“Green Book” tok hjem den aller gjeveste Oscar-statuetten for beste film under den 91. Oscar-utdelingen.

Filmen, som også vant Golden Globe tidligere i år, fikk også Oscar for beste originalmanus og Mahershala Ali fikk Oscar for beste birolle for sin tolkning av musikeren Don Shirley.

– Vi lagde denne filmen med kjærlighet, ømhet og respekt, sa produsent Jim Burke i sin takketale. Og regissør Peter Farrelly fulgte opp med å takke sine skuespillere.

– Vi har ingen film uten Viggo Mortensen, Mahershala Ali og Linda Cardellini, lød den hyllende beskjeden.

Tony (Viggo Mortensen) og Don (Mahershala Ali) finner et uventet vennskap i “Green Book”. (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Netflix fikk også være med på filmens festaften

Med tre Oscar-statuetter til Alfonso Cuaróns “Roma”, fikk også Netflix gjort et realt inntrykk under årets Oscar-utdeling. Noe som absolutt er med på å befeste strømmegigantens posisjon som en viktig filmprodusent.

Cuarón, som tidligere har vunnet Oscar for sin regi på “Gravity”, fikk prisen for beste regi og beste foto. I tillegg fikk “Roma” prisen for beste fremmedspråklige film. Den prisen går riktignok til hjemlandet Mexico, men det var Alfonso Cuarón som tok imot prisen, og dermed kunne rusle hjem med tre gullstatuetter under armen.

I sine takketaler takket filmskaperen kolleger som fotograf Emmanuel Lubezki og regissør Alejandro G. Iñárritu, i tillegg trakk han fram filmer som “Til siste åndedrag” og “Rashomon” – noe som nok gledet mangt et filmhjerte.

Med norske øyne var det ekstra stas at Roma fikk tre Oscar-statuetter. Kjartan Halvorsen har en liten rolle i filmen hvor han blant annet synger «Barndomsminne fra Nordland».

Alfonso Cuarón med en av tre Oscar-statuetter han tok med seg hjem fra den 91. Oscar-utdelingen. (Foto: Joe Klamar/AFP)

Byttet ut åpningstalen med Queen

Det var ingen kjendisvert for årets Oscar-utdeling, etter at komiker Kevin Hart trakk seg i desember, men det skortet ikke på stjernefaktoren da Queen åpnet showet med sin ikoniske “We Will Rock You”.

Det ble kanskje litt vel selvgod stemning i salen da et fullsatt og stjernespekket Dolby Theater fulgte opp med å stemme i på “We are the Champions”, men det er jo lov å hylle seg selv litt på en slik festaften.

Det var også Queen-filmen “Bohemian Rhapsody” som gjorde seg bemerket i de tekniske musikkategoriene. Filmen vant Oscar for både beste lydmiks og lydredigering, i tillegg til priser for beste klipp og beste mannlige hovedrolle.

Beste filmmusikk var det superheltfilmen “Black Panther” som vant. Og beste originallåt gikk til “A Star is Born” og sangen “Shallow”.

Den ble også framført i en intim versjon av hovedrolleinnehaverne Bradley Cooper og Lady Gaga underveis i showet.

Brian May og Queen åpnet årets Oscar-utdeling med “We Will Rock You”. (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

Her er de alle vinnerne:

Beste film:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favorite

Green Book – Vinner

Roma

A Star Is Born

Vice

Beste regi:

Spike Lee: BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski: Cold War

Giorgos Lanthimos: The Favourite

Alfonso Cuarón: Roma – Vinner

Adam McKay: Vice

Beste kvinnelige hovedrolle:

Yalitza Aparicio: Roma

Glenn Close: The Wife

Olivia Colman: The Favourite – Vinner

Lady Gaga: A Star Is Born

Melissa McCarthy: Can You Ever Forgive Me?

Beste mannlige hovedrolle:

Christian Bale: Vice

Bradley Cooper: A Star Is Born

Willem Dafoe: At Eternity’s Gate

Rami Malek: Bohemian Rhapsody – Vinner

Viggo Mortensen: Green Book

Beste mannlige birolle:

Mahershala Ali: Green Book – Vinner

Adam Driver: BlacKkKlansman

Sam Elliott: A Star Is Born

Richard E. Grant: Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell: Vice

Beste kvinnelige birolle:

Amy Adams: Vice

Regina King: If Beale Street Could Talk – Vinner

Marina de Tavira: Roma

Emma Stone: The Favourite

Rachel Weisz: The Favourite

Beste fremmedspråklige film:

Kapernaum (Libanon)

Cold War (Polen)

Never Look Away (Tyskland)

Roma (Mexico) – Vinner

Shoplifters (Japan)

Beste animasjonsfilm:

De utrolige 2

Isle of Dogs

Mirai

Rive-Rolf krasjer internett

Spider-Man: Into the Spider-Verse – Vinner

Beste dokumentar:

Free Solo – Vinner

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Beste kortdokumentar:

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence – Vinner

Beste originalmanus:

The Favourite: Deborah Davis og Tony McNamara

First Reformed: Paul Schrader

Green Book: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly og Nick Vallelonga – Vinner

Roma: Alfonso Cuarón

Vice: Adam McKay

Beste tilrettelagte manus:

The Ballad of Buster Scruggs: Joel Coen og Ethan Coen

BlacKkKlansman: Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel og Kevin Willmott – Vinner

Can You Ever Forgive Me?: Nicole Holofcener og Jeff Whitty

If Beale Street Could Talk: Barry Jenkins

A Star Is Born: Bradley Cooper, Will Fetters og Eric Roth

Beste filmfoto:

Cold War: Lukasz Zal

The Favourite: Robbie Ryan

Never Look Away: Caleb Deschanel

Roma: Alfonso Cuaron – Vinner

A Star Is Born: Matty Libatique

Beste originalsang:

«All the Stars» fra Black Panther (Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA og Anthony Tiffith)

«I’ll Fight» fra RBG (Diane Warren)

«The Place Where Lost Things Go» frå Mary Poppins Returns (Marc Shaiman og Scott Wittman)

«Shallow» fra A Star Is Born (Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando og Andrew Wyatt) – Vinner

«When A Cowboy Trades His Spurs for Wings» fra The Ballad of Buster Scruggs (David Rawlings og Gillian Welch)

Beste filmmusikk:

Black Panther – Ludwig Goranson – Vinner

BlacKkKlansman – Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk – Nicholas Britell

Isle of Dogs – Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns – Marc Shaiman

Beste filmklipp:

BlacKkKlansman – Barry Alexander Brown

Bohemian Rhapsody – John Ottman – Vinner

The Favourite – Giorgos Lanthimos

Green Book – Patrick J. Don Vito

Vice – Hank Corwin

Beste kortfilm:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin – Vinner

Beste animerte kortfilm:

Animal Behaviour

Bao – Vinner

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Beste lydredigering:

Black Panther

Bohemian Rhapsody – Vinner

First Man

A Quiet Place

Roma

Beste lydmiks:

Black Panther

Bohemian Rhapsody – Vinner

First Man

Roma

A Star Is Born

Beste visuelle effekter:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man – Vinner

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Beste produksjonsdesign:

Black Panther – Hanna Beachler og Jay Hart – Vinner

The Favourite – Fiona Cromie og Alice Felton

First Man – Nathan Crowley og Kathy Lukas

Mary Poppins Returns – John Myhre og Gordon Sim

Roma – Euganio Caballero og Barbara Enirquez

Beste kostymedesign:

The Ballad of Buster Scruggs – Mary Zophres

Black Panther – Ruth E. Carter – Vinner

The Favourite – Sandy Powell

Mary Poppins Returns – Sandy Powell

Mary Queen of Scots – Alexandra Byrne

Beste sminke og hår:

Grensen

Mary Queen of Scots

Vice – Vinner