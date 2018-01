2018: Filmene vi gleder oss til

Tomb Raider

Svenske Alicia Vikander skal spille Lara Croft i Roar Uthaugs versjon av den actionglade eventyreren. (Foto: SF Norge)

Roar Uthaug har fått leke seg med en av de tøffeste actionheltinnene i verden.

Han viste med Bølgen at han er klar for Hollywood, og med kvalitetsskuespillere som Walton Goggins (Justified, The Shield), Dominic West (The Affair, The Wire) og Kristin Scott Thomas (Gosford Park) blir det veldig artig å se hva han kan gjøre med det meget potente Tomb Rider-universet.

Med Alicia Vikander har filmen fått en dyktig hovedrolleinnehaver, og det er knyttet en solid dose spenning til om hun kan matche den utgaven av Lara Croft som Angelina Jolie gjorde til en råkul eventyrer på starten av 2000-tallet.

Tomb Raider har planlagt premiere 16. mars

Mission: Impossible 6

Den 11. august 2017 hang Tom Cruise i en rigg utenfor Preikestolen. (Foto: Carina Johansen / NTB scanpix)

Mission Impossible-filmene har blitt blockbustergarantister for spektakulære stunt i storslåtte omgivelser – og Tom Cruise insisterer stadig på å, i hvert fall delvis, gjøre dem selv.

Denne gangen har han blant annet hengt utenfor prekestolen, og vi gleder oss jo stort til å se hvordan Norge blir flettet inn i det vi regner med blir en globetrottende spionactionfilm som sender Ethan Hunt og gjengen inn i noen meget klebrige kniper.

Kristoffer Joner skal være med på moroa. Alec Baldwin, Simon Pegg og supermann Henry Cavill dukker også opp. Og vi kan allerede kjenne det krible litt i popkornfingrene når vi tenker på denne.

Mission: Impossible 6 har planlagt premiere 3. august.

Lady Bird

Saoirse Ronan som Christine ‘Lady Bird’ McPherson i regissør Greta Gerwigs film. (Foto: United International Pictures)

Greta Gerwigs Lady Bird har vært en stor snakkis i USA den siste tiden. Det er en dramakomedie som handler om 17 år gamle Christine «Lady Bird» McPherson (Saoirse Ronan) som går siste året på High School og har et anstrengt forhold til sin mor.

Indiefilmen har gjort det meget bra i amerikanske billettluker. Den er også meget godt representert på nominasjonslistene til Golden Globe-utdelingen og nevnes som en mulig outsider når Oscar-nominasjonene kommer.

Greta Gerwig er kanskje mest kjent for sine samarbeid med Noah Baumbach hvor hun blant annet hadde hovedrollen og var med å skrive Frances Ha. Hun har også samarbeidet med «mumblecore»-størrelsen Joe Swanberg (Easy) på flere filmer. På Lady Bird sitter hun alene i regissørstolen for første gang, og hun har også skrevet filmen.

Lady Bird har planlagt premiere 13. april.

Skjelvet

Oslo skjelver i oppfølgeren til Bølgen.(Foto: Fantefilm, Nordisk Film Distribusjon AS)

I god Hollywood-ånd følger Fantefilm opp Bølgen-suksessen med en oppfølger og flytter sine helter til en ny by og gir de nye utfordringer i Skjelvet.

Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner gjentar sine roller som Idun Karlsen og Kristian Eikjord. Og John Andreas Andersen, kjent som fotograf på filmer som Hodejegerne og Kongen av Bastøy, tar over regien etter Roar Uthaug.

Naturkatastrofen gjentar selvsagt rollen som antagonist. Vi liker jo gode katastrofefilmer, og vi gleder oss til å se Oslo skjelve i kinomørket.

Skjelvet har planlagt premiere 31. august.

Deadpool 2

Superheltsjangeren tas på kornet med en stor dose humor og ironi i Deadpool (Foto: 20th Century Fox).

Deadpool fra 2016 var en morsom og bitende satire, og filmen kom som et friskt pust i superheltsjangeren med grov vold og høyst politisk ukorrekt humor. Vi vil gjerne ha mer!

Ryan Reynolds gjentar sin munnrappe rolle. Han har fått med seg David Leitch, mannen som medregisserte John Wick og lagde den friske Atomic Blonde, på regi.

Det borger for kul og frisk action hvor det smelles av ca. like mange vitser som kuler. Det tror vi kan bli veldig god underholdning!

Deadpool 2 har planlagt verdenspremiere 31. mai.

Sonja

Ine Marie Wilmann spiller Sonja Henie i Anne Sewitskys film om den legendariske norske kunstløperen.(Foto: Nordisk Film Distribusjon AS, Jose Haro)

Ine Marie Wilmann (De nærmeste, Zombielars) går inn i rollen som en av Norges mest berømte kjendiser når hun skal spille Sonja Henie i Anne Sewitskys biografifilm.

