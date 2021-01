2021: Seriene vi gleder oss til

The Gilded Age

MIDDELKLASSE: Carrie Coon spiller en middelklassekvinne i «The Gilded Age». FOTO: Taylor Jewell / AP / NTB.

Et amerikansk kostymedrama satt til en tid der industrialiseringen gjorde sitt fremtog, og såkalte «nye penger» kom opp og konkurrerte mot «gamle penger», slik at klasseskiller ble utfordret. En serie om en tid der følelsen av at man sto på kanten til en helt ny verden lå i lufta? Høres bra ut.

Legg til at dette er et familiedrama satt til New York på slutten av 1800-tallet, skrevet av «Downton Abbey»-skaperen Julian Fellowes… Våre bønner har blitt hørt!

Helt siden «Downton Abbey» ga seg etter 6 sesonger i 2015 har vi vært sultne på mer, og hvis «The Gilded Age» bare er halvparten så bra som «Downton», vil dette bli en serie å følge med på.

På rollelista finner vi navn som Cynthia Nixon («Sex and the City»), Morgan Spector («Homeland», «The Plot Against America»), Christine Baranski («The Good Fight», «The Big Bang Theory») og nykommeren Denée Benton («UnReal»).

Vi gleder oss spesielt til å se Carrie Coon («The Leftovers», «Fargo») i rollen som den nyrike middelklassekvinnen Bertha, som har store ambisjoner om å klatre på den sosiale rangstigen.

«The Gilded Age» kommer til HBO i 2021.

Stranger Things S04

SNART SVAR: I sesong fire av «Stranger Things» får vi nok skje hva som skjedde med Jim Hopper i forrige sesong. FOTO: Netflix.

Hva var det egentlig som skjedde med vår kjære politisjef Jim Hopper i finalen på sesong tre av «Stranger Things»? Hva skjer med russerne? Vil Eleven få kreftene sine tilbake? Er portalen til «The Upside Down» stengt for alltid, og vil vi få mer Suzie??

Vi har så mange spørsmål som sesong fire av «Stranger Things» må svare på.

Og selv om det tredje kapittelet i eventyret om vennegjengen i den lille byen Hawkins, Indiana ikke var like god som den første sesongen, var det fortsatt skikkelig god TV.

«Stranger Things» er så sjarmerende, stilig og morsom popkornunderholdning at vi lengter etter fortsettelsen på eventyret.

Dette er den beste 80-tallsfesten på TV og vi ser frem til flere hits, deilig estetikk, lun humor og herlig grusomme monstre.

Sesong fire av «Stranger Things» får premiere på Netflix en eller annen gang i 2021 – vi antar juli eller august.

Zack Snyder’s Justice League

NY VERSJON: Gal Gadot spiller Diana Prince/Wonder Woman i «Justice League». (Foto: SF Studios/Warner)

Jo da, «Justice League» fikk terningkast 3 da den kom på kino i 2017. Og det finnes redaksjonsmedlemmer i Filmpolitiet (les Marte) som etter tre forsøk fremdeles ikke har klart å se hele filmen.

Men! I 2021 får vi endelig se visjonen til den opprinnelige regissøren Zack Snyder – som en fire timers miniserie på HBO.

På grunn av en familietragedie måtte Znyder avbryte sin regi av den originale filmen. «The Avengers»-regissør Joss Whedon kom inn og ferdigstilte det som ble en grøt av en superheltfilm, og det som skulle være DCs svar på Marvels kinodominans ble en gedigen skuffelse.

Det har likevel gått rykter. Rykter om en skjult skatt. Rykter om at Zack Snyders opprinnelige visjon var et slags episk mesterverk.

Ok da, kanskje ikke et mesterverk. Men når regissøren av «Watchmen» og «300» nå endelig skal få ferdigstille sin gigantiske superheltblockbuster, så må vi innrømme at vi er fryktelig nysgjerrige på hva han har kokt sammen.

Fallhøyden er anselig på denne. Og vi er vel egentlig mer «spent på resultatet» enn full av julekveldsforventning. For denne mangestjerners middagen blir en attraksjon – uansett om det ender som seig kalkun eller sprudlende champagnefest.

«Zack Snyder’s Justice League» er ventet som miniserie på HBO Max i mars i USA. Så skal den også settes sammen til filmversjon. Vi regner med den flyr ganske kjapt over Atlanteren og til norske skjermer.

Furia

EXIT: Ine Marie Wilmann spilte Celine i «Exit», nå har hun hovedrollen i «Norges svar på ‘Homeland’». FOTO: Fremantle/NRK.

Europas svar på «Homeland»? Ja, takk! Og det er nettopp det serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen ønsker at den nye Viaplay-serien «Furia» skal være.

Serien er en politisk thriller som handler om fremveksten av høyreekstreme og radikale miljøer i Norge og Europa. Her skal vi få servert alt fra vakker natur på Vestlandet til terror i Berlin.

Serien, som er spilt inn i Åndalsnes, Oslo og Berlin har Ine Marie Wilmann, Pål Sverre Hagen, Trond Espen Seim, Preben Hodneland og Henrik Mestad i sentrale roller, og tar for seg blant annet fremmedfrykt og de mørkere krokene av Internett og sosiale medier.

Ine Marie Wilmann spiller kokken Ragna, som jobber på et flott turiststed i Romsdalen, men som lever et helt annet liv på nettet. Når den lille bygda blir rammet av et tragisk drap kommer hun i politiets og politimannen Asgeir, spilt av Pål Sverre Hagen, sitt søkelys.

Det er ingen tvil om at Viaplay har store ambisjoner for «Furia», de beskriver serien som brutal og aktuell, og vi gleder oss til å se resultatet når serien har premiere.

«Furia» er bekreftet for Viaplay i 2021.

Succession S03

ISKALD: Brian Cox er knallgod som den kontrollerende patriarken Logan Roy, her i sesong 2 av «Succession». FOTO: HBO Nordic.

Familiekonflikter, maktkamp og en gjeng med egosentriske og usympatiske rollefigurer – «Succession» er noe av det aller beste på TV for tiden.

Dette er en deilig serie som står like stødig som såpeglatt familiedrama og som herlig skrudd familiekomedie med satirisk brodd.

I bakgrunnen skimtes konturene av virkelighetens Murdoch-familie, for det er flere likhetstrekk mellom de to amerikanske medieeierne med skotske aner.

I forgrunnen raller gamlefar Logan (Brian Cox) og hans familieflokk rundt i selvskapte intriger og ørsmå lommer av nestekjærlighet på en måte som er lett å parodiere, men enda lettere å elske.

Den andre sesongen av serien havna på vår toppliste for de beste seriene i 2019, men siden da har ventetiden vært lang.

Serien ble som så mange andre utsatt på grunn av covid-19, men nå skal produksjonen være i gang. Det kan bety en sen 2021-premiere for den tredje sesongen, og vi gleder oss stort til fortsettelsen!

HBO har enda ikke bekreftet premieredato for «Succession» S03, men vi krysser fingrene!

Better Call Saul S06

FORFALLSHISTORIE: Bob Odenkirk i sesong 3 av «Better Call Saul». FOTO: Netflix.

Helt siden 2008 har «Breaking Bad»-universet vært noe av det aller beste som er laget for TV-skjermen.

I tillegg til å begeistre tematisk og med heftige rollefigurer, har Vince Gilligans storverk vokst seg inn i språk og kultur og endret vår forståelse av både kjemilærere, kyllingrestauranter og sleske advokater.

«Better Call Saul» startet som en litt seig og egenartet «spin off»-serie til «Breaking Bad», om bakgrunnen den halvsleske advokaten Saul Goodman. Men i de tre siste sesongene har denne forhistorien vokst seg inn i moderuniverset på aller nydeligste vis.

Etter å ha storkost oss med sesong 5 i romjulen, er vi nå veldig spent på den avsluttende sesongen som for alvor skal binde sammen Jimmy McGills og Walter Whites sine forfallshistorier.

It’s all good man!

«Better Call Saul» sesong 6 kommer trolig til Netflix til høsten.

Nine Perfect Strangers

GJENFORENING: Nicole Kidman skal igjen jobbe med skaperen av «Big Little Lies». FOTO: HBO Nordic.

Med «Big Little Lies» og «The Undoing» har serieskaper David E. Kelley og skuespiller/produsent Nicole Kidman, vist seg å være en kombinasjon som fungerer meget godt i TV-ruta.

Nå kommer duoen igjen med en serie basert på en bok skrevet av «Big Little Lies»-forfatteren Liane Moriarty, og det får oss til å nærmest trippe av begeistring.

Handlingen skal være satt til et spa- og velværeanlegg som lover sine kunder å få et nytt og mer avslappende liv. Når ni stressa klienter fra storbyen dukker opp, sverger den mystiske direktøren Masha (Nicole Kidman) at både kropp og sinn vil bli transformert i løpet av oppholdet.

Di ni spakundene spilles av blant andre Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Regina Hall, Jason Mendoza og Samara Weaving.

Regissør Jonathan Levine («50/50», «Warm Bodies» «Long Shot») har regi på alle de åtte episodene i miniserien. Han har for det meste erfaring med komedier, så det blir spennende å se hvilken tone han bringer til serien.

«Nine Perfect Strangers» får premiere på Hulu i 2021. Serien vil da muligens komme til Disney+ i Norge, siden Disney+ skal begynne å tilby Hulu-innhold internasjonalt.

Book of Boba Fett

TEASER: Sesongfinalen av «The Mandalorian» avsluttet med en teaser for «The Book of Boba Fett». FOTO: Disney+.

Lucasfilm-presidenten Kathleen Kennedy lurte oss godt da hun sa at det neste kapittelet i historien om The Mandalorian skal komme jula 2021. Vi trodde det betydde sesong tre av «The Mandalorian», men det var historien om Boba Fett hun siktet til.

Det er imidlertid helt greit for oss, fordi vi får holde oss i samme del av «Star Wars»-universet som «The Mandalorian» har utforsket. Og dank farrik, så «fett» det har vært med Boba tilbakekomst i den siste sesongen!

Det var lenge rykter om en Boba Fett-spin-off. Og da rulleteksten på sesongfinalen av «The Mandalorian» viste oss en Boba som på brutalt vis tok sjefsstolen på Tatooine, og plakaten «The Book of Boba Fett» dukket opp på skjermen, var det jubling i stua hos flere av Filmpolitiets redaksjonsmedlemmer.

«Star Wars»-fansens nye guder, Jon Favreau og Dave Filoni, produserer serien som allerede har begynt innspillingen. Det blir utrolig spennende å se hva de skal gjøre med vår gamle favorittdusørjeger.

Temuera Morrison har gjort en knallbra jobb i rollen som Boba så langt, og vi gleder oss stort til å følge med på veien videre!

«The Book of Boba Fett» kommer på Disney+ jula 2021.

Atlanta S03

TALENT: Donald Glover er både serieskaper og hovedrolleinnehaver i «Atlanta». (Foto: FOX, FX)

Multikunstner Donald Glover er en av de mest kreativt spennende skaperkreftene på skjerm om dagen.

Som artisten Childish Gambino har han fylt dansegulv med «This Is America», og han leverte en karismatisk versjon av Lando Calrissian i «Solo: A Star Wars Story», men det er som serieskaper, manusforfatter og hovedrolleinnehaver i «Atlanta» han er på sitt aller, aller beste.

Her kombiner han kunstneriske ambisjoner, samfunnsengasjement og artisteri i en deilig aktuell hip hop-dramedie som følger karrieren til rapperen «Paper Boi» (Brian Tyree Henry) som bor i Atlanta.

Økonomi, hverdagsrasisme og klasseskiller er de sentrale tematiske bakteppene, og Glover og hans samarbeidspartnere bruker treffsikker observasjonshumor til å male smarte forviklinger det er lett å la seg begeistre av.

Sesong 1 og 2 har bydd på noen av de aller beste enkeltepisodene av TV vi har sett de siste årene (se «Teddy Perkins», episode 6 i sesong 2), og vi gleder oss veldig til å få en ny sesong med kvasse, smarte og lett eksentriske humorperler.

«Atlanta» sesong 3 kommer i 2021, og kommer muligens rett til strømmetjenesten Disney +. Sesong 1 og 2 er tilgjengelige på Viaplay.

The Wheel of Time

CASTET: Denne gjengen spiller hovedrollene i fantasyserien «The Wheel of Time». Fra venstre har vi skuespillerne Barney Harris, Madeleine Madden, Zoe Robins, Marcus Rutherford, Rosamund Pike, Josha Stradowski og Daniel Henney. FOTO: Amazon Prime Video.

Det er ingen hemmelighet at det er noen i redaksjonen som gleder seg mer til denne serien enn andre. Men siden «The Wheel of Time» er den eneste serien på lista som kan skilte med en nerdetatovering i redaksjonen, blir det en automatisk førsteplass.

For det er ikke bare forhistorien til «The Lord of The Rings» som er på vei til Amazon Prime Video. Amazon kommer også med adapsjonen av den bestselgende fantasyserien «The Wheel of Time». Livsverket til forfatter Robert Jordan, ferdigstilt av Brandon Sanderson etter Jordans død i 2007.

Jordan har ofte blitt omtalt som vår tids Tolkien», i forbindelse med serien som strekker seg over 15 bøker. Og det er ikke uten grunn.

«The Wheel of Time» er en episk, verdensbyggende fortelling med et unikt magisystem, en omfattende bakgrunnshistorie, engasjerende action og rollefigurer man virkelig får et stort hjerte for.

Historien tar oss med til en avsidesliggende landsby i den avsidesliggende bygda The Two Rivers. I Emond’s Field blir livene til en gjeng med ungdommer fullstendig snudd på hodet når onde krefter plutselig invaderer hjemplassen.

Sammen med den mystiske kvinnen Moiraine, spilt av Rosamund Pike, må de reise ut i verden for å finne svar, med monstre og demoner hakk i hæl.

Serieskaper Rafe Judkins er selv fan av Jordans bøker, og det er tydelig at han har gått inn i arbeidet med serien med stort hjerte og respekt for originalverket. Likevel så må det alltid gjøres endringer når et så stort fantasyunivers skal skvises inn i TV-ruta, og fallhøyden er selvfølgelig enorm.

De små dryppene vi har sett fra produksjonen så langt lover godt, men det er med skrekkblandet fryd vi ser frem til «The Wheel of Time»!

«The Wheel of Time» har ikke premieredato, men det antas at den kommer i slutten av 2021.