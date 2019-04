Den danske filmen “Holiday” sjokkerer og provoserer gjennom det som skjer med hovedfiguren og hvordan hun reagerer på det.

Regissør Isabella Eklöf, som er svensk, debuterer sterkt og fryktløst med en ubehagelig og tankevekkende historie om en kvinne i en tilsynelatende uholdbar posisjon i en mannsdominert verden.

Filmen er stilmessig overbevisende, der vakre og solrike omgivelser står i skarp kontrast til den dystre tematikken.

Figurene vekker vekselsvis både sympati og avsky, og når “Holiday” er over, sitter man igjen og tenker “hvordan” og “hvorfor”. Det er ikke sikkert man vil like svarene man finner i denne imponerende debutfilmen.

Sascha (Victoria Carmen Sonne) befinner seg i en tilsynelatende uholdbar posisjon i “Holiday”. (Foto: Mer Filmdistribusjon)

Mishandles fysisk og psykisk

Filmen er løst basert på en bok av Johanne Almgren, som også er kreditert som manusforfatter sammen med Isabella Eklöf. Historien introduserer oss for Sascha (Victoria Carmen Sonne), som drar til kjæresten Michael (Lai Yde) i en turistby i Tyrkia.

Det blir raskt åpenbart at han er kriminell, og at Sascha både er kurér og leketøy. I et flott feriehus er de omgitt av Michaels håndlangere og noen av deres familiemedlemmer.

Etter noen dagers festing med mye dop og alkohol blir det tydelig at Michael har voldelige, psykopatiske trekk og mishandler Sascha både fysisk og psykisk på en dypt fornedrende måte.

Samtidig blir hun kjent med den snille nederlenderen Thomas (Thijs Römer) som ligger til kai med egen båt i nærheten. Hun begynner å tilbringe litt tid sammen med ham, og håpet blir reist hos publikum om at han kanskje kan være hennes billett vekk fra Michael.



Gjør en kjempeprestasjon

Når Sascha kommer inn i feriehuset, gir filmen raskt og effektivt en beskrivelse av et samkjørt miljø der alt dreier seg om penger, dop og alkohol. Alle samtaler mellom mannfolka har kriminelle undertoner, og Eklöf beskriver godt i en spesiell scene hvordan kvinner og barn for lengst har lært å tie og vende blikket bort når det trengs.

Dette gjelder også Sascha, som kan fremstå litt dum og naiv i sin innstilling til Michael og miljøet hun nå er en del av. Når hun gjør tilnærmelser i retning Thomas, som ikke vet noe om Michael, aner man et uheldig utfall, siden vi kjenner Michaels egenskaper. Dette gir filmen et spenningsmoment med en reell nerve.

Victoria Carmen Sonne gjør en kjempeprestasjon i hovedrollen som en blond og blåøyd pike, både i bokstavelig forstand og i overført betydning, som virker villig til å forsake sin ære og hederlighet for materielle goder og tilhørighet.

Hvorfor hun likevel lar seg behandle på denne måten, kan fortone seg som et mysterium. Et alternativ er at hun er for redd for å bryte med Michael. Et annet – og mer kontroversielt – alternativ er at hun rett og slett ikke ønsker det.

En ubehagelig konfrontasjon mellom Sascha (Victoria Carmen Sonne), Michael (Lai Yde) og Thomas (Thijs Römer) i “Holiday”. (Foto: Mer Filmdistribusjon)

Eksplisitt og ubehagelig

“Holiday” er skarpt og stilrent filmet av Nadim Carlsen, som også hadde foto på en av fjorårets mest bemerkelsesverdige filmer, nemlig svenske “Grensen”, der Isabella Eklöf var en av manusforfatterne.

Bildene formidler varme og innbydende omgivelser der figurene er kalde fremmedelementer med sin forskrudde ærekodeks og tvilsomme etikk og moral.

Kameraet inntar en rent observerende posisjon i filmens mest eksplisitte og ubehagelige sekvens, en voldtektsscene som er svært modig spilt og regissert, men etterlater seeren med et brennende spørsmål. Hvorfor fortsetter Sascha ferien som om ingenting har skjedd?

Det mest sannsynlige svaret er ikke spesielt politisk korrekt i metoo-bevegelsens tidsalder, og er med på å gjøre “Holiday” til en rå filmopplevelse som gir et perfekt grunnlag for interessante diskusjoner.