Henie var verdenskjent som både kunstløper og filmstjerne. Hun vant OL i både 1928, 1932 og 1936 og ble verdensmester hele ti ganger. I tillegg var hun en av Hollywoods aller største stjerner på slutten av 30-tallet med suksessfilmer som Thin Ice og My Lucky Star. Men karrieren var ikke uten feilskjær. Håndhilsing på Adolf Hitler, flere skilsmisser og et høyt alkoholforbruk var også en del av Henies ferd.

Filmen skal fokusere vel så mye på Henies Hollywood-karriere som hennes skøytesuksess. I beskrivelsen står det at den skal ta oss med på de store oppturene, men også følge nedturen som kom mot slutten av karrieren.

Sonja har planlagt premiere 1. juledag 2018.

De utrolige 2

The Incredibles sentrale familie. (Foto: Pixar/Disney)

De utrolige er på høyde med Pixars beste og er kanskje den ypperste superheltfilmen jeg noen gang har sett! Brad Bird har skrevet og regissert en susende god actionhistorie, spekket med morsomme øyeblikk som får hikstelatteren frem. De utrolige er like fantastisk som tittelen tilsier!

Det var dommen da De utrolige kom ut i november 2002, og landet på en soleklar sekser her i Filmpolitiet.

Superheltsjangeren har jo ikke akkurat ligget brakk siden den gang, og det betyr at forventningene er skyhøye når familien Incredible vender tilbake til kinoen i 2018.

Var det noen som sa «gleder seg som en unge»?

De utrolige 2 har planlagt premiere 31. august

Mordene i Kongo

Tobias Santelmann og Aksel Hennie i en scene fra Mordene i Kongo. (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS, Friland / David Bloomer)

Regissør Marius Holst har fått med seg manusforfatter Nikolaj Frobenius og skuespillerne Tobias Santelmann og Aksel Hennie i sin film om det som skjedde med Tjostolv Moland og Joshua French i Kongo i 2009.

De to tidligere norske soldatene ble anklaget for drapet på sjåføren Abedi Kasongo og ble begge dømt i den påfølgende rettssaken.

Dette er en krimsak fra virkeligheten som både har vært omstridt og som har hatt flere tragiske utfall. Marius Holst skrev følgende i en pressemelding da han slapp nyheten om filmen:

«Denne historien spenner over lang tid og utspiller seg bak mange stengte dører. Vi har valgt å la de kjente fakta og et stort research arbeide danne et bakteppe i denne dramatiske fortellingen fra virkeligheten. Publikum vil bli tatt med på en episk reise der karakterene vil komme i fokus. Dette er en fiksjonsfortelling basert på virkelige hendelser.»

Mordene i Kongo har planlagt premiere 5. oktober.

The Shape of Water

Sally Hawkins som Elisa Esposito i Guillermo del Toros siste film. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Guillermo del Toro er en filmkunstner med en særegen visuell stil og flere fantastiske filmer på CV’n – blant annet Pans Labyrint og Hellboy-filmene.

Hans siste film tar tak i elementer regissøren liker godt. Her skildres en estetisk og fantasifull verden hvor en stum arbeider på et hemmelig statlig anlegg blir venn med en uvanlig skapning som holdes fanget der.

Dette er en historie både skapt og formet av del Toro selv, og filmen ser ut til å inneholde både den følsomheten og den kreative iderikdommen som kjennetegner hans beste produksjoner.

The Shape of Water har planlagt premiere 16. februar.

Solo: A Star Wars Story

Gjengen smiler til fotografen. Fra venstre hjørne: Christopher Miller, Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge, Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Joonas Suotamo (Chewbacca), Phil Lord og Donald Glover. (Foto: Jonathan Olley/Lucasfilm via AP)

Chewbacca er tøff, Lando Calrissian er tøff og Han Solo er knalltøff!

Til tross for litt krøll i kulissene (med regissørbytte sommeren 2017), har vi såpass tro på Ron Howards stødige hender at vi tror han lykkes med å lage en underholdningsfest når Han Solos ungdomsår får sin egen film.

Her drømmer vi om å endelig få se noen særdeles myteomspunnende øyeblikk fra Star Wars-sagaen, og vi ser frem til å få oppleve kameratkjemien mellom det herlige trekløveret Solo, Calrissian og Chewbacca.

Rollegalleriet byr på kule stjerner som Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton og Woody Harrelson. Og så blir det jo særdeles spennende og se hvordan Alden Ehrenreich vil fungere i rollen som Han Solo – en figur Harrison Ford gjorde til en av kinohistoriens kuleste typer.

Solo: A Star Wars Story har planlagt premiere 25. mai