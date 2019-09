Filmfestivalen i Venezia (NRK): I 2015 ble 214.000 dokumenter lekket fra advokatselskapet Mossack Fonseca i Panama, derfor kalt «Panama Papers». Blant alle lovlige aktiviteter, avslørte papirene også hvordan skallselskaper i skatteparadis ble brukt i storstilt svindel.

Finansverdenes miksing og triksing kan fremstå forvirrende og kaotisk for utenforstående, men regissør Steven Soderberghs «The Laundromat» gjør et helhjertet forsøk på å forklare kompliserte sammenhenger på en morsom, enkel og underholdende måte.

Utfordringen er selvsagt at det ikke blir kjedelig. Det er ikke til å komme fra at fond, opsjoner, derivativer, aktivum og obligasjoner, ikke er særlig spennende uttrykk for andre enn de som jobber på feltet. Dette løser Soderbergh med flere filmatiske påfunn og krumspring som er ment å sprite opp tørre fakta.

Det fungerer rimelig godt, men hindrer samtidig at man oppnår en emosjonell forbindelse med figurene. Man får derfor ikke følelsen av hvordan storstilt finanssvindel påvirker vanlige mennesker. «The Laundromat» er likevel en brukbar innføring i en lyssky finansvirksomhet som har innvirkning på innholdet i lommebøkene våre.

Etterforsker falsk forsikring

Filmen er skrevet av Scott Z, Burns, basert på boka «Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite» av den undersøkende journalisten Jake Bernstein.

Historiens utgangspunkt er Ellen Martin (Meryl Streep), som etter en ulykke på en ferietur begynner å etterforske en falsk forsikringsavtale. Sporene leder henne til øya Nevis i Karibia, der selskapet som eier forsikringsavtalen skal holde til.

Det viser seg at dette er et av flere skallselskaper, men det skjer snart ting som skaper problemer for de som har tilrettelagt hele virksomheten, nemlig sjefene i advokatselskapet Mossack Fonseca, Jürgen Mossack (Gary Oldman) og Ramón Fonseca (Antonio Banderas).

Gjennom dem får vi et innblikk i hvordan noen blant de rikeste gjemmer pengene sine i skallselskaper i skatteparadis, unngår dermed skatt og tyr til bestikkelser for å bli enda rikere.

Gary Oldman og Antonio Banderas er to av stjernene i Steven Soderbergs nye film, “The Laundromat”. (Foto: Netflix)

Sleipe, men sjarmerende figurer

Soderbergh forteller historien over flere kapitler, der alle skildrer ulike aspekter ved internasjonal finansvirksomhet, både den lovlige, den ulovlige og alt som flyter i gråsonen mellom.

Vi får forklart hvordan skallselskaper, korrupsjon og bestikkelser fungerer gjennom frittstående episoder med figurer spilt av blant andre David Schwimmer, Robert Patrick, Sharon Stone, Jeffrey Wright og Alex Pettyfer, mens herrene Mossack og Fonseca dukker opp jevnlig som fortellere.

Oldman og Banderas spiller dem som om de er med i et sjarmerende lystspill, og man kan undre på hva de som har tapt penger på deres tilretteleggelse av sine kunders svindel synes om det, men samtidig er måten de skildres på en god beskrivelse av deres bekymringsløse og skruppelløse framferd.

De hevder at det de gjør er lovlig, og at det ikke er deres skyld om kundene bruker deres tjenester i ulovlig øyemed. Likevel faller man for Banderas og Oldmans sleipe, men sjarmerende figurer. De gjør det moro å bli fortalt fakta som i realiteten ikke er det.

Ellen (Meryl Streep) jakter på selskapet bak en falsk forsikringsavtale i «The Laundromat». (Foto: Netflix)

Avslutter med stil

«The Laundromat» er preget av en overforenkling av fakta rundt «Panama Papers», og fortelles i en nesten komisk stil som skurrer om man tenker på konsekvensene som de virkelige svindlernes aktiviteter har forårsaket.

Samtidig har man forståelse for at Steven Soderbergh ønsket å forme filmen på denne måten. Han har et viktig budskap å komme med, og for å få det ut til så mange som mulig, kanskje til og med de som ikke er spesielt interesserte, er det kanskje nødvendig å bruke enkle grafer og store bokstaver.

Det gjør altså at man ikke får en særlig sterk følelse av de menneskelige kostnadene som ligger bak, men «The Laundromat» avslutter med stil: et briljant kamprop med krav om endring av skattereglene i USA, fortalt i et briljant løst «tracking shot», der både Meryl Streep og Steven Soderbergh viser sin klasse.

(«The Laundromat» vises på filmfestivalen i Venezia og får premiere på Netflix 18. oktober)