På Netflix fra 22. januar 2021: Intriger og kjærlighetsdrama, den populære, men plagede jenta, og den flinke, men mystiske outsideren. Alkohol, festing, og litt skolearbeid. «Fate: The Winx Saga» innehar alle ingrediensene til en klassisk tenåringsserie om collegeliv.

Og det er akkurat det Netflix sin nye fantasyserie er – en collegeserie, med en tvist av magi og en mørk trussel som lurer i horisonten.

«Harry Potter» møter «Pretty Little Liars», kanskje? Med en dæsj «Buffy» og en dose «The Vampire Diaries».

«Fate: The Winx Saga» er en røre av ting vi har sett før, blandet sammen til en lettdrikkelig trylledrikk som kanskje ikke er helt magisk, men som likevel smaker ganske godt.

BLOOM: Abigail Cowen spiller hovedrollen som en fe med sterke krefter i «Fate: The Winx Saga». FOTO: Netflix.

Magisk identitetskrise

Settingen er en magisk skole i et parallelt univers. På Alfea går de mest lovende feene i «The Otherworld», og nettopp der skal feen Bloom (Abigail Cowen) begynne.

Hun er en ildfe som har vokst opp i menneskenes univers og som ikke har visst om de magiske kreftene sine før nå. Og det viser seg at hun har stort potensial.

Plutselig må hun finne ut av hvem hun egentlig er, samtidig som hun forsøker å forstå de voldsomme kreftene som har dukket opp i henne.

Her har vi altså en tenårings identitetskrise tatt til et nytt nivå, og Bloom forsøker å navigere seg rundt i en verden som er ny for henne, mens hun får nye venner og lærer seg hvilke regler som gjelder i det ukjente universet.

Attpåtil lurer det et mørke utenfor skolens grenser, og dystre hemmeligheter skal komme til overflaten i løpet av seriens første sesong.

UNGE SOLDATER: Freddie Thorp og Theo Graham spiller Riven og Dane som trener for å bli febeskyttere på Alfea i «Fate: The Winx Saga». FOTO: Netflix.

Lite originalt

Serien er inspirert av Iginio Straffis animerte eventyr «Winx Club», fra 2004. Og Straffi har fått med seg Brian Young, kjent for nettopp «The Vampire Diaries», som serieskaper på «Fate: The Winx Saga».

Et tenåringsdrama som tilfeldigvis foregår i et magisk univers, er tonen Brian Young går for her, og det får han til relativt bra. «The Winx Saga» kjennes ut som en hvilken som helst annen high school- eller college-serie.

Dette gjør også at serien smaker som noe som ikke har et eneste originalt bein i kroppen, men den står likevel relativt stødig takket være et knippe sjarmerende skuespillere i sentrale roller.

TRENING: Hva er vel en eventyrserie uten sverdkamp? FOTO: Netflix.

Sjarmerende rollegalleri

«Fate: The Winx Saga» er en glossy Netflix-serie uten så altfor mye substans. Brian Young er ikke så god på å etablere eventyrverdenen og hvilke regler som gjelder her, men det serien mangler når det kommer til verdensbygging forsøker den å ta igjen med et rollegalleri man blir glad i.

Det er ikke alle som spiller like godt, men hovedrolleinnehaver Abigail Cowen («The Chilling Adventures of Sabrina») har nok karisma til å bære oss over mye av det som skurrer.

Elisha Applebaum er sjarmerende som empaten Musa, som tar inn følelser og inntrykk fra alle rundt seg. Eliot Salt («Normal People») er lun og fin i rollen som plantegale Terra, mens Precious Mustapha kler rollen som regelrytteren Aisha godt.

Sammen med Hannah van der Westhuysen, som spiller den faktiske feprinsessen Stella, utgjør de romkameratene som etter hvert blir venninner i «The Winx Saga».

Sleng på et par kjekke gutter og noen eksentriske lærere, så har vi det som virker som et slags alternativt Hogwarts, der alle elevene er veldig pene.

Lite substans, men enkel moro

Og i første episode har faktisk Bloom og Aisha en samtale om hvilket Hogwarts-hus de hører hjemme i. Det er et enkelt og artig grep som viser at serieskaper Young er bevisst hvilke tradisjoner han både stjeler fra og bygger på her, samtidig som han forsøker å gjøre det til sitt eget.

Serien treffer bare sånn halvveis med akkurat det, men det er ikke til å legge skjul på at jeg likevel lot meg underholde av «The Winx Saga».

Et polert Hogwarts med pene mennesker, fine klær og kul femagi er fengende TV, selv om det kanskje ikke er så fryktelig mye substans å spore i dette college-eventyret.

Etter å ha sett hele den første sesongen aner jeg fortsatt ikke hva «winx» egentlig betyr, eller hva det har med historien å gjøre, men er det så nøye?

Dette er ren eskapisme for folk som er sugen på eventyr, tenåringsdrama og en serie der du ikke trenger å tenke for å henge med – og akkurat der treffer «Fate: The Winx Saga» spikeren på hodet.

Alle seks episodene av «Fate: The Winx Saga» blir tilgjengelig i Netflix 22. januar.