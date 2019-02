Du har sett narkosmugling blitt skildret i utallige filmer og serier, som “Scarface”, “Traffic” og “Narcos”, men aldri som i “Birds of Passage”.

Denne (i hovedsak) colombianske filmen, co-produsert av blant andre norske Mer Film, viser hvordan den stigende etterspørselen av marihuana i USA satte i gang både produksjon og smugling i Colombia for 50 år siden, og hvordan det ødela kultur, tradisjoner og familiebånd.

Regissørene Cristina Gallego og Ciro Guerra (“Embrace of the Serpent”) blander kjente sjangerelementer med blendende miljøbeskrivelser og særegen bruk av symbolikk. “Birds of Passage” er en svært velregissert film som makter å formidle en velkjent tematikk på en ny, frisk og spennende måte.

Rapayet (José Acosta) i en rituell dans med Zaida (Natalia Reyes) i “Birds of Passage”. (Foto: Mer Film)

Starten på narkohandelen

Historien starter hos Wayuu-stammen i Guajira-ørkenen i den nordlige delen av Colombia mot slutten av 1960-tallet. Rapayet (José Acosta) må skaffe en betydelig medgift for å kunne gifte seg med Zaida (Natalia Reyes).

Sammen med kameraten Moisés (Jhon Narváez) møter han noen amerikanere på jakt etter marihuana, og drar til slektningen Aníbal (Juan Bautista Martínez) for å skaffe det og tjene det han trenger til giftemålet.

Dette er starten på en eskalerende narkohandel, men de stadig større pengesummene korrumperer de involverte. I løpet av det neste tiåret ødelegges gradvis gamle vennskap og familiebånd, samtidig som kultur og tradisjoner forvitrer i møte med den nye kapitalismen.



Spirituell og fargesprakende

Dette er en reise tilbake i tid til gammel skikk og bruk i en spirituell og fargesprakende kultur, skildret med høy temperatur av regissørene, i samarbeid med den dyktige fotografen (og Cristina Gallegos bror) David Gallego.

Filmens innledning gir et besnærende innblikk i Wayuu-stammens strenge ritualer. Vi ser hvordan Zaida klargjøres til å bli en voksen kvinne, og hvordan Rapayet må utføre en spesiell dans med henne for å markere sin interesse.

En annen viktig skikkelse i historien er Zaidas mor Úrsula (Carmiña Martínez), som har svært pragmatiske holdninger til datterens mulige ekteskap, og som senere blir en nøkkelperson i den voksende virksomheten. Her blir hennes stålharde overoppsyn over stammen avgjørende for hvordan de utfører sine forretninger, med katastrofale konsekvenser.

Úrsula (Carmiña Martínez) i spissen for våpenklare menn i “Birds of Passage”. (Foto: Mer Film)

Sørger over alt som har gått tapt

Regissørene Cristina Gallego og Ciro Guerras ekteskap med hverandre ble oppløst under innspillingen av “Birds of Passage”. Likevel har de greid å skape en mesterlig film, som effektivt viser de enorme kostnadene og konsekvensene store deler av Colombias befolkning har blitt utsatt for gjennom et halvt århundre med storstilt narkotikaproduksjon.

Filmen sørger over alt som har gått tapt, og de menneskelige lidelsene dette har utløst. Den skildrer tragedien uten å gni volden utover kinolerretet. Faktisk er noen av de mest avgjørende øyeblikkene ikke med i det hele tatt, men filmen viser absolutt nok til å gjøre inntrykk.

De nydelige bildene av en hard, men visuelt vakker kultur står i skarp kontrast til inntoget av våpen og ammunisjon, og blodflommen det forårsaker. “Birds of Passage” er derfor et stilsikkert narkodrama som forteller en ofte fortalt historie fra en original synsvinkel.