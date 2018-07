Orange Is the New Black er fremdeles tipp topp TV-selskap når den vender tilbake for sin sjette sesong, men denne gangen sitter ikke den overhengende spenningshistorien like godt.

Det merkes også at manusforfatterne har gått tom for drivstoff når det gjelder et par av de sentrale rollefigurene, og blant de nye fjesene som dukker opp er det noen litt for enkle slemminger.

Er du fan skal du likevel bare glede deg til drøye tretten nye timer i Litchfield. Serieskaper Jenji Kohan og gjengen har igjen kokt sammen en fengende blanding av komedie, menneskelig drama og samfunnskritikk. Sinnet mot det amerikanske forretningsbaserte straffesystemet er både ektefølt og dagsaktuelt. Og skildringen av den hjerteskjærende urettferdigheten som oppstår når “systemet” trenger passende syndebukker treffer rett i mellomgulvet.

*Nedenfor avsløres noe av handlingen i sesong 5 og premissene for sesong 6*

Norskættede Henny Russel får en sentral rolle i sesong 6 som den farlige Carol Denning. (Foto: Netflix)

Nye celler og gamle feider

Sesong 6 kaster oss rett inn i det småkaotiske oppgjøret etter forrige sesongs blodige avslutning.

Skyld skal fordeles, skyldige skal straffes og hvem som får skylda kan forhandles fram med advokater, praktiske løgner og bestikkelser.

De fleste av våre venner har blitt flyttet over til høysikkerhetsavdelingen i Litchfield. Det betyr mange nye fjes av den mer hardbarka sorten. For noen er dette en brå overgang til en røffere del av fengselsvesenet. For andre er dette et ublidt møte med gamle kjente.

Etterspillet fra forrige sesongs fengselsopprør svinger godt mellom cellene og treffer både sårt og finstemt med flere gripende enkeltscener. Taystee (Danielle Brooks), Cindy (Adrienne C. Moore) og Caputo (Nick Sandow) leverer varierte reaksjoner og gir nerve til den tydelige samfunnsbrodden serien fortsetter å sikte treffsikkert mot fengselsvesenet.

Men i tillegg til disse dramatiske følgene, serveres vi en spenningshistorie som kaster vårt rollegalleri inn i en pågående feide mellom fengselets ulike avdelinger og deres ledere. Og det er her sesong 6 mangler det samme drivet som gjorde de foregående sesongene så severdige og velegnet for maratontitting.

Hverken rollefigurene eller bakgrunnen for denne avdelingskrigingen blir noe mer enn et ganske enkelt B-film plott med karikerte skurker. Og her savnes både humøret, ubehaget og de saftige konfliktene som ga energi til den mer opplagte fengselsdramtikken i tidligere sesonger.

Suzanne (Uzo Aduba) fortsetter å være min favoritt blant de innsatte i Litchfield. (Foto: Netflix)

Litt slitasje i rollegalleriet

Det særdeles velskrevne rollegalleriet har vært OITNBs store styrke som lystig dramaserie. Det har gitt oss smart underholdning selv når spenningen og komikken har tatt pause, og det har gjort at manusforfatterne har kunnet spilt ut et bredt spekter av amerikanske samfunnsproblem vevd inn i historiene til de svært så ulike fangene i Litchfield.

Denne sesongen får ikke like mye ut av rollegalleriet.

Det at Piper Chapman (Taylor Schilling) fremdeles går rundt med det samme spørsmålstegnet i panna, og ikke forstår hvorfor folk i fengsel ikke er full av sympati for den hvite privilegerte middelklassejenta, oppleves litt slitt og ferdigspilt etter seks sesonger. Og både Piper og kjæresten Alex Vause (Laura Prepon) har en sesong hvor de vies mer plass enn historiene deres fortjener.

Aleida Diaz (Elizabeth Rodriguez) er en annen figur som er skrevet noe uinspirert inn i en handlingstråd som repeterer hennes mest usympatiske sider uten å tilføre noe særlig annet enn mye roping og lettvint dramatikk. Hennes datter Daya (Dascha Polanco) sliter også med å skinne til tross for utvidet skjermtid.

Men serien har fremdeles rikelig med kule og sympatiske innsatte. Crazy Eyes (Uzo Aduba) skuffer ikke. Natasha Lyonne (Nicky) og Yael Stone (Lorna) fortsetter å legge nye lag til allerede herlige damer. Og på utsiden blomstrer Natalie Figueroa (Alysia Reiner) fram gjennom små sprekker i den kjølige fasaden.

Selv om sesong seks i min bok er den svakeste sesongen så langt, bør den ikke være spikeren i kista for gjengen i Litchfield. Jeg digger fremdeles disse fengselsfuglene, og jeg tar gjerne en sesong til.

Orange Is the New Black S06 har premiere på Netflix fredag 27. juli. Denne anmeldelsen er basert på alle 13 episodene.