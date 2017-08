Helt siden Marvel’s Daredevil i 2015 har Netflix gitt oss kvalitetsserier i superheltsjangeren, som Jessica Jones og Luke Cage, men også den begredelige Iron Fist i Marvel Cinematic Universe på TV-skjermen.

The Defenders, som skal være selve kronen på verket, setter for første gang de fire superheltene sammen. Halvveis inn i sesongen er jeg usikker på hvor bra det fungerer.

Serien har mange gode kvaliteter, jeg koser meg med vittige replikkvekslinger og synes serien har en god dose sjarm. Dessverre sitter ikke historien godt nok, og dermed blir jeg ikke spesielt engasjert i den heller.

Tvinges til å samarbeide

Vi plukker opp tråden hos Danny Rand aka Iron Fist (Finn Jones) , som reiser verden rundt for å forsøke å få has på The Hand. Han er sint og bitter for hva den mystiske organisasjonen har utsatt ham for, og han er fast bestemt på å få has på ondskapen.

I løpet av de første episodene får vi også gjensyn med Luke Cage (Mike Colter) på vei ut av fengsel, Jessica Jones (Krysten Ritter) som etterforsker en savnet person og Matt Murdock (Charlie Cox) som har lagt Daredevil-maska på hylla og begraver seg i pro bono-arbeid isteden.

Sigourney Weaver har fått rollen som seriens antagonist Alexandra, et prominent medlem av The Hand. Hun setter ting i spill i New York som etter hvert tvinger våre fire helter til å samarbeide for å redde byen.

Mike Colter som Luke Cage i The Defenders. (Foto: Netflix).

Sigourney Weaver hever opplevelsen

The Hand har aldri vært min favoritt i Marvel-universet. Personlig synes jeg nyanserte og flerdimansjonale skurker som Wilson Fisk, Kilgrave og Cottonmouth er mer interessante enn eldgammel, mytisk ondskap.

Sigourney Weavers Alexandra klarer imidlertid å gjøre The Hand litt mer interessant, fordi hun er en antagonist med flere lag, med både styrker og svakheter. Weaver er også god nok til å gjøre et haltende manus spiselig, og jeg koser meg hennes portrettering av ondskap.

Men jeg blir fortsatt ikke revet med av historien, til det er fremdriften i serien for treg. Handlingen som utspiller seg i løpet av de fire første episodene kunne lett ha blitt fortalt på halvparten av tiden. Isteden dras det ut slik at jeg får følelsen av smør som skrapes utover for mye brød.

Sigourney Weaver spiller skurken Alexandre i The Defenders. (Foto: Netflix).

Iron Fist er det svakeste ledd

På skuespillerfronten er det fortsatt Finn Jones som er det svakeste leddet. Han var ikke spesielt imponerende i Iron Fist, og han overbeviser heller ikke denne gangen.

Jones sine ansiktsuttrykk veksler for det meste mellom enten innbitt eller bitter, og jeg kjenner at jeg fort blir lei av hele fyren. Det er imidlertid ikke bare Finn Jones sin feil, manuset må også ta sin del av skylden.

Krysten Ritter er imidlertid tøff og morsom i rollen som Jessica Jones, og Mike Colter og Charlie Cox forvalter sine roller godt.

The Defenders klare for kamp. (Foto: Netflix).

Har underholdningsverdi

Men det er ikke bare sorgen i The Defenders, serien har fortsatt underholdningsverdi. Det er mange tørrvittige replikkvekslinger som ikke fungerer, men det er også mange fine og artige dialoger.

Dynamikken mellom de fire heltene fungerer fint, og det er absolutt nok sjarm blant rollefigurene til at jeg trekker på smilebåndet.

Jeg liker for eksempel hvordan Jessica Jones og Luke Cage gjør narr av Dannys naive og litt selvgode tilnærming til hans kamp mot ondskapen, og det første møtet mellom Cage og Iron Fist er ganske morsomt.

The Defenders byr også på noen stilige actionsekvenser, men heller ikke her klarer serien å overgå sine forgjengere. Den beste slåsskampen i de fire første episodene utspiller seg i moderne kontorlokaler på Manhatten, og er ganske tilfredsstillende å se på. Det har imidlertid vært både stiligere, mer spennende og bedre kampscener i de andre superheltseriene. Igjen sitter jeg derfor med følelsen av at The Defenders, juvelen i krona, ikke er så bra som det burde ha vært.

Likevel har jeg fortsatt håp om at serien kan ta seg opp i andre halvdel, og for all del, er du fan av Marvels univers, så er The Defenders helt grei underholdning.

