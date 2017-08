Logan Lucky er en kul og stort sett underholdende ransfilm som fyller ut sjangerskjemaet med morsomme detaljer, fiffig referansehumor og store stjerner.

Regissør Steven Soderbergh gjør lite annet enn å følge sin egen Ocean’s Eleven-oppskrift her. Dette er ikke hans stiligste eller smarteste «heistfilm«, men det funker bra å bytte ut kasinoer og kunstgalleri med røff utkantamericana.

Og med overskuddsprestasjoner fra skuespillere som Adam Driver, Daniel Craig, Channing Tatum, Katie Holmes og Seth MacFarlane, blir det rikelig med sjarm og humor å kose seg med til popkornet.

Joe Bang (Daniel Craig) er Logan Luckys versjon av Dynamitt Harry og Egon Olsen kombinert i samme person – glad i både sprengstoff og bankhvelv. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Helt enkel ranshistorie

Uten at vi serveres altfor mye forhistorie og motivasjon for ranet, så vet vi at Logan-familien er en godhjertet, men uheldig gjeng.

Storebror Jimmy (Channing Tatum) har mistet gruvejobben og ekskona Bobbie (Katie Holmes) vil ta med seg datteren å flytte til en annen stat.

Lillebror Clyde (Adam Driver) har det heller ikke så lett. Han mistet hånda i Irak, og er nå en mobbeutsatt og konspirasjonsglad bartender på det lokale vannhullet.

Men når livet gir deg sitroner, hvorfor ikke ta igjen med å rane byens store sportsattraksjon – et NASCAR-løp på en helligdag.

Sleng inn diverse ufaglærte eksperter, som supersjåføren Mellie Logan (Riley Keough), dataeksperten som ikke vet hva Twitter er og den eksplosjonsglade eksentrikeren Joe Bang (Daniel Craig), og vipps så har du en fartsfylt «hvem lurer hvem»-film full av finter, men fattig på overraskelser.

Regissør Steven Soderbergh er som vanlig god med både casting, kostymer og kulisser. «Redneck»-stemninga er glattpolert, men stilig i Lucky Logan. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Soderbergh gjentar seg selv

Det meste oser av Ocean’s 11, 12 og 13 her. Både handling, rollegalleri, montasjesekvenser, narrativ struktur og bruken av heltens etternavn i filmtittel er markante fellesnevnere.

Det er egentlig bare nye skuespillere og nye stemninger som gjør at dette ikke burde regnes som en ren oppfølger. Men Soderbergh høster mye lunhet, og treffer en finstemt sårhet, når han tar oss med inn i fjellstaten Vest Virginias kultur og sosialøkonomiske utfordringer.

Her er arbeidsledighet, stolthet og familiekjærlighet sentrale motiv som gjør at spesielt Channing Tatum får spille på sitt register som den rufsete og uheldige amerikanske arbeiderklassehelten.

Og selv om Redneck-humoren blir litt simpel til tider, så trives jeg godt i denne westerninspirerte delen av USAs heltemytologi.

Når i tillegg filmen krydres med alt fra kostelige Game of Thrones-krangler og Adam Drivers særegne ubekvemmhet, så er det lett å tilgi at det skorter på både dybde, spenning og originalitet i manuset.

Logan Lucky er ikke den beste ransfilmen fra 2017, men det er kanskje den koseligste.