Handlingen i “After” er kanskje lagt til et college, men mekanismene som er i sving er de samme som i en gjennomsnitts high school-film.

Det er sannsynlig at de romantiske forviklingene vil treffe det segmentet av publikum den er ment for, men problemet er at det er lite som skjuler seg bak den pene fasaden.

Hovedfigurene er grunnere enn de gir seg ut for å være, samtidig som de stakkars skuespillerne er prisgitt et slapt manus med tilløp til småpinlig dialog.

“After” ser ut som en litt lekrere filmversjon av en såpeserie, og makter ikke skape noe særlig engasjement. Skal man ha noe utav denne filmen, bør man ikke stille med store forventninger.

Anmeldelse: “Lykkelige Lazzaro” er en merkelig film på aller beste vis

Tessa (Josephine Langford) innleder et forhold med Hardin (Hero Fiennes Tiffin) i “After”. (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Noen skjuler noe

Tessa (Josephine Langford) tar farvel med moren (Selma Blair) og kjæresten Noah (Dylan Arnold) og flytter på college.

Gjennom sin nye romvenninne Steph (Khadijha Red Thunder), møter hun Hardin (Hero Fiennes Tiffin), den rebelske sønnen av rektoren.

De innleder gradvis et forhold, noe som er problematisk, ikke bare fordi Tessa allerede har en kjæreste der hjemme, men også fordi moren er sterkt kritisk til alt som kan forstyrre studiene.

Tessa greier imidlertid ikke å holde seg unna Hardin, men det skal vise seg at han skjuler noe som kan stille forholdet i et grelt lys.

Anmeldelse: “On the Basis of Sex” er en varm og velspilt film om en av likestillingskampens heltinner



For små gnister

Australske Josephine Langford er storøyd og sympatisk i hovedrollen, selv om man ikke helt tror på graden av Tessas naivitet. Matchen mellom Langford og Hero Fiennes Tiffin som Hardin er heller ikke helt god.

Han skal liksom være en litt skummel rebell, men er for stiv i replikken og fremstår som en helt ufarlig sutrekopp med påmalte tatoveringer, en lånt skinnjakke og en svart veteranbil som ikke kler ham.

Det oppstår for små gnister mellom dem til å skape nok hete i romansen, og da er det også vanskelig å opparbeide seg spesielt store følelser for figurene.

Anmeldelse: Nyinnspillingen av “Pet Sematary” skremmer like godt som originalen

Hardin (Hero Fiennes Tiffin) er rektorens rebelske sønn i “After”. (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Alle skarpe kanter er fjernet

“After” er bygget på flere dumme forviklinger, blant annet et anspent møte mellom mor og datter et stykke ut i filmen, der utfallet får man til å himle med øynene. Den store åpenbaringen mot slutten skaper enda mer himling, og man spør seg selv “er dette alt”? Og det er det.

Filmen er basert på en bokserie av Anna Todd, som først ble publisert på den digitale plattformen Wattpad, og skal være inspirert av bandet One Directions musikk og tekster.

Den skal ha et voksent innhold med innslag av eksplisitt språk, sex, narkotika og avhengighet, men det er lite igjen av det i filmversjonen, der alle skarpe kanter er fjernet (filmen har aldersgrense 6 år!).

Det beste som kan sies om “After”, er at den er smakfullt filmet av Adam Silver og Tom Betterton og at den har et anstendig soundtrack. Bortsett fra det, er dette en svært middelmådig filmromanse som vil slite med å finne et særlig stort publikum.