Natt til mandag er det klart for 91. utgaven av Oscar-utdelingen på ærverdige Dolby Theater i Hollywood, USA.

Dette er utdelingen som samler crème de la crème av amerikanske, og et knippe fremmedspråklige, filmer. Og det er selvsagt kvalitet og kunstnerisk bravur i bøtter og spann blant de nominerte filmene.

Men, med drøyt femti filmer som kjemper om de gjeve gullstatuettene, så er det greit med litt veiledning. Derfor har vi i Filmpolitiet satt opp vår liste over de fem filmene vi mener du bør få med deg før Oscar-showet begynner.

På den måten er du ganske godt oppdatert på de nominerte, og du får ei filmhelg full av fantastiske opplevelser.

OG DE NOMINERTE ER: Se alle mulige vinnerkandidatene her

Dessverre er ikke alle de nominerte filmene tilgjengelig for det norske publikum om dagen. Vår animerte favoritt “Spider-Man: Into the Spider-Verse” er for eksempel stort sett ferdig på norsk kino, og enda ikke klar for leie og kjøp. Det gjør at den godbiten, og et par andre kvalitetsfilmer som ikke er tilgjengelige, er droppet fra denne listen.

Det er ingen norske kanaler som viser Oscar-utdelingen i år. Men dansk TV 2 viser showet, for dem som har tilgang til den kanalen.

Black Panther

Chadwick Boseman spiller hovedrollen som T’Challa i “Black Panther”. (Foto: ©Marvel Studios 2018)

Hvis “Black Panther” vinner Oscar for beste film, bli det den aller første superheltfilmen som kan smykke seg med den gjeve filmprisen.

Det hadde vært et spenstig valg som hadde skapt mye debatt i ulike film- og fanmiljø. Vi setter ikke hus, bil og hytte på at Ryan Cooglers lekre Marvel-film vinner, men en vet jo aldri. Det er uansett en topp actionfilm å lade opp til Oscar-utdelinga med. Filmen er nominert til hele 7 priser.

Fra vår anmeldelse:

“Black Panther” var den første afroamerikanske superhelten i amerikansk mainstream. Han er kanskje ikke den første på film, men den desidert største og mest effektfulle.

Her fortelles det en historie fra et hovedsakelig afrikansk miljø som absolutt fremstår som en frisk og original del av Marvel-universet. Den har også en underliggende tematikk om diskriminering, undertrykkelse og skeiv distribusjon av velstand som gir handlingen aktuelle trekk.

Når det bryter ut actionscener med superkrefter, føles det litt “business as usual”, der man bombarderes av store, kraftige og litt uoversiktlige slag, basert på overmenneskelige kvaliteter og fysiske umuligheter.

Regissør Ryan Coogler greier likevel så avgjort å skape en underholdende historie av dette, som er akkurat original nok til at “Black Panther” fortjener sin egen plass i den etter hvert så lange rekka av Marvel-filmer.

ANMELDELSE: Black Panther – Original nok til å fortjene sin egen plass i Marvel-rekka

Black Panther er ute til salg og leie i butikkhyller og på strømmetjenester.

Roma

(Foto: Netflix)

Med hele 10 nominasjoner, inkludert for beste film og beste regi, kan Oscar-natten bli riktig så fantastisk for regissør Alfonso Cuarón og hans nydelige film “Roma”.

Filmen er et drivende godt fortalt familiedrama og et raffinert stykke sosialrealisme satt til Mexico på 70-tallet. Det er en poetisk oppvisning i hvordan filmspråket kan brukes til bevege publikum på måter som er unikt for kunstformen.

Hverdagslige gjøremål blir observert og flettet inn i både tidsånd, storpolitiske baktepper og en historie som dirrer av indre rystelser, store skjelv og dempede katastrofer. Dette er stor filmkunst.

ANMELDELSE: Gravity – En ny romfartsklassiker!

Det at filmen er tilgjengelig på Netflix, og ikke fikk bred kinodistribusjon i Norge, er synd. For dette er en film som bør sees på det store lerret. Men stor tilgjengelighet gir mulighet for at mange kan få ta del i denne filmskatten, og det bør folk benytte seg av.

Filmen har også et lite norsk innslag. Kjartan Halvorsen har en liten rolle i filmen hvor han dukker opp og synger «Barndomsminne fra Nordland».

Roma ligger på Netflix.

A Star Is Born

Strålende samspill mellom Lady Gaga og Bradley Cooper i “A Star Is Born”. (Foto: SF Studios)

Med Lady Gaga i front, og en av Hollywoods elskede musikkhistorier i bunn, er nyinnspillingen av “A Star Is Born” en av favorittene til flere av nattens priser. “Shallow” vil trolig vinne for beste originalsang, både Bradley Cooper, Sam Elliot og Lady Gaga har muligheter på individuelle priser og i kamp med “Roma” og “The Favorite” så er det en del som har den følelsesladde musikkfilmen som kandidat til å vinne Oscar for beste film.

Etter at filmen ikke vant Golden Globe, så har favorittstatusen falmet litt. Og det er nok “Roma” som er den heteste kandidaten for de som liker å tippe vinnere. Men! Hollywood-nostalgi og -historie er populært i Oscar-sammenheng, så vi avskriver ikke denne.

Fra vår anmeldelse:

“A Star Is Born” har vært filmatisert tre ganger tidligere, med Janet Gaynor og Fredric March i 1937, Judy Garland og James Mason i 1954 og Barbra Streisand og Kris Kristofferson i 1976.

Nå har Lady Gaga og Bradley Cooper oppdatert historien om det kompliserte forholdet mellom en stigende stjerne og hennes mentor. Begge debuterer på hvert sitt vis, Lady Gaga med sin første hovedrolle og Cooper som regissør.

Begge utfører sine oppgaver med overbevisende dyktighet og troverdighet. De spiller fenomenalt godt, samtidig som Cooper forteller en velkjent historie uten at den føles unødig repeterende.

“A Star Is Born” er en tidløs historie som det er verdt å bli fortalt, enten det er for første eller fjerde gang.

ANMELDELSE: A Star Is Born – Lady Gaga og Bradley Cooper spiller fenomenalt godt.

“A Star Is Born” går fremdeles på kino rundt om i landet.

Bohemian Rhapsody

Rami Malek er nær elektrisk når han trer inn i Mercurys karismatiske figur. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Det var en stor overraskelse at “Bohemian Rhapsody” vant Golden Globe for beste dramafilm, og det vil være en enda større overraskelse hvis den stikker av med Oscar for beste film. Det er en underholdende historie om Queen og vokalist Freddie Mercury, men det er også en tidvis ganske ordinær biografifilm som lener seg vel hardt på en feelgoodmal det smaker Disney av.

ANMELDELSE: Bohemian Rhapsody – Rami Malek leverer noen fantastiske høydepunkter

Selv om filmkritikerne i oss ikke synes dette er en verdig vinner av Oscar for beste film, så er den virkelig verdt å se. Rami Malek er gnistrende god som den ikoniske vokalisten, musikken er fantastisk og vi klarte ikke å holde tårene tilbake da den smått legendariske Live Aid-konserten fikk skinne på det store lerret.

Og hvis den vinner, så blir det jo en del ståhei og potensielt gretne filmeksperter rundt om i verden. I så fall er det jo kult å vite hva all skadefryden og surmulingen handler om.

Bohemian Rhapsody går fremdeles på mange kinoer rundt om i landet. Den slippes til leie 4. mars og kjøp den 18. mars.

The Favourite

Et betagende åpningsbilde signaliserer hva man har i vente i “The Favourite”. (Foto: 20th Century Fox)

Årets første terningkast 6 fra Filmpolitiet gikk til “The Favourite”. Det er etter vår mening den friskeste og beste filmene som er nominert til Oscar i år. Sammen med “Roma” leder den an med ti nominasjoner. Og i en perfekt verden bør det, etter vår mening, stå mellom Yorgos Lanthimos skarpe kostymedrama og Alfonso Cuaróns poetiske familiedrama når både prisene for beste regi og beste film skal deles ut.

ANMELDELSE: The Favourite – terningkast 6

Fra vår anmeldelse:

Et strålende ensemble, et gnistrende manus og rasende skarp regi gjør “The Favourite” til en fantastisk morsom og engasjerende film.

Yorgos Lanthimos, grekeren bak “The Lobster” og “The Killing of a Sacred Deer”, har laget alle kostymedramaers slemme stesøster, der scene etter scene hamrer inn nådeløs ondskap med en herlig sorthumoristisk vri.

Olivia Colman, Emma Stone og Rachel Weisz balanserer elegant mellom teatralsk overspill og nyanserte skildringer av figurenes særegenheter.

“The Favourite” er i tillegg ekstremt smakfullt filmet, med noen frekke valg av linser, i overdådige kulisser, der absurditeten i ekstravagante kostymer, parykker og maskeringer avsløres av naturlig belysning, det være seg dagslys eller stearin.

“The Favourite” går fremdeles på kino.