarfeltet!