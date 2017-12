2017: Årets beste spill

Det er få som er så gode på å skape den episke eventyrfølelsen som Nintendo, og med The Legend of Zelda: Breath of the Wild har de gjort det bedre enn noen gang tidligere. Her blir du kastet ut i en enorm spillverden og et spennende eventyr som engasjerer fra første sekund.

Spillet er utfordrende, men aldri urettferdig – du har full frihet samtidig som du har en spennende historie som driver deg videre. Når Nintendo nå har gjort kongeriket Hyrule til en helt åpen spillverden for første gang, har de samtidig perfeksjonert konseptet.

Det er en fryd å spille The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Den enorme spillverdenen og den spennende historien gjør spillet til et episk eventyr, med meg som den store helten i det. Samtidig har spillet det herlige glimtet i øyet serien alltid har hatt, i form av rare sideoppdrag, artige rollefigurer, og tullete dialog.

Nintendo har mer eller mindre fulgt den samme oppskriften for Zelda-serien i årevis. Det er en oppskrift som fungerer, men når de nå omsider videreutvikler serien har de tatt den til et helt nytt nivå. The Legend of Zelda: Breath of the Wild er det beste Zelda-spillet til nå – kan det bli bedre enn dette?

– Marte

Les anmeldelsen av The Legend of Zelda: Breath of the Wild her!

Horizon Zero Dawn