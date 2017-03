Isabelle Huppert spiller strålende i Elle, en lekker og raffinert film med feministiske undertoner som kan plasseres sjangermessig i skjæringspunktet mellom drama og thriller.

Filmen har en voldtekt som utgangspunkt, men er like mye et portrett av en kvinne, hennes uvanlige bakgrunn og hvordan det preger hennes navigasjon rundt venner og kollegaer.

Elle er kanskje egnet til å provosere noen. Den er tross alt regissert av nederlenderen Paul Verhoven (RoboCop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers). Han tegner et bilde av en komplisert kvinne som slett ikke nøyer seg med å være et offer.

Laurent Lafitte og Isabelle Huppert i en stormfull scene fra «Elle». (Foto: United International Pictures)

Dragning mot voldtekt

Michèle (Isabelle Huppert) voldtas brutalt i sitt eget hjem av en maskert overfallsmann. Hun anmelder det ikke til politiet, av årsaker som avdekkes senere, men begynner å tenke på hvorvidt gjerningsmannen er en hun kjenner.

Det er flere potensielle kandidater, både i omgangskretsen og på arbeidsplassen, og visse tegn tyder på at vedkommende ikke er helt ferdig med sitt offer.

Saken er bare at Michèle ikke føler seg som et offer, og små detaljer i tilbakeblikk fra voldtekten viser at hun kanskje innerst inne føler en dragning mot opplevelsen.

Elle kunne ha blitt en standard thriller, men Paul Verhoevens regi av David Birkes manus, basert på Philippe Djians roman, gir oss et interessant portrett av en sterk kvinnes lek med sine mørkere sider.

Vi forstår at hun har opplevd noe som barn som har formet hennes personlighet, og som er med på å forklare hennes reaksjoner etter overgrepet. Kanskje er bakgrunnshistorien av den noe ekstreme varianten, mens nåtidsskildringene nok ikke fremstår med 100% troverdighet.

Verhoevens film har imidlertid flere innslag av sort humor, som gjør selv historiens villere elementer spiselige. Elle er morsom i scener der den egentlig ikke burde være det, men det fungerer!

Michèle (Isabelle Huppert) blir utsatt for et overgrep i «Elle». (Foto: United International Pictures)

Presist og behersket spill

Persongalleriet er stort og fargerikt, og inneholder blant andre eksmannen Richard (Charles Berling), den kjekke naboen Patrick (Laurent Lafitte), den utsvevende moren Irène (Judith Magre), venninnen Anna (Anne Consigny) og hennes mann, Robert (Christian Berkel), som også er Michèles elsker.

Men filmens kjerne er Isabelle Huppert i en stram rolle som spilles presist og behersket. Figuren vandrer på en stram line mellom dramatikk og komikk, og Huppert holder balansen elegant med skuespill av høy klasse.

Elle har en tematikk som kan føles ubehagelig. En kvinnes dragning mot voldelige, seksuelle overgrep er kontroversielt.

I denne filmen blir det etter hvert litt uklart hvem som er overgriper og offer. Paul Verhoeven skildrer dette med sterke virkemidler, uten at det fremstår direkte spekulativt.

En skuespiller av Isabelle Hupperts kaliber ville ikke latt det skje. Derfor er Elle et sofistikert drama som absolutt kan anbefales.