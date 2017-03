Karsten og Petra – ut på tur er en greit sjarmerende barnefilm som dessverre får lite fart og fjellmoro ut av et ganske godt utgangspunkt.

En nasjonalromantisk utflukt i den ville norske naturen er krydret med en lovende kjærlighetshistorie. Og filmseriens (dette er film nummer fem) nye hovedrolleinnehavere, Oliver Dahl (Karsten) og Alba Ørbeck-Nilssen (Petra), har en kul kjemi som gjør vennskapet troverdig.

Dessverre holdes alle gode tilløp til eventyr og lidenskap tilbake innenfor et robust gjerde av traust skuespill og tam historiefortelling. Filmen blir også anstrengt pedagogisk når den lesser på med fjellvettregler og skogsvisdom som hakker opp flyten og gjør filmen unødvendig tørr og skolevenlig.



De nye hovedrolleinnehaverne Oliver Dahl (Karsten) og Alba Ørbeck-Nilssen (Petra) gjør fine tolkninger av de to bestevennene. (Foto: Cinenord / Sharing)

Kjærestejakt i fjellheimen

Karsten og Petra tar med seg sine familier, og sine snakkende kjæledyr, til fjells i film nummer fem. Her blir de møtt av den joviale og dyreglade guiden Aksel (Jeppe Beck Laursen) som både Karsten og Petra raskt blir begeistret for.

Også Petras mamma, enken Maria (Janne Formoe), får et godt øye til den naturglade guiden. Og når barna ser at det kan ligge kjærlighet i fjelluften, så bestemmer de seg for å hjelpe Aksel med romantikken, slik at han kan bli Petras nye pappa.



Skuespillerne Nora Amundsen og Elias Søvold-Simonsen, som har spilt Petra og Karsten fram til nå, har vokst fra rollefigurene. De er erstattet med unge Oliver Dahl og Alba Ørbeck-Nilssen, og de nye hovedrolleinnehaverne gjør gode tolkninger av de to bestevennene.

De to tåler godt å være i forgrunnen, og Arne Lindtner Næss viser igjen at han er dyktig til å regissere unge skuespillere. Flere av filmens beste scener er i selskap med de to barna og deres kosedyr, det er her leken og spenningen kommer naturlig fram i flere ektefølte og relaterbare situasjoner.

Men det øvrige rollegalleriet får regissør Næss lite ut av. En del av rollefigurene, som bestemor Esther (Sigrun Enge) og søsteren Siri (Anna Celine Bredal), blir bare brukt som papirflate replikkleverandører som virkelig sliter på fiksjonstroverdigheten. Også mer sentrale skuespillere som Hilde Lyrån, Jeppe Beck Laursen og Janne Formoe burde fått mer å spille på i sine til dels karikerte figurer.

Karsten og Petra–Ut på tur er en naturskjønn, men forglemmelig fjelltur i flatt terreng. (Foto: Cinenord / Sharing)

Forglemmelig fjelltur

Karsten og Petra–ut på tur har et solid og effektivt filmspråk. Her filmes dialog og reaksjoner med tydelige nærbilder, og aktive etableringsbilder driver både turen og handlingen videre. Det er flere billedskjønne naturmotiver, og regissør Næss er god på å krydre flere av scenene sine med humoristiske detaljer fra skuespillerne.

Det lekes også litt med animerte tankebobler for å minne publikum på noen viktige beskjeder. Dessverre er disse blant filmens mer kleine og budskapstunge replikker. Selv om dette er en film myntet på de yngste barna, burde filmskaperne vært litt mer subtil og tilbakelent med teskjedyttinga. Det enkleste er ikke alltid det beste.



De burde også vært modigere. Filmen er så opptatt av harmløs hygge at den saboterer sine egne spenningstopper. Handlingen legger opp til flere interessante og friske oppgjør og situasjoner som kombinerer både naturens farer og menneskets dårskap og heltemot, men filmskaperne forlater disse spenningskurvene lenge før magekriblingen og klimaks setter inn.

Det gjør Karsten og Petra–Ut på tur til en fin, men forglemmelig fjelltur i flatt terreng. God på fjellvettregler, men burde vært bedre som underholdning.