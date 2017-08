En briljant oppfinner forlater sin banebrytende VR-brille i hjemmelaboratoriet, og vips har gale kaniner fra Ubisofts Rabbids-serie tatt dem med seg inn i en tidsmaskin. Ferden ender i Mushroom Kingdom hvor en fortumlet Mario må samarbeide med snille kaniner mot de onde kaninene som truer det fredelige livet til Luigi, prinsesse Peach og Toad.

Mario + Rabbids Kingdom Battle lar deg styre en rekke velkjente Nintendo-figurer, og deres Rabbids-alterego, i kampen for å gjenvinne kontroll over kongedømmet.

I kampsekvensene kan du på flytte dine figurer og gjennomføre angrep, før det er motstanderne sin tur til å svare. Likhetstrekkene med de turbaserte XCOM-spillene er mange, men grafikken og desginet holder en helt annen – og fargerik – tone.

Å bruke omgivelsene til beskyttelse og strategisk overtak er nødvendig for å vinne i «Mario + Rabbids Kingdom Battle». (Foto: Ubisoft / Nintendo)

Mario + Rabbids = <3

Da Mario + Rabbids Kingdom Battle først ble annonsert tidligere i år var reaksjonene negative. Ikke bare skulle Ubisoft, et fransk spillselskap med et frynsete rykte på grunn av mange mangelfulle spillanseringer, lage et Nintendo-spill – men spillhelten-over-alle-spillhelter Mario skulle opptre sammen med noen kaniner fra en spillserie med flere middelmådige utgivelser bak seg.

Mario + Rabbids Kingdom Battle er beviset på at Nintendo gjorde det riktige da de stolte på franske og frynsete kaniner. Spillet er overraskende og morsomt, velpolert og utfordrende.

I spillets første minutter er det lett å få inntrykk av at dette er et enkelt strategispill, hvor du kan dundre på uten konsekvenser. Men Mario + Rabbids Kingdom Battle skjuler en markant strategisk og taktisk dybde. Kombinasjoner av omgivelser, egenskaper og våpen gjør at valgmulighetene er mange – det samme er utfordringene du må overvinne.

Mario starter med ganske grunnleggende våpen og evner, som evnen til å hoppe på hodet til fiender (kjent fra mange tidligere Mario-spill). Etterhvert samler du inn erfaringspoeng som kan brukes til å låse opp nye spesialangrep og unike egenskaper. Alt dette uten at rollespillelementene blir veldig dominerende. Enkelt design og tilgjengelighet for dem som ikke har mye erfaring fra strategispill gjør dette til en ekstra fornøyelig opplevelse.

(anmeldelsen fortsetter under videoen)

Lokal flerspiller, hvor to spillere samarbeider om å kontrollere figurene, tilfører også et nytt nivå med kompleksitet. Mario + Rabbids Kingdom Battle skjuler imponerende mye under sin fargerike og glattpolerte fasade.

Lettbeint humor

Ved å kombinere Rabbids-kaninenes galskap med kjente elementer fra Mario-spillene dyrkes en effektiv og enkel type humor frem.

Rabbid Peach er for eksempel en ihuga selfie-fan og cosplayer av den faktiske prinsesse Peach. Møtene mellom de to kiler lattermusklene til selv de mest gravalvorlige spillerne.

Sammen med denne humoren klarer Ubisoft å både gjøre en tung spillsjanger tilgjengelig for et større publikum og gi en ny og frisk pust til Switch-konsollen. Siden lanseringen i mars har hovedutfordringen vært tilgangen på gode spill med kjente Nintendo-fjes.

Et eksempel på en lys Nintendo-fremtid

Nintendo har lenge vært en konservativ aktør i spillverdenen. Det japanske selskapet har holdt fast på sine figurer og sine plattformer, og sjeldent beveget seg utenfor komfortsonen. Det er en oppskrift som har fungert godt, i hvert fall når det kommer til spillene, som gjennom mange år har holdt skyhøy kvalitet.

Nintendo har vernet om sine helter og holdt utviklingen av viktige franschiser innomhus. Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World, Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Twilight Princess, –Skyward Sword og ikke minst –Breath of the Wild er noen eksempler på skyhøy kvalitet fra Nintendos egne studioer.

Mario + Rabbids Kingdom Battle er et spill som viser at Nintendo er villig til å bryte med tradisjonene. Et spill skapt med kjærlighet og ærefrykt for arven etter spillskaperlegenden Shigeru Miyamoto, som ikke gjør skam på hverken ham, Mario eller Ubisoft – tvert i mot. Nye og uventede samarbeid som dette viser veien fremover til en ny og lys Nintendo-fremtid